English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • Big Bash: சென்னையில் நடக்கப்போகும் பிக் பாஷ்? ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய திட்டம்! பிசிசிஐயின் முடிவு என்ன?

Big Bash: சென்னையில் நடக்கப்போகும் பிக் பாஷ்? ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய திட்டம்! பிசிசிஐயின் முடிவு என்ன?

Big Bash League In Chennai: பிரபல லீக் தொடரான பிக் பாஷ் லீக் தொடரை தொடக்க போட்டியை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடத்த ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:38 AM IST
  • பிக் பாஷ் லீக் தொடர் 2026
  • சென்னையில் நடத்த ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டம்
  • பிசிசிஐ கையில் இறுதி முடிவு

Trending Photos

வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட்: நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலவரம் என்ன?
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
camera icon1
weather
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம், பெற்றோர் இதை செய்யாவிட்டால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW
camera icon10
Family Pension
குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம், பெற்றோர் இதை செய்யாவிட்டால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW
OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்
camera icon7
Oneplus 12
OnePlus போனில் 20,000 ரூபாய் தள்ளுபடி, Amazon-ல் அள்ளுது சலுகைகள்
Big Bash: சென்னையில் நடக்கப்போகும் பிக் பாஷ்? ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய திட்டம்! பிசிசிஐயின் முடிவு என்ன?

Big Bash League In Chennai Chepauk: இந்தியாவில் நடக்கும் ஐபிஎல் தொடர் எவ்வளவு பிரபலமோ அதேபோல், ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் பிரபலமாக உள்ளது. தற்போது இந்திய அணியில் விளையாடி வரும் வீரர்களை தவிர்த்து மற்ற நாடு வீரர்கள் பலரும் பிக் பாஷ் தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர். பெரிய ரசிகர்கள் பலத்தை கொண்டுள்ள வீரர்கள் விளையாடுவதால், இத்தொடர் பிரபலமானதாகவே இருந்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிக் பாஷ் லீக் தொடரை இந்தியாவில் நடத்த திட்டம் 

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் பிக் பாஷ் லீக் தொடரை மேலும் ஒரு படி உயர கொண்டு செல்ல ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. அதாவது, 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரை சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கான முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையை ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்திடம் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. 

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை 

ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியத்தின் உயர் அதிகாரிகள் சில சமீபத்தில் சென்னை வந்ததாகவும் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு கிரிக்கெட் சங்கத்துடன் இந்த ஆண்டு பிக் பாஷ் தொடரின் தொடக்க போட்டியை சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடத்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் தெரிகிறது. ஆனால் இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க அதிகாரி ஒருவர் பேசி இருக்கிறார்.

ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட்  வாரியம் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் பிக் பாஷ் தொடரின் போட்டியை நடத்த ஆர்வம் காட்டி உள்ளது. அவர்களின் விருப்பத்தை நாங்கள் கேட்டறிந்தோம். ஆனால் இது தொடர்பான இறுதி முடிவை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தான் (பிசிசிஐ) எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் அனுமதி வழங்கும் பட்சமே நாங்கள் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையை எடுக்க முடியும் என கூறி உள்ளார். 

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் ஏன்? 

இந்தியாவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அதிகம் என்பதால், ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியம் பிக் பாஷ் தொடரை அடுத்தகட்டமாக இங்கு நகர்த்த திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக மற்ற மாநில தலைநகரங்களை விட சென்னையில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், அவர்கள் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடத்த ஆர்வம் காட்டி இருக்கின்றனர். நடப்பு ஆண்டின் தொடரை இங்கு நடத்தி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அவர்கள் வரும் ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து நடத்த முன்வருவார்கள் என தெரிகிறது.  

பிசிசிஐ சமதம் தெரிவிக்குமா? 

இதுவரை பெரிதாக எந்த வெளிநாட்டு லீக் தொடரும் இந்தியாவில் நடைபெற்றதில்லை. இந்த சூழலில், பிக் பாஷ் தொடருக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) அனுமதிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் ஆஸ்திரேலியாவின் இந்த கோரிக்கையை பிசிசிஐ பரிசீலனை செய்து சமதம் தெரிவிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க: IND vs NED: நெதர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியா பிளேயிங் XIல் 4 முக்கிய மாற்றங்கள்!

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக் கோப்பை: அபிஷேக் சர்மா ஃபார்முக்கு திரும்ப.. இதை செய்தால் போதும்! முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
BBLBCCIChennaiChepaukAustralia

Trending News