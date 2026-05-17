/பாபர் அசாம் மாபெரும் சாதனை: பென் ஸ்டோக்ஸை பின்னுக்கு தள்ளினார்!

Babar Azam: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் பாபர் அசாம் பென் ஸ்டோக்ஸை முந்தினார்.
பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர பேட்டர் பாபர் அசாம், வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் அரைசதம் அடித்து புதிய உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சாதனை ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் வைத்திருந்த முக்கிய மைல்கல்லை அவர் முறியடித்துள்ளார். வங்கதேச அணிக்கு எதிரான தொடரில் முதல் டெஸ்டில் காயம் காரணமாக பாபர் அசாம் விளையாடவில்லை. ஆனால் இரண்டாவது டெஸ்டில் அணிக்குத் திரும்பிய அவர், பாகிஸ்தான் அணி 23/2 என்ற நெருக்கடியான நிலையில் இருந்த போது பொறுப்புடன் பேட் செய்து அணியை மீட்டெடுத்தார்.
பாபர் 84 பந்துகளில் 68 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரது இன்னிங்ஸில் 10 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அழுத்தமான சூழலில் அவர் வெளிப்படுத்திய அமைதியான ஆட்டம், பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸை நிலைப்படுத்த முக்கிய பங்காற்றியது. இந்த அரைசதத்தின் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் பாபர் அசாம் பென் ஸ்டோக்ஸை முந்தினார். தற்போது பாபருக்கு 20 அரைசதங்கள் உள்ளன; அதாவது 39 டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 71 இன்னிங்ஸ்களில் இந்த சாதனையை பெற்றுள்ளார். பென் ஸ்டோக்ஸ் 62 போட்டிகளில் 19 அரைசதங்களுடன் இருந்தார். அவரைத் தாண்டி பாபர் மேலே சென்றிருப்பது, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் காலகட்டத்தில் அவரது தொடர்ச்சியான ரன் வேட்டையை மீண்டும் நிரூபிக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்த பட்டியலில் ஜோ ரூட் முதலிடத்தில் உள்ளார். 74 போட்டிகளில் 45 அரைசத-மேல் ஸ்கோர்கள் பெற்றுள்ள அவர், 6480 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதற்கு அடுத்த இடங்களில் மானஸ் லபுஷேன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், பாபர் அசாம், பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆகியோர் உள்ளனர். பாபர் அசாம் இதுவரை 3196 ரன்கள் அடித்துள்ளார். அவருடைய சராசரி 48.42 ஆக உள்ளது. இதில் 8 சதங்களும், 20 அரைசதங்களும் அடங்கும். இது, டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் அவரது நிலைத்தன்மையை காட்டும் சிறந்த சான்றாக பார்க்கப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் அணி முதல் டெஸ்டில் 104 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்ததால், இரண்டாவது டெஸ்ட் மிக முக்கியமானதாக மாறியது. அந்த அழுத்தத்துக்கு மத்தியில் பாபரின் கம்பேக் இன்னிங்ஸ், அணியின் மனநிலையையே மாற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
முதல் இன்னிங்ஸில் வங்கதேச அணி 278 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. லிட்டன் தாஸ் சதம் அடித்து அணியை வலுப்படுத்தினார். அதற்கு பதிலாக பாகிஸ்தான் தரப்பில் பாபர், இன்னிங்ஸை சமநிலையில் கொண்டு வர முயன்றார். பாபர் அசாமின் இந்த சாதனை, பாகிஸ்தான் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அவரது ஆட்டம், வெறும் தனிப்பட்ட சாதனையாக இல்லாமல், நெருக்கடியான சூழலில் அணியை வழிநடத்தும் தலைவர் மனப்பான்மையின் வெளிப்பாடாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சூழலில் பாபர் தொடர்ந்து நிலையாக ரன்கள் குவித்து வருவது, அவரை தற்போதைய காலகட்டத்தின் மிகச் சிறந்த டெஸ்ட் பேட்டர்களில் ஒருவராக மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த தொடரின் அடுத்த கட்டத்தில் பாபர் அசாம் இன்னும் பெரிய ஸ்கோர்கள் அடிப்பாரா என்பது ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கும் விஷயமாக உள்ளது. ஆனால் இப்போதைக்கு, பென் ஸ்டோக்ஸை முந்திய இந்த சாதனை, பாபரின் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பயணத்தில் முக்கியமான அடையாளமாக பதிவாகியுள்ளது.
முக்கிய புள்ளிகள்
1. பாபர் அசாம் வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் அரைசதம் அடித்தார்.
2. இந்த ஆட்டத்தின் மூலம் அவர் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் பென் ஸ்டோக்ஸை முந்தினார்.
3. பாபர் 84 பந்துகளில் 68 ரன்கள் எடுத்தார்.
4. பாகிஸ்தான் அணி நெருக்கடியான சூழலில் இருந்தபோது அவர் பொறுப்புடன் பேட்டிங் செய்தார்.
5. டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் அரைசதங்களில் பாபர் 20-ஐ எட்டினார் என்று கூறப்படுகிறது.
6. இந்த இன்னிங்ஸ் பாபரின் நிலைத்தன்மையை மீண்டும் நிரூபித்த முக்கிய ஆட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது.