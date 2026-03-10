English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 Worldcup: இந்திய வீரர்கள் ஜாக்பார்ட்! பிசிசிஐ அறிவித்த மிகப்பெரிய பரிசு மழை!

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தியது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:24 PM IST
T20 Worldcup: இந்திய வீரர்கள் ஜாக்பார்ட்! பிசிசிஐ அறிவித்த மிகப்பெரிய பரிசு மழை!

2026 டி20 உலக கோப்பையை இந்திய அணி என்று சாதனை படைத்தது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி மூன்றாவது முறையாக டி20 உலக கோப்பையை வென்றது. இதற்காக பிசிசிஐ இந்திய அணிக்கு 131 கோடி ரூபாய் ரொக்க பரிசாக அறிவித்து வீரர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. கோப்பை வென்ற மகிழ்ச்சி மட்டும் இல்லாமல் பரிசு மழையும் வந்துள்ளதால் இந்திய அணியில் உள்ள அனைவரும் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தியது. 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி இந்த முறை சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையில் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகவும், சொந்த மண்ணில் டி20 உலக கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனையும் இந்தியா படைத்துள்ளது. மேலும் உலக அளவில் மூன்று முறை டி20 உலக கோப்பையை வென்ற ஒரே அணி என்ற மகத்தான பெருமையும் பெற்றுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு அடிச்சது லக்... எகிறிய பரிசுத்தொகை... காரணம் டிரம்ப் - ஏன் தெரியுமா?

பிசிசிஐ மெகா பரிசு 

இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக பிசிசிஐ இந்திய அணிக்கு ரொக்க பரிசை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி இந்த உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்த அனைவருக்கும் ரூபாய் 131 கோடி பரிசு தொகையாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. இந்த பரிசு தொகையானது அணியில் இருந்த 15 வீரர்கள், ரிசர்வ் வீரர்கள், தலைமைப் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சி ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் பிடித்து வழங்கப்படும். "இந்த மாபெரும் வரலாற்று சாதனைகள் செய்ய வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு பிசிசிஐ தனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. எதிர்காலத்திலும் அவர்கள் வெற்றி பயணம் தொடர வாழ்த்துக்கள்" என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது. 

இதேபோன்று கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டும் ரோகித் சர்மா தலைமையில் இந்திய அணி டி20 உலக கோப்பையை வென்றது. அப்போது பிசிசிஐ 125 கோடி ரூபாய் பரிசு தொகையை அறிவித்தது. தற்போது கூடுதலாக 6 கோடி ரூபாய் சேர்த்து 131 கோடியாக பரிசு தொகையை அறிவித்துள்ளது. 

ஐசிசி வழங்கும் பரிசுத்தொகை 

பிசிசிஐ 131 கோடி ரூபாய் பரிசு தொகையை வழங்கி இருந்தாலும், ஐசிசியும் தனது பங்கிற்கு பரிசு தொகையை வழங்குகிறது. அதன்படி டி20 உலக கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு மூன்று மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் பரிசு தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. மேலும் தோல்வி அடைந்த நியூசிலாந்து அணிக்கு 1.6 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களும் பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தத்தில் ஐசிசி இந்திய அணிக்கு ரூபாய் 27 கோடியும், பிசிசிஐ ரூபாய் 131 கோடியும் வழங்கி உள்ளது.

கேப்டன் பேச்சு

கோப்பையை வென்ற மகிழ்ச்சியோடு பேசிய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், "இதற்கு இன்னும் சிறிது நேரம் ஆகும் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்று நடந்ததில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இது ஒரு நீண்ட பயணம். 2024 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு, அப்போது பிசிசிஐ, ஜெய் ஷா, செயலாளர், ரோஹித் பாய் மற்றும் அனைவரும் என் மீது நம்பிக்கை வைத்து, இந்த அற்புதமான அணியை வழிநடத்த எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியபோது தொடங்கியது. பின்னர் அது ஒரு நீண்ட, நீண்ட, நீண்ட சுழற்சியாக இருந்தது, மீண்டும் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தில் வந்து அதைச் செய்தார்கள். இது ஒரு சிறப்பு உணர்வு என்று நான் நினைக்கிறேன். இரண்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் சில நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடுகிறோம் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும், அது மிகவும் நன்றாகப் போய்க் கொண்டிருந்தது என்று நினைக்கிறேன். 

2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் நாங்கள் பின்பற்றிய அனைத்து நல்ல பழக்கங்களையும் நாங்கள் பின்பற்ற விரும்பினோம். சஞ்சு, அபிஷேக் மற்றும் வருண் என்ன திறன் கொண்டவர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அவர்களிடம் போட்டியை வென்றவர்கள் இருப்பதை நான் அறிந்தேன். சஞ்சு உள்ளே வர சரியான நேரம் என்று நான் நினைக்கிறேன். வருண் சக்கரவர்த்தி, அபிஷேக் சர்மா, உலகின் நம்பர் ஒன் வீரர்கள். அவர்களிடம் ஏதோ ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் எப்போதும் அறிந்திருந்தோம். ஏதாவது செய்ய இறுதிப் போட்டியை விட பெரிய கட்டம் இல்லை. மேலும், குறிப்பாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹார்டிக் பாண்ட்யா, அக்சர் படேல் எப்படி இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நீண்ட காலமாக இருக்கிறார்கள், அனைத்து துணை ஊழியர்களுடனும் ஒருவருக்கொருவர் கவனித்துக்கொள்கிறார்கள். பும்ரா அணியில் இருப்பது ஒரு தேசிய பொக்கிஷம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: இந்தியாவை பார்த்து வயித்தெரிச்சல் படும் பாகிஸ்தான்.. வெற்றிக்கு பின் கதறல்!

