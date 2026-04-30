ரியான் பராக் இ-சிகரெட் சர்ச்சை: தண்டனையை அறிவித்த பிசிசிஐ - இவ்வளவு தானா...?

Riyan Parag Controversy: முலான்பூர் மைதானத்தில் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் 2வது இன்னிங்ஸில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் ரியான் பராக் இ-சிகரெட்டை பயன்படுத்தியது பெரும் சர்ச்சையானது. பிசிசிஐ இன்று அவருக்கு தண்டனை விதித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 30, 2026, 04:26 PM IST
  • இச்சம்வம் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி நடந்தது.
  • இதன் வீடியோவும் வெளியானது.
  • ரியான் பராக் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ : வித்தியாசம் என்ன..? எது வாங்குவது பெஸ்ட்?
ரியான் பராக் தண்டனை விவரம்: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் டாப் 4 இடங்களுள் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தொடர்ந்து இருந்துகொண்டே இருக்கிறது, ஒரே காரணம் அந்த அணியின் அதிரடி தொடக்கம்தான்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி - யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஜோடி கொடுக்கும் சரவெடி தொடக்கமும், நம்பர் 3இல் துருவ் ஜூரேலின் நிலையான ஆட்டமும்தான் ராஜஸ்தானுக்கு இத்தொடரில் 6 வெற்றிகளை கொடுத்திருக்கிறது.

4வது இடத்தில் ராஜஸ்தான்

இருப்பினும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் இரண்டு முறையும், கேகேஆர் அணியிடம் ஒருமுறையும் என மூன்று முறை தோற்றும் இருக்கிறது. தற்சமயம் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 12 புள்ளிகளுடன் 4வது இடத்தில் (நெட் ரன்ரேட் +0.617) நீடிக்கிறது. 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இன்னும் 2-3 வெற்றிகளை பெற்றாலே பிளே ஆப் வர வாய்ப்பிருக்கிறது. கடந்த போட்டியில் யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாத பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 223 ரன்களை வெற்றிகரமாக சேஸ்ஸிங் செய்து வெற்றியடைந்தது. இந்த வெற்றி பெரும் ஊக்கத்தை கொடுத்திருக்கும்.

இ-சிகரெட்டை பயன்படுத்திய ரியான் பராக் 

பஞ்சாப் போட்டியில் கிடைத்த வெற்றியால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியே குதூகலத்தில் இருந்த நிலையில், போட்டி முடிந்த சில மணிநேரங்களிலேயே பெரும் சர்ச்சை ஒன்றும் அணிக்குள் வெடித்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கேப்டன் ரியான் பராக், முலான்பூர் மைதான டிரஸ்ஸிங் ரூம்மில் அமர்ந்து சட்டவிரோதமான இ-சிகரெட்டை பயன்படுத்தி வந்தது கேமராவில் சிக்கியது

ரியான் பராக்கிற்கு தண்டனை என்ன?

இந்த விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், பிசிசிஐ தற்போது ரியான் பராக்கிற்கு அபராதம் விதித்திருக்கிறது. நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக, அவரது போட்டி ஊதியத்தில் இருந்து 25 சதவீம் அபராதமும், ஒரு தகுதிக்குறைப்புப் புள்ளியும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் இது 'விளையாட்டிற்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும் நடத்தை' என்பதை உள்ளடக்கிய விதி 2.21இன் கீழ் வரும் முதல் நிலை குற்றத்துடன் தொடர்புடையது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட ரியான் பராக்

ரியான் பராக் அவரது குற்றத்தை ஒப்புகொண்டதை தொடர்ந்து போட்டி நடுவர் தண்டனை விதித்தார், அதையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். காணொளி ஆதாரம் வெளியான பிறகு, இந்த சம்பவம் மேலிடத்தின் கவனத்திற்கு இச்சம்பவம் கொண்டுசெல்லப்பட்டது. தன்மய் ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நிதின் மேனன் ஆகியோர் இதுகுறித்து புகார் அளித்துள்ளனர்.

மேலும் இனி இதுபோல் ஐபிஎல் தொடரின் நற்பெயர் சிதையாமல் இருக்க, தவறு செய்த அணி, அதன் நிர்வாகிகள், வீரர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான பிற வழிகளையும் பிசிசிஐ ஆராய்ந்து வருகிறது என கூறப்பட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ், மின்னணு சிகரெட்களின் உற்பத்தி, விற்பனை மற்றும் பயன்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்படியிருக்க, ரியான் பராக்கின் இந்த செயல் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை உண்டாக்கியது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

