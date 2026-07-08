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இந்திய டி20 அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு புது பொறுப்பு.. படுதோல்விக்கு பின் பிசிசிஐ அதிரடி!

Sanju Samson Team India Latest News: இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிராக படுதோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில், மீண்டும் சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டு வந்து முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:41 AM IST
இந்திய டி20 அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு புது பொறுப்பு.. படுதோல்விக்கு பின் பிசிசிஐ அதிரடி!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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