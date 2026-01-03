ரூ.9.20 கோடி வீரரை கழட்டிவிடும் KKR... பிசிசிஐ சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

IPL 2026, Mustafizur Rahman: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் இறுதியில் தொடங்கி மே இறுதி வரை நடைபெறும். 19வது ஐபிஎல் சீசனுக்கான மினி ஏலம் கடந்த டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்களின் ஸ்குவாடை பலப்படுத்திக்கொண்டனர். கேகேஆர், சிஎஸ்கே, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட அணிகள் பெரும்பாலான வீரர்களை எடுத்துள்ளனர்.
Mustafizur Rahman: வங்கதேசத்தில் பதற்றம்
ஐபிஎல் தொடர் வந்தாலே பல சர்ச்சைகளும், விவாதங்களும் எழும். அந்த வகையில், தற்போது ஐபிஎல் தொடங்கும் மூன்று மாதங்கள் முன்பே பெரிய சர்ச்சை வெடித்திருக்கிறது. வங்கதேசத்தில் மாணவ தலைவர் ஒருவர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து அங்கு தொடர்ச்சியாக பதற்றம் நிலவுகிறது. மேலும், இந்து மக்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடைபெறுவதையொட்டி, இந்தியா - வங்கதேசம் உறவிலும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
Mustafizur Rahman: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு ரூ.9.20 கோடி
இந்தச் சூழலில், வங்கதேச வீரர்கள் பலர் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்திருந்தாலும், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் மட்டும்தான் ஏலம் போனார். அவரை கேகேஆர் அணி ரூ.9.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. வங்கதேசத்தில் வன்முறை வெடித்த பின்னர், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடக்கூடாது என கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்தன. கேகேஆர் அணியின் மீதும், கேகேஆர் அணி உரிமையாளர் ஷாருக்கான் மீதும் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
Mustafizur Rahman: கழட்டிவிட சொன்ன பிசிசிஐ
இதையொட்டி, முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது ஏறக்குறைய சந்தேகம் என கூறப்பட்டது. இன்னும் மூன்று மாதக்காலம் உள்ளதால் பிசிசிஐ இந்த விவகாரத்தில் நிதானமாக முடிவெடுக்கும் என கருதப்பட்டது. ஆனால் தற்போது பிசிசிஐ இந்த விவகாரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பை ஒன்றை கொடுத்துள்ளது. பிசிசிஐ கௌரவச் செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா கூறுகையில், "சமீபத்தில் பல இடங்களில் நடந்து வரும் நிகழ்வுகள் காரணமாக, பிசிசிஐ, கேகேஆர் அணியில் இருந்து வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த முஸ்தாபிஷூர் ரஹ்மானை விடுவிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது," என்றார். மேலும், கேகேஆர் அணி மாற்று வீரரை கேட்டால் அதற்கும் பிசிசிஐ அனுமதிக்கும் என்றார்.
#WATCH | Guwahati | BCCI secretary Devajit Saikia says, "Due to the recent developments that are going on all across, BCCI has instructed the franchise KKR to release one of their players, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad and BCCI has also said that if they ask… pic.twitter.com/53oxuRcmZp
— ANI (@ANI) January 3, 2026
Mustafizur Rahman: ஐபிஎல் தொடரில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான்
கேகேஆர் அணியும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும்தான் மினி ஏலத்தில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் பெற முண்டியடித்தனர். ஆனால் கடைசியில் கேகேஆர் அணியே அவரை ஏலத்தில் எடுத்தது. ஏற்கெனவே கேகேஆர் அணியில் பதிரானா உள்ளிட்டோர் இருப்பதால் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் பெரிதாக அந்த அணிக்கு தற்போது தேவைப்படமாட்டார். இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளராக வேறொருவரை கேகேஆர் அணி தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது. முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து 60 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 65 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் தொடங்கி மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளுக்காகவும் விளையாடி உள்ளார்.
