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7வது முறை சாம்பியன்... மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி

ICC Women's T20 World Cup 2026: 10வது ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இறுதிப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணி 7வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. 

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:06 AM IST
7வது முறை சாம்பியன்... மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி
Image Credit: Image Credit : Australia vs England | Image Source : X/@ICCSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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7வது முறை சாம்பியன்... மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி
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