English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ரூ.9.20 கோடி வீரரை கழட்டிவிடும் KKR... பிசிசிஐ சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

ரூ.9.20 கோடி வீரரை கழட்டிவிடும் KKR... பிசிசிஐ சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

IPL 2026, Mustafizur Rahman: மினி ஏலத்தில் ரூ.9.20 கோடி கொடுத்து எடுத்த வீரரை கேகேஆர் அணி கழட்டிவிடும்படி பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:29 PM IST
  • கேகேஆர் அணி மொத்தம் 11 வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்தது.
  • ஐபிஎல் தொடர் தொடங்க மூன்று மாதங்கள் உள்ளன.
  • வங்கதேச வீரர்கள் விளையாட கடும் எதிர்ப்பு

Trending Photos

ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
camera icon8
Travel Tips
ஜனவரியில் ஜம்முனு டூர் போக... கும்முனு 7 சுற்றுலா தலங்கள் - விடுமுறையை கொண்டாடுங்க!
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
camera icon6
India Probable Squad
IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
camera icon8
IPL 2026
IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை சனிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரூ.9.20 கோடி வீரரை கழட்டிவிடும் KKR... பிசிசிஐ சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

IPL 2026, Mustafizur Rahman: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் இறுதியில் தொடங்கி மே இறுதி வரை நடைபெறும். 19வது ஐபிஎல் சீசனுக்கான மினி ஏலம் கடந்த டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்களின் ஸ்குவாடை பலப்படுத்திக்கொண்டனர். கேகேஆர், சிஎஸ்கே, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட அணிகள் பெரும்பாலான வீரர்களை எடுத்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

Mustafizur Rahman: வங்கதேசத்தில் பதற்றம்

ஐபிஎல் தொடர் வந்தாலே பல சர்ச்சைகளும், விவாதங்களும் எழும். அந்த வகையில், தற்போது ஐபிஎல் தொடங்கும் மூன்று மாதங்கள் முன்பே பெரிய சர்ச்சை வெடித்திருக்கிறது. வங்கதேசத்தில் மாணவ தலைவர் ஒருவர் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து அங்கு தொடர்ச்சியாக பதற்றம் நிலவுகிறது. மேலும், இந்து மக்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடைபெறுவதையொட்டி, இந்தியா - வங்கதேசம் உறவிலும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Mustafizur Rahman: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு ரூ.9.20 கோடி

இந்தச் சூழலில், வங்கதேச வீரர்கள் பலர் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பதிவு செய்திருந்தாலும், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் மட்டும்தான் ஏலம் போனார். அவரை கேகேஆர் அணி ரூ.9.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. வங்கதேசத்தில் வன்முறை வெடித்த பின்னர், முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடக்கூடாது என கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்தன. கேகேஆர் அணியின் மீதும், கேகேஆர் அணி உரிமையாளர் ஷாருக்கான் மீதும் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

Mustafizur Rahman: கழட்டிவிட சொன்ன பிசிசிஐ 

இதையொட்டி, முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது ஏறக்குறைய சந்தேகம் என கூறப்பட்டது. இன்னும் மூன்று மாதக்காலம் உள்ளதால் பிசிசிஐ இந்த விவகாரத்தில் நிதானமாக முடிவெடுக்கும் என கருதப்பட்டது. ஆனால் தற்போது பிசிசிஐ இந்த விவகாரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பை ஒன்றை கொடுத்துள்ளது. பிசிசிஐ கௌரவச் செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா கூறுகையில், "சமீபத்தில் பல இடங்களில் நடந்து வரும் நிகழ்வுகள் காரணமாக, பிசிசிஐ, கேகேஆர் அணியில் இருந்து வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த முஸ்தாபிஷூர் ரஹ்மானை விடுவிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது," என்றார். மேலும், கேகேஆர் அணி மாற்று வீரரை கேட்டால் அதற்கும் பிசிசிஐ அனுமதிக்கும் என்றார்.

Mustafizur Rahman: ஐபிஎல் தொடரில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான்

கேகேஆர் அணியும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும்தான் மினி ஏலத்தில் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் பெற முண்டியடித்தனர். ஆனால் கடைசியில் கேகேஆர் அணியே அவரை ஏலத்தில் எடுத்தது. ஏற்கெனவே கேகேஆர் அணியில் பதிரானா உள்ளிட்டோர் இருப்பதால் முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் பெரிதாக அந்த அணிக்கு தற்போது தேவைப்படமாட்டார். இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளராக வேறொருவரை கேகேஆர் அணி தேர்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது. முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மான் 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து 60 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 65 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் தொடங்கி மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகளுக்காகவும் விளையாடி உள்ளார்.

மேலும் படிக்க | IPL: முஸ்தபிஷூர் ரஹ்மானுக்கு எழும் கடும் எதிர்ப்பு... அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன?

மேலும் படிக்க | KKR வீரருக்கு ஐபிஎல்லில் விளையாட தடை? சிக்கலில் கொல்கத்தா.. தப்பித்த CSK - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மானுக்கு கொலை மிரட்டல்? KKR அணிக்கு சிக்கல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Mustafizur RahmanKKRIPL 2026BCCIBangladesh

Trending News