/இந்திய அணிக்கு புதிய பீல்டிங் கோச்... யார் இந்த சுபதீப் கோஷ்?

Team India Fielding Coach Appointment: இந்திய அணி வீரர்கள் தற்போது ஓய்வில் இருக்கிறார்கள், இலங்கை அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்காக பயிற்சியில் உள்ளனர். உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற இத்தொடர் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும்.
ஏற்கெனவே இந்திய டெஸ்ட் அணி சுப்மான் கில் தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் சாய் சுதர்சன் மட்டும் தங்களின் உடற்தகுதியை பிசிசிஐயில் நிரூபித்தாக வேண்டும், ஒருவேளை உடற்தகுதி இல்லாதபட்சத்தில் மாற்று வீரர்கள் அறிவிக்கப்படலாம். வாஷிங்டன் சுந்தர் முதல் போட்டியில் காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை.
டி20ஐ மற்றும் ஓடிஐ தொடர்களில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக இந்திய அணி சந்தித்த தொடர் தோல்விகள் காரணமாக பயிற்சியாளர்கள் குழுவில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. உதவி பயிற்சியாளரான ரியான் டென் டோஷேட் மற்றும் பீல்டிங் பயிற்சியாளர் டி திலீப் ஆகியோரை பிசிசிஐ மீண்டும் தக்கவைக்கவில்லை.
இவர்கள் இருவரின் ஒப்பந்தமும் கடந்த ஜூலை மாதத்துடன் நிறைவடைந்தது. அதை பிசிசிஐ புதுப்பிக்கவில்லை. இதில் டோஷேட், கேகேஆர் அணியின் Knight Riders Sports-ல் கிரிக்கெட் வியூகத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இருவருமே இந்திய அணியில் ஒரே விதமான பணியை மேற்கொள்வதால் யாரையாவது ஒருவரை தக்கவைக்கவே பிசிசிஐ முதலில் திட்டமிட்டது. அதன்பின், இந்திய அணியின் பீல்டிங் சற்று பின்னடைவை சந்திருக்கும் வேளையில் அதை சீர்படுத்த புதிய நபரை நியமிக்க திட்டமிடப்பட்டது. எனவே இருவரையும் பிசிசிஐ தக்கவைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், முன்னாள் அசாம் அணி வீரரும், ரயில்வேஸ் அணி வீரருமான சுபதீப் கோஷ், இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக நியமிகப்பட உள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஜிம்பாப்வே தொடரோடு டி திலீப்பின் ஒப்பந்தம் நிறைவடைந்திருந்தது.
சுபதீப் கோஷ் வரும் இலங்கை தொடர் முதல் இந்திய அணியுடன் இணைவார் என தெரிகிறது. இந்திய அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக சுபதீப் கோஷ் இணைய உள்ளதை அசாம் கிரிக்கெட் சங்கம் (ACA) அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக அவர் பல்வேறு வயதுப் பிரிவுகளில் உள்ள பல இந்திய அணிகளுடன் பணியாற்றி, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நிபுணத்துவத்திற்காக அங்கீகாரம் பெற்று, ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளர் என்ற அடையாளத்தை உருவாக்கி உள்ளார்.
அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரின் இந்த குறிப்பிடத்தக்க சாதனையில் அசாம் கிரிக்கெட் சங்கம் பெருமிதம் கொள்கிறது. அவரது நியமனம், மாநிலத்தின் கிரிக்கெட் சமூகத்திற்கு ஒரு பெரும் கௌரவமான தருணமாகும். மேலும் இப்பகுதி முழுவதும் உள்ள வளரும் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு இது ஒரு பெரும் உத்வேகமாக அமையும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.