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ரோகித் சர்மா விவகாரம்.. அஜித் அகர்கருக்கு சிக்கல்? பிசிசிஐ முக்கிய ஆலோசனை!

ரோகித் சர்மாவின் எதிர்காலம் தொடர்பாக பிசிசிஐ மற்றும் தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவுவதாகக் கூறப்படும் சூழலில், அகர்கரின் பணிக்கால நீட்டிப்பு குறித்த முக்கிய ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 15, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:20 PM IST
ரோகித் சர்மா விவகாரம்.. அஜித் அகர்கருக்கு சிக்கல்? பிசிசிஐ முக்கிய ஆலோசனை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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ரோகித் சர்மா விவகாரம்.. அஜித் அகர்கருக்கு சிக்கல்? பிசிசிஐ முக்கிய ஆலோசனை!
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