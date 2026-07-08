/இந்திய டி20 அணியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு புது பொறுப்பு.. படுதோல்விக்கு பின் பிசிசிஐ அதிரடி!

கடந்த மார்ச் மாதம் டி20 உலகக்கோப்பை நடந்து முடிந்தது. அத்தொடரில் இந்திய அணி மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி கோப்பையை வென்றது. இதையடுத்து ஐபிஎல் நடைபெற்றது. அதன்பின், தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற தொடங்கி உள்ள நிலையில், இந்திய அணி டி20 போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. ஆனால் இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. அணியினரின் செயல்பாடு மிகவும் மோசமாக உள்ளது.
முதலில் அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அங்கு 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் தோல்வி அடைந்தது. இதையடுத்து இங்கிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடி வருகிறது. இதுவரை மூன்று டி20 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. இதில் முதல் போட்டி பாதியிலேயே ரத்தான நிலையில், மற்ற இரண்டு போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
குறிப்பாக நேற்று (ஜூலை 07) நடைபெற்ற மூன்றாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணி வெறும் 76 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதனால் 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வரலாற்று தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இதன் காரணமாக கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தியில் உள்ளது. இதன் எதிரொலியாக மூன்றாவது டி20 போட்டி முடிவடைந்த உடனேயே இணைய வழியில் பிசிசிஐ மீட்டிங் நடத்தி உள்ளது.
இந்த மீட்டிங்கில் மீண்டும் கம்பேக் கொடுப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என விவாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனை பிளேயிங் 11ல் எடுக்காதது ஏன்? என பிசிசிஐ அதிகாரிகள் கேள்வி எழுப்பியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதேபோல் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை தவிர்த்து மற்ற பேட்டர்கள் அனைவரும் இடது கை வீரர்களாக இருப்பது விவாததிற்கு உள்ளானது.
இந்த நிலையில்தான், சஞ்சு சாம்சனை மீண்டும் அணிக்குள் கொண்டுவரவும் அவருக்கு இனி தொடர்ந்து வாய்ப்பினை வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அவரை ஒப்பனிங்கில் இல்லாமல் ஒன் டவுனில் அதாவது இஷான் கிஷனை தூக்கிவிட்டு, மாற்றாக சஞ்சு சாம்சனை சேர்க்கலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதாம். இதனால் பேட்டிங் ஆர்டர் இன்னும் வலுவாக மாறும் என பிசிசிஐ கருதுவதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது இந்திய டி20 அணியில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோர் முதன்மை பந்து வீச்சாளராக உள்ளனர். இருப்பினும் அவர்களால் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. நேற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் அணியில் இருந்ததால் 2 மெய்ன் விக்கெட்கள் கிடைத்தன. இல்லையென்றால் அதுவும் கிடைத்திருக்காது. இதனால் இங்கிலாந்து டி20 தொடர் முடிந்த பிறகு, பந்து வீச்சில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாம்.
மேலும், இனி வரும் காலங்களில் அணி தேர்வில் பயிற்சியாளர், கேப்டன் தலையீடு இருக்க கூடாது என்றும் தேர்வுக்குழுவே அணியை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் பிசிசிஐ உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.