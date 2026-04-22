English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
ஆயுஷ் மாத்ரே காயம்! மாற்று வீரராக சிஎஸ்கேவில் இணைய வாய்ப்புள்ள 5 வீரர்கள்!

Chennai Super Kings Squad: ஆயுஷ் மாத்ரே இந்த சீசனில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய இளம் வீரர்களில் ஒருவர். CSK அவரை முக்கியமான பிளேயராகவே பார்த்தது. ஆனால் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 22, 2026, 06:36 AM IST
  • காயமடைந்த ஆயுஷ் மாத்ரேக்கு மாற்று யார்?
  • CSK முன்னிலையில் 5 பேட்டிங் ஆப்ஷன்கள்!
  • யாரை தேர்வு செய்ய போகிறார்கள்?

Trending Photos

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஐபிஎல் 2026 சீசனில் தொடர்ந்து சவால்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இப்போது அந்த பட்டியலில் புதியதாக சேர்ந்திருப்பது இளம் பேட்டர் ஆயுஷ் மாத்ரேவின் காயம். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஏற்பட்ட ஹாம்ஸ்ட்ரிங் காயம் காரணமாக அவர் மீதமுள்ள சீசனில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார். இதனால் CSK அணியின் டாப் ஆர்டர் மேலும் பலவீனமடைந்துள்ளது. ஆயுஷ் மாத்ரே இந்த சீசனில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய இளம் வீரர்களில் ஒருவர். CSK அவரை முக்கியமான பிளேயராகவே பார்த்தது. ஆனால் காயம் காரணமாக அவர் வெளியேறியதால், இப்போது அணியின் நிர்வாகம் மாற்று வீரரை உடனடியாக தேட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: ஹர்திக் திட்டியதும் தீயாக மாறிய திலக் வர்மா.. அடுத்த 23 பந்தில் 82 ரன்கள்! வைரல் வீடியோ

 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

CSK-க்கு இது மிக முக்கியமான சூழல். ஏனெனில் ஐபிஎல் போன்ற நீண்ட தொடரில் ஒரு பேட்டிங் இடம் காலியானால், அதற்கான தாக்கம் சில போட்டிகளுக்கு மட்டுமல்ல, அணியின் முழு ரிதமுக்குமே பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதனால், யார் அந்த இடத்தை நிரப்ப போகிறார் என்பது தான் இப்போது பெரிய கேள்வி.

CSK-க்கு கிடைக்கக்கூடிய 5 மாற்று வீரர்கள்

தீபக் ஹூடா

தீபக் ஹூடா ஒரு அனுபவமிக்க இந்திய பேட்டர். அவர் CSK-வில் கடந்த சீசனிலும் இருந்ததால், அணியின் சூழலை நன்றாக அறிந்தவர். நடுவரிசையில் நிலையாக விளையாடவும், தேவைக்கேற்ப ஆட்டத்தை வேகப்படுத்தவும் அவரால் முடியும். கடந்த சீசனில் பெரிய ரன் எண்ணிக்கை கிடைக்கவில்லை என்றாலும், அனுபவம் காரணமாக அவர் ஒரு நடைமுறை தேர்வாக பார்க்கப்படுகிறார். 

ஸ்வஸ்திக் சிகாரா 

உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த வலதுகை தொடக்க வீரரான ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, அதிரடியான தொடக்க ஆட்டத்துக்காக அறியப்படுகிறார். சமீபத்தில் ஒரு உள்ளூர் தொடரில் 69 பந்துகளில் 195 ரன் எடுத்து பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். பவர்பிளேவில் அதிரடியாக ரன் எடுக்கக்கூடிய திறன் அவரிடம் இருப்பதால், CSK அவரை ஒரு இளம் மற்றும் தைரியமான மாற்றாக கருதலாம். 

அதர்வா டைடே 

விதர்பா அணியின் கேப்டனாக செயல்படும் அதர்வா டைடே, நம்பகமான டாப்-ஆர்டர் பேட்டர். விஜய் ஹசாரே தொடரில் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தியதுடன், இறுதி போட்டியிலும் முக்கியமான சதம் அடித்து திறமையை நிரூபித்துள்ளார். அவரது ஸ்டைல் சற்று வித்தியாசமானது; ஆகையால் CSK-வுக்கு நிலைத்தன்மை தேவைப்படும் சூழலில் அவர் பயனுள்ள தேர்வாக இருக்க முடியும்.

மனன் வோரா  

மனன் வோரா ஒரு அனுபவமிக்க உள்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரர். நிதான ஆட்டமும், T20-க்கு தேவையான அடிப்படை வேகமும் அவரிடம் உள்ளது. உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து விளையாடி, 10,000 ரன்களுக்கு மேல் கடந்த அனுபவமும் அவரை ஒரு வலுவான விருப்பமாக மாற்றுகிறது. CSK-க்கு ஒரு சீனியர் பேட்டர் தேவைப்பட்டால், மனன் வோரா பொருத்தமான பெயராக இருக்கலாம். 

யாஷ் துல்
  
யாஷ் துல் இளம் வீரர்களில் மிகவும் திறமையானவராக பார்க்கப்படுகிறார். இந்திய U19 அணியின் முன்னாள் கேப்டனாக இருந்த அவர், கட்டுப்பாடான பேட்டிங்கும், வேகமான ரன் எடுத்து செல்லும் தன்மையும் கொண்டவர். சமீபத்திய டொமஸ்டிக் போட்டிகளில் அவரது நிலைத்தன்மை சிறப்பாக இருந்தது. இதனால், அவர் CSK-க்கு குறுகிய காலத்திலும் நீண்ட காலத்திலும் பயன்படக்கூடிய முதலீடாக இருக்கலாம்.

CSK-வின் முடிவு எதை காட்டும்?

CSK பொதுவாக வீரர்களை தேர்வு செய்யும்போது உடனடி தாக்கம் மற்றும் அணி சமநிலை இரண்டையும் கவனிக்கும். அதனால், அதிக அனுபவமுள்ள வீரரா அல்லது அதிக அதிரடி திறன் கொண்ட இளம் வீரரா என்பது நிர்வாகத்தின் யோசனையை பொறுத்தது. ஆயுஷ் மாத்ரேவின் இடத்தை நிரப்புவது வெறும் ஒரு வீரர் மாற்றம் மட்டும் அல்ல. அது CSK-வின் பேட்டிங் வரிசை, பவர்பிளே திட்டம், மற்றும் நடுவரிசை பேட்டிங்கை மாற்றக்கூடிய முடிவு. ஆகையால், அணி அறிவிக்கும் பெயர் அடுத்த சில போட்டிகளின் திசையையே தீர்மானிக்கக்கூடும். மொத்தத்தில், தீபக் ஹூடா போன்ற அனுபவமிக்க வீரரும், யாஷ் துல் அல்லது ஸ்வஸ்திக் சிகாரா போன்ற இளம் சக்திகளும் CSK-வின் ரேடாரில் இருக்கலாம். எந்த வீரரை தேர்வு செய்தாலும், அந்த முடிவு அணிக்கு புதிய சமநிலையையும் புதிய ஆற்றலையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு. 

சென்னை அணி

ருதுராஜ் கெய்க்வாட், எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல், சிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ரமகிருஷ்ணா கோஷ், நூர் அஹ்மத், கலீல் அகமது, அஞ்சுல் கம்போஜ், குர்ஜப்நீத் சிங், ஷ்ரேயஸ் கோபால், முகேஷ் சௌத்ரி, நாதன் எலிஸ், அக்கீல் ஹோசைன், பிரசாந்த் வீர, கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்ஃபராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஸாக் ஃபோல்க்ஸ்

மேலும் படிக்க: ஹர்திக் பாண்டியா மோசமான ஃபார்ம்.. 6 போட்டிகளில் 81 ரன்கள்! ஆகாஷ் சோப்ரா கடும் விமர்சனம்

மேலும் படிக்க: கடப்பாரை மும்பை இஸ் பேக்... ஒரே வெற்றியில் 4 இடம் முன்னேற்றம் - கதிகலங்கும் CSK!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

About the Author
Ayush MathreIPLAyush Mathre InjuryChennai Super KingsCSK

Trending News