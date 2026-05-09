கில் வேண்டாம் என முடிவெடுத்த பிசிசிஐ! ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு கிடைத்த ஜாக்பாட்!

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், டி20 மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே கேப்டனை நியமிக்க திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த முடிவின் மூலம், தற்போதைய டி20 கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சூர்யகுமார் யாதவ் தனது பதவியை இழக்க நேரிடும் என்றும், அவருக்கு பதிலாக பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக செயல்படும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 2024 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற பிறகு, ரோகித் சர்மா டி20 போட்டிகளில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார். அதன் பின்னர், ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டார். சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி பல்வேறு வெற்றிகளை பெற்று வந்தாலும், அவரது பேட்டிங் ஃபார்ம் மோசமாக இருந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, அவர் பெரிய இன்னிங்ஸ் விளையாடி பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. உலகின் நம்பர் ஒன் டி20 பேட்ஸ்மேனாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ், சமீபத்திய போட்டிகளில் ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார். ஒரு அணியின் கேப்டன் தொடர்ந்து சொதப்பினால், அது அணியின் ஒட்டுமொத்த நம்பிக்கையை பாதிக்கும் என்பதால், அவரை கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விடுவித்து, பேட்டிங்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வைக்க பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பிசிசிஐயின் புதிய திட்டம்
தற்போது இந்திய அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு கேப்டனாக சுப்மன் கில் செயல்பட்டு வருகிறார். இருப்பினும், அவருக்கு டி20 போட்டிகளில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. ஆசிய கோப்பை வரை அவர் டி20 அணியின் துணை கேப்டனாக இருந்தாலும், 2026 டி20 உலகக்கோப்பை அணியில் அவரது பெயர் இடம்பெறவில்லை. இந்த நிலையில், பிசிசிஐ டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஒரே கேப்டனை நியமிக்க விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த இரண்டு வடிவங்களுக்கும் தனித்தனி கேப்டன்கள் இருப்பது அணி தேர்வில் சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவதாகவும் பிசிசிஐ கருதுகிறது. எனவே, டெஸ்ட் போட்டிக்கு ஒரு கேப்டனும், டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஒரு கேப்டனும் இருப்பது தான் அணிக்கு நல்லது என்று தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மற்றும் அஜித் அகர்கர் கருதுகின்றனர்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ஜாக்பாட்
டி20 மற்றும் ஒருநாள் என ஒயிட்-பால் கிரிக்கெட்டிற்கு ஒரே கேப்டனை தேர்ந்தெடுக்கும் முடிவில், பிசிசிஐயின் முதல் தேர்வாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இருக்கிறார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஐபிஎல் தொடரில் அவரது கேப்டன்சி பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அவரது தலைமையில் கொல்கத்தா அணி சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றுள்ளது. அதன் பிறகு, தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளிலும் தனது கேப்டன்சி திறமையை நிரூபித்து வருகிறார். அதேபோல், ஸ்பின்னர்களை சிறப்பாக கையாளும் திறனும், மிடில் ஆர்டரில் ரன்கள் சேர்க்கும் திறமையும் அவருக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளன. கடந்த சில மாதங்களாக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடவில்லை என்றாலும், ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். மேலும், ஐபிஎல் தொடரிலும் தனது கேப்டன்சி திறமையை நிரூபித்து வருகிறார்.
கடந்த ஆண்டு தனது அணியை இறுதிப்போட்டி வரை கொண்டு சென்றார். தற்போது ஒருநாள் அணியின் கேப்டன்சி ரேஸிலும் அவர் முன்னிலையில் இருந்து வரும் நிலையில், ஐபிஎல் முடிந்த பிறகு முதலில் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டு, பின்னர் கேப்டனாக அறிவிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், பிசிசிஐ எந்த மாதிரியான முடிவை எடுக்கப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
|இந்திய அணியின் ஒருநாள் கேப்டன்கள்
|ஆண்டு
|விவரம்
|சுப்மன் கில்
|(2025–2026)
|ரோஹித் கோலி சகாப்தத்திற்கு பிறகு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றார்
|ரோஹித் சர்மா
|(2017–2025)
|சாம்பியன்ஸ் டிராபி வரை அணியை வழிநடத்தினார்.
|கே.எல். ராகுல் :
|(2022–2025)
|தென்னாப்பிரிக்கா உட்பட பல தொடர்களில் அணியை வழிநடத்தினார்.
|ஹர்திக் பாண்டியா :
|(2023)
|மூத்த வீரர்கள் இல்லாதபோது கேப்டனாக பொறுப்பேற்றார்.
|ஷிகர் தவான் :
|(2021–2022)
|2021-22 மாற்ற காலகட்டத்தில் ஒரு இளம் அணியை வழிநடத்தினார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட உள்ளாரா?
சூர்யகுமார் யாதவின் கேப்டன்சியில் இந்திய அணி வெற்றிகளைப் பெற்றாலும், அவரது பேட்டிங் ஃபார்ம் சமீபகாலமாக மோசமாக உள்ளதால், அவரை கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விடுவித்து பேட்டிங்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வைக்க பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2. பிசிசிஐ-யின் 'ஒரே கேப்டன்' திட்டம் என்றால் என்ன?
டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு தனித்தனி கேப்டன்கள் இருப்பதால் அணித் தேர்வில் குழப்பங்கள் ஏற்படுவதாகக் கருதும் பிசிசிஐ, வெள்ளைப்பந்து கிரிக்கெட் போட்டிகள் இரண்டிற்கும் சேர்த்து ஒரே கேப்டனை நியமிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
3. புதிய கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தேர்ந்தெடுக்கப்படக் காரணம் என்ன?
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை ஐபிஎல் சாம்பியனாக்கியது மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அவர் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான தலைமைத்துவப் பண்புகள்தான், ஷ்ரேயாஸ் ஐயரைப் புதிய கேப்டன் பதவிக்கான முன்னிலையில் நிறுத்தியுள்ளன.
4. தற்போதைய நிலையில் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளின் கேப்டனாகச் செயல்படுவது யார்?
தற்போது இந்திய அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளின் கேப்டனாக சுப்மன் கில் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆனால் அவருக்கு சமீபத்திய டி20 தொடர்களில் போதுமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை.
