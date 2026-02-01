விராட் கோலி சாதனையை முறியடித்த பாபர் அசாம்... என்ன தெரியுமா?

Babar Azam Records: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடருக்கு முன்னணி அணிகள் தயாராகி வருகின்றன. முன்னணி அணிகள் தற்போது இரு தரப்பு டி20ஐ தொடரில் விளையாடுகின்றன.
ICC T20 World Cup 2026: முட்டிமோதும் முன்னணி அணிகள்
இந்தியாவில் இந்தியா - நியூசிலாந்து டி20ஐ தொடர், தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் டி20ஐ தொடர், பாகிஸ்தானில் நடந்த பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியா டி20ஐ தொடர் தற்போது நிறைவடைந்துவிட்டது. இலங்கையில் இலங்கை - இங்கிலாந்து டி20ஐ தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.
இந்திய அணி 4-1 என்ற கணக்கிலும், தென்னாப்பிரிக்கா 2-1 என்ற கணக்கிலும், பாகிஸ்தான் 3-0 என்ற கணக்கிலும் தொடரை வென்றன. இங்கிலாந்து - இலங்கை கடைசி டி20ஐ போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
PAK vs Aus: வைட்வாஷ் செய்த பாகிஸ்தான் அணி
இதில் பாகிஸ்தான் - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான கடைசி மற்றும் 3வது டி20ஐ போட்டி இன்று லாகூரில் நடந்தது. ஏற்கெனவே பாகிஸ்தான் முதலிரண்டு போட்டிகளை வென்றிருந்த நிலையில், இன்று நடைபெற்ற சம்பிரதாய போட்டியே ஆகும். அதில் பாகிஸ்தான் முதலில் பேட்டிங் செய்து 207 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக சைம் அயுப் 56 ரன்களையும், பாபர் அசாம் 50 ரன்களையும், ஷாதாப் கான் 46 ரன்களையும் அடித்தனர். 208 ரன்களை துரத்திய ஆஸ்திரேலிய அணி வெறும் 96 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக ஸ்டாய்னிஸ் 23 ரன்களை அடித்தார். முகமது நவாஸ் 5 விக்கெட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதனால், பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரை வைட்வாஷ் செய்தது.
Babar Azam: பாபர் அசாம் சாதனை
இதில் பாபர் அசாம் இன்று அரைசதம் அடித்ததன் மூலம் டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் இன்றைய அரைசதத்தோடு பாபர் அசாம் மொத்தம் 39 அரைசதத்தை அடித்துள்ளார், இதன்மூலம் டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் அதிக அரைசதம் அடித்தவர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். விராட் கோலி 38 அரைசதத்துடன் இந்த பட்டியலில் தற்போது இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். ஆனால், 117 இன்னிங்ஸில் விராட் கோலி 38 அரைசதத்தை அடித்த நிலையில், இது பாபர் அசாமிற்கு 132வது இன்னிங்ஸில் இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்கு எதிரான போட்டியை பாகிஸ்தான் புறக்கணிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடக்காது... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஷாக் - திடீரென வந்த தடை!
மேலும் படிக்க | இந்திய ஏ அணியில் 3 CSK வீரர்கள்... ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இடமில்லை - போட்டிகள் எப்போது?
மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் இல்லை! டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் 11 - ஸ்ரீகாந்த் தேர்வு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ