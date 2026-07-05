/7வது முறை சாம்பியன்... மகளிர் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி

ICC Women's T20I World Cup 2026, Australia vs England: 10வது ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இறுதிப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணி 7வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 ஆகிய தொடர்களில் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையை ஆஸ்திரேலிய அணி வென்றிருக்கிறது.
நாட்ஸ்கிவர் பிரண்ட் தலைமையில் இங்கிலாந்து அணியும், சோஃபி மோலினக்ஸ் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய அணியும் இன்று லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இங்கிலாந்து நாட்டில் நடைபெற்றது. கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி இத்தொடர் தொடங்கிய நிலையில், இன்றோடு முடிவடைந்தது. மொத்தம் 12 அணிகள் தலா 6 அணிகள் ஒரு பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன்படி ஒரு அணி மற்ற அணியுடன் தலா ஒருமுறை ஒரு முறை மோதின.
குரூப் போட்டியில் மொத்தம் 8 அணிகள் வெளியேறின. அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியை வீழ்த்தியும், இங்கிலாந்து அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தியும் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றன. இப்போட்டி புகழ்பெற்ற லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
டாஸில் ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இங்கிலாந்து அணியில் நாட்ஸிவர் பிரண்ட் 58, அலிஸ் கேப்சே 23, ஃபெரேயா கெம்ப் 44 ரன்களை எடுத்தனர். இதனால் இங்கிலாந்து 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 150 ரன்களையே அடித்தது.
ஆஸ்திரேலிய அணி கணக்கில் பெத் மூனி 220 ரன்களை அடிதிருந்ததார். பீபே லிச்பீல்ட்டு 58 ரன்களில் பிபா உலகக் கோப்பை தொடங்கின. 17.1 ஓவர்களில் ஆஸ்திரேலியா இக்கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. இது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு 7வது மகளிர் உலகக் கோப்பை ஆகும். பெத் மூனி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
2009 இங்கிலாந்து, 2016 மேற்கு இந்திய தீவுகள், 2024 நியூசிலாந்து அணிகள் கோப்பையை வென்றிருக்கின்றன. இந்திய அணி இதுவரை அதிகபட்சமாக 2020ஆம் ஆண்டில் இறுதிப்போட்டியை விளையாடி இருக்கிறது. ஒரு சாம்பியன் பட்டம் கூட வென்றதில்லை.
இந்திய அணி முதல் சுற்றில் இடம்பெற்ற நிலையில், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியை தழுவியது. வங்கேதேசம், பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து அணிகளள் இந்தியாவுக்கு கீழே சரிந்துள்ளது.