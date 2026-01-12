English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஆயுஷ் பதோனி: சுட்டிப் பையனுக்கு கொட்டிக் கொடுக்கும் லக்னோ - ஐபிஎல் ஜாக்பாட் அப்டேட்!

ஆயுஷ் பதோனி: சுட்டிப் பையனுக்கு கொட்டிக் கொடுக்கும் லக்னோ - ஐபிஎல் ஜாக்பாட் அப்டேட்!

Ayush Badoni: இந்திய அணியில் இடம்பிடித்திருக்கும் ஆயுஷ் பதோனியின் ஐபிஎல் சம்பளம் இப்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது. அது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:58 PM IST
  • இந்திய அணியில் இடம்பிடித்த ஆயுஷ் பதோனி
  • ஐபிஎல் சம்பளம் அடுத்தாண்டு உயரப்போகிறது
  • ஒரே நேரத்தில் அடித்த 2 ஜாக்பாட்

Trending Photos

பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
camera icon9
Bigg Boss Tamil
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
இந்திய அணியில் முக்கிய வீரருக்கு காயம்... ஸ்குவாடில் வருகிறது மாற்றம்...?
camera icon8
Ind vs NZ
இந்திய அணியில் முக்கிய வீரருக்கு காயம்... ஸ்குவாடில் வருகிறது மாற்றம்...?
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 வாங்க கடைசி தேதி இதுதான்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. முக்கிய அப்டேட்!
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 வாங்க கடைசி தேதி இதுதான்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. முக்கிய அப்டேட்!
இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்
camera icon7
Tourism
இந்தியாவில் Snowfall பார்க்கணுமா? லோ பட்ஜெட்டில் செல்ல சிறந்த இடங்கள்
ஆயுஷ் பதோனி: சுட்டிப் பையனுக்கு கொட்டிக் கொடுக்கும் லக்னோ - ஐபிஎல் ஜாக்பாட் அப்டேட்!

Ayush Badoni: இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் அடுத்தடுத்து இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது டெல்லியைச் சேர்ந்த இளம் ஆல் ரவுண்டர் ஆயுஷ் பதோனிக்கு சான்ஸ் கிடைத்துள்ளது. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான கடைசி இரண்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் இவர் சேர்க்கபட்டுள்ளார். வாஷிங்டன் சுந்தர் காயம் காரணமாக விலகியதையடுத்து அவருக்கு மாற்றாக பதோனி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

யார் இந்த ஆயுஷ் பதோனி? 

2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் வெறும் 20 லட்சம் ரூபாய் அடிப்படை விலைக்கு வாங்கப்பட்டவர் தான் இந்த ஆயுஷ் பதோனி. தனது முதல் போட்டியிலேயே குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 54 ரன்கள் குவித்து அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தார். லக்னோ அணி தடுமாறிய போதெல்லாம் 'பினிஷர்' அவதாரம் எடுத்து அந்த அணியை மீட்டெடுத்தவர். இவருடைய ஆட்டத்தைப் பார்த்த அப்போதைய லக்னோ ஆலோசகர் கௌதம் கம்பீர், இவரை Baby AB என்று அழைத்தார்.

லக்னோ செய்த ஜாக்பாட் முதலீடு: 

மூன்று சீசன்களாக 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு விளையாடி வந்த பதோனியின் திறமைக்கு, 2025 மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாக லக்னோ அணி மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை அளித்தது. 'அன்கேப்டு' (Uncapped) வீரராக அவரை 4 கோடி ரூபாய்க்கு லக்னோ தக்கவைத்துக் கொண்டது. 20 லட்சத்தில் இருந்து ஒரே அடியாக 4 கோடி ரூபாய்க்கு இவரது சம்பளம் உயர்ந்தது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது.

இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைத்தது எப்படி? 

உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் டெல்லி அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டு வரும் பதோனி, சமீபகாலமாகத் தனது பேட்டிங்குடன் சேர்த்து பந்துவீச்சிலும் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். வாஷிங்டன் சுந்தரைப் போலவே பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் பங்களிக்கக் கூடிய ஒரு வீரரைத் தேடிய தேர்வுக்குழுவின் பார்வை பதோனி மீது விழுந்தது. குறிப்பாக கௌதம் கம்பீர் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக இருப்பதால், பதோனியின் திறமை மீது அவருக்கு உள்ள அதீத நம்பிக்கை இந்த வாய்ப்பிற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

ஐபிஎல் சம்பளம் இன்னும் உயருமா? 

தற்போது 4 கோடி ரூபாய்க்குத் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள பதோனி, நியூசிலாந்து தொடரில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமாகிவிட்டால், அவர் 'கேப்டு' வீரராக மாறிவிடுவார். இதனால் அடுத்த மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாக லக்னோ அணி அவரைத் தக்கவைக்க விரும்பினால், அவரது சம்பளத்தை பல மடங்கு உயர்த்த வேண்டியிருக்கும்.

ஆயுஷ் பதோனி: ஐபிஎல் பயணமும் புள்ளிவிவரங்களும்

டெல்லியைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் ஆயுஷ் பதோனி, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காகக் 2022ல் அறிமுகமாகி, தனது அறிமுக ஐபிஎல் தொடரிலேயே பதோனி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். அந்த சீசனில் 11 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய அவர் 161 ரன்களைக் குவித்தார். குறிப்பாக, தனது முதல் போட்டியிலேயே 41 பந்துகளில் 54 ரன்கள் எடுத்து, 6-வது வரிசையில் களமிறங்கி அறிமுகப் போட்டியிலேயே அரைசதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.

தொடர்ந்து தனது திறமையை மெருகேற்றிய பதோனி, 2023 ஆம் ஆண்டு சீசனில் 238 ரன்களையும், 2024 ஆம் ஆண்டு சீசனில் 235 ரன்களையும் சேர்த்தார். இந்த காலக்கட்டத்தில் லக்னோ அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய பினிஷராக உருவெடுத்தார். இக்கட்டான நேரங்களில் களமிறங்கி அதிரடியாக விளையாடுவதிலும், விக்கெட்டுகள் சரிந்தபோது நிதானமாக விளையாடி அணியை மீட்பதிலும் இவர் வல்லவர் என்பதை நிரூபித்தார்.

பதோனியின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 2025 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் மிக முக்கியமானது. முதல்முறையாக ஒரு சீசனில் 300 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லைக் கடந்தார். இந்த சீசனில் 14 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் மொத்தம் 329 ரன்களைக் குவித்தார். அவரது பேட்டிங் சராசரி 32-க்கு மேல் இருந்ததோடு, 148-க்கும் அதிகமான ஸ்டிரைக் ரேட்டில் ரன்களைச் சேர்த்தார். இதில் இரண்டு அதிரடி அரைசதங்களும் அடங்கும்.

பேட்டிங் மட்டுமின்றி, தனது ஆஃப் ஸ்பின் பந்துவீச்சின் மூலமும் அவ்வப்போது விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் மொத்தம் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். குறிப்பாக 2025 சீசனில் இவரது பந்துவீச்சு லக்னோ அணிக்குக் கூடுதல் பலமாக அமைந்தது. ஒட்டுமொத்தமாக 56 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பதோனி, இதுவரை 963 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். விரைவில் 1000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டவுள்ள இவருக்கு, தற்போது இந்திய அணியில் கிடைத்துள்ள வாய்ப்பு அவரது கிரிக்கெட் பயணத்தின் அடுத்த கட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026: RCBக்கு அதிர்ச்சி.. 4 முக்கிய வீரர்கள் விலகல்? முழு விவரம்

மேலும்  படிக்க | வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில்... இந்திய அணியில் இணைந்த முக்கிய வீரர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Ayush BadoniIPLLucknow Super GiantsIPL Uncapped PlayerTeam India

Trending News