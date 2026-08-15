/ரோகித் சர்மா விவகாரம்.. அஜித் அகர்கருக்கு சிக்கல்? பிசிசிஐ முக்கிய ஆலோசனை!

பிசிசிஐ மற்றும் இந்திய அணியின் தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் இடையே, ரோகித் சர்மாவின் எதிர்காலம் தொடர்பாக கருத்து வேறுபாடுகள் எழுந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் முடிந்ததும், பிசிசிஐ நிர்வாகிகள் அஜித் அகர்கரை அழைத்து அவரது பணிக்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து பேச உள்ளதாக பிரபல செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அஜித் அகர்கர் தேர்வு குழு தலைவராக பொறுப்பேற்று வரும் செப்டம்பருடன் 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. விதிகளின்படி அவருக்கு மேலும் ஓராண்டு பணிக்கால நீட்டிப்பு வழங்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த சூழலில் இந்த சந்திப்பு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சமீபத்தில் முடிவடைந்த இங்கிலாந்து தொடருக்கு பிறகு அணியில் இருந்து கழற்றிவிட யோசிப்பதாக தேர்வுக்குழு தரப்பில் ரோகித் சர்மாவிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதற்கு மாறாக பேசிய பிசிசிஐ இணை செயலாளர் தேவாஜித் சைக்கியா, "அணி நிர்வாகத்தின் திட்டங்களில் இருக்கும் வரை ரோகித் சர்மா தொடர்ந்து இந்திய அணிக்காக விளையாடுவார்" என்று வெளிப்படையாக அறிவித்தார்.
2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை, ஒவ்வொரு தொடரையும் தனித்தனியாக கவனித்து ரோகித்தின் பார்மை மதிப்பிட வேண்டும் என பிசிசிஐ விரும்புவதாகவும், ஆனால் பிசிசிஐ-யின் இந்த மாறுபட்ட நிலைப்பாடு மற்றும் சைக்கியாவின் கருத்துகள் தேர்வுக்குழுவினருக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
முன்னதாக, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் ரோகித் சர்மா அபாரமாக விளையாடி 138 ரன்கள் விளாசினார். வரலாற்று சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார். சுப்மன் கில் 77, விராட் கோலி 74 ஆகியோருடன் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அவர் போராடிய போதிலும், இந்தியா 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து 1க்கு 2 என்ற கணக்கில் தொடரை இழந்தது.
இருப்பினும் ரோகித் சர்மாவின் இந்த இன்னிங்ஸ் அவரது மீதான விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளதாக முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய ரவி சாஸ்திரி, "அவர் யாருக்கும் எதையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் இதுபோன்ற வதந்திகள் சுற்றித் திரியும் போது, அது எரிச்சலூட்டும். தன் ஆட்டத்தின் மூலம் அனைவரின் வாயையும் அவர் அடைத்துவிட்டார். கிரிக்கெட் மீது விருப்பமும், கடின உழைப்பும் இருக்கும் வரை அவருக்கு போதுமான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அவரை அணியிலிருந்து நீக்க யோசிக்கும் போதெல்லாம், இப்படி ஒரு பிரமாதமான இன்னிங்ஸை ஆடிவிடுகிறார்" என ரவி சாஸ்திரி பாராட்டினார்.