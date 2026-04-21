ஆயூஷ் மாத்ரே விலகல்.. சிஎஸ்கே அணி அறிவிப்பு! மாற்று வீரர் யார்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து காயம் காரணமாக விலகியதாக அந்த அணி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில், அவருக்கான மாற்று வீரர் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 21, 2026, 05:31 PM IST
  • 2026 ஐபிஎல்லில் தொடரில் இருந்து சிஎஸ்கே வீரர் ஆயூஷ் மாத்ரே விலகல்
  • சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் காயம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது
  • இந்த நிலையில், மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரராக உர்வில் படேல் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிரடி வீரர் ஆயூஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக 2026 ஐபிஎல்லில் இருந்து முழுமையாக விலகுவதாக அந்த அணி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே கலீல் அகமது காயத்தால் விலகிய நிலையில், தற்போது மாத்ரே விலகி உள்ளது சிஎஸ்கே அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. 

ஆயூஷ் மாத்ரே விலகல் - சென்னை அணி அறிவிப்பு 

இது தொடர்பாக சிஎஸ்கே அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், ஏப்ரல் 18 அன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பேட்டிங் செய்தபோது இடது தொடை தசைநார் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக ஆயூஷ் மாத்ரே 2026 ஐபிஎல்லின் மீதமுள்ள போட்டிகளில் இருந்து விலகுகிறார். ஆயூஷின் காயத்திற்கு 6 முதல் 12 வாரங்கள் வரை மறுவாழ்வு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டுகிறோம். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர். 

சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக ரன்கள் 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்த வீரராக ஆயூஷ் மாத்ரே இருக்கிறார். 6 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அவர் 201 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 2 சதங்களும் அடங்கும். இந்த நிலையில், ஆயூஷ் மாத்ரே விலகி உள்ளது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரிய அடியாக பார்க்கப்படுகிறது. 

SRHக்கு எதிரான போட்டியின் போது ஏற்பட்ட காயம் 

ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் மோதியது. இப்போட்டி ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் முதலில் ஹைதராபாத் அணிதான் பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் அந்த அணி 194 ரன்களை குவித்தது. இதையடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 195 இலக்கை துரத்த களமிறங்கியது. தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த நிலையில், அயூஷ் மாத்ரே களத்திற்கு வந்தார். 

மாத்ரே வழக்கம்போல் அதிரடியான ஆட்டத்தை கையாண்டார். 12 பந்துகளில் 30 ரன்கள் குவித்த நிலையில், அவர் அசெளகரியமாக உணர்ந்தார். இடது தொடை பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது தெரிந்ததை அடுத்து முதலுதவி கொடுக்கப்பட்டது. பின்னர் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார் மாத்ரே. இதையடுத்து அவருக்கு ஸ்கேன் செய்யப்பட்டபோது தொடை தசைநார் பகுதியில் காயம் தீவிரம் அடைந்தது தெரியவந்தது. தற்போது இதில் இருந்து குணமடைய 6 முதல் 12 வாரங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். 

மாற்று வீரர் யார்? 

ஆயூஷ் மாத்ரே தொடரை விட்டு வெளியேறி உள்ள நிலையில், அவருக்கு பதில் எந்த வீரர் விளையாடுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மாத்ரே-க்கு மாற்றாக உர்வில் படேல் சரியாக இருப்பார் என தெரிகிறது. ஒன் டவுனில் மிக சிறப்பாக விளையாட கூடிய இவர், இதுவரை சென்னை அணிக்காக பெரிதாக விளையாடவில்லை. அதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை. தற்போது சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உர்வில் படேல் 2025 ஐபிஎல்லில் 3 போட்டிகளில் விளையாடி 68 ரன்களை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2026ல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் 6 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் வெறும் இரண்டு போட்டிகளில் மட்டுமே வென்றுள்ளது. இதன் காரணமாக 4 புள்ளிகளுடன் 8 வது இடத்தில் உள்ளது. அவர்களின் நெட் ரன் ரேட் -0.780 ஆக உள்ளது. 

அடுத்த போட்டி மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக 

சிஎஸ்கே தனது அடுத்த போட்டியை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட உள்ளது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டி இரண்டு அணிகளுக்குமே முக்கியமானதாக உள்ளதால் பரபரப்பு பஞ்சம் இருக்காது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளேயிங் 11 vs மும்பை இந்தியன்ஸ் 

சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி (விக்கெட் கீப்பர்), ஜேமி ஓவர்டன், மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரி. 

இம்பேக்ட் வீரர்: உர்வில் படேல்.  

அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் 

1) ஆயூஷ் மாத்ரே ஏன் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகினார்? 

மாத்ரேவுக்கு தொடை பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் 2026 ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகி உள்ளார். 

2) நடப்பு ஐபிஎல்லில் ஆயூஷ் மாத்ரே அடித்த ரன்கள்? 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் ஆயூஷ் மாத்ரே 6 போட்டிகளில் 201 ரன்கள் அடித்துள்ளார். 

3) மாத்ரேவுக்கு பதில் எந்த வீரர் விளையாடுவார்? 

ஆயூஷ் மாத்ரே வெளியேறியுள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்று வீரராக உர்வில் படேல் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

