2026 ஐபிஎல் துவக்க விழா ரத்து.. பிசிசிஐ அதிரடி! என்ன காரணம்?

IPL opening ceremony Cancelled: இந்திய கட்டுபாட்டு வாரியம் (BCCI) நடத்தும் ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்து வருகிறது. இந்த சூழலில், இத்தொடரின் 19 வது சீசன் இன்று (சனிக்கிழமை, 28 மார்ச் 2026) தொடங்குகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி மற்றும் இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் பெங்களூருவில் இருக்கும் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பொதுவாக ஒவ்வொரு அண்டு ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கும்போதும், கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். இதற்கு பிரபல நட்சத்திரங்கள் வருகை தருவர். இப்படி மிகவும் பிரம்மாண்டமாகதான் ஐபிஎல் தொடரானது தொடங்கும். இதனை பார்க்கவே சில ரசிகர்கள் தொடரின் முதல் போட்டிக்கு அடித்துபிடித்து டிக்கெட் வாங்கி செல்வர்.
பிசிசிஐ அதிரடி அறிவிப்பு
ஆனால், 2026 ஐபிஎல் சீசன் எந்தவித கொண்டாட்டங்களும் இன்றி தொடங்கும் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. அதாவது இந்த ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க விழா நடைபெறாமல் நேரடியாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கும் இடையேயான போட்டி தொடங்கும் என ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பை அறிவித்திருக்கிறது.
என்ன காரணம்
பிசிசிஐ-யின் இந்த அதிரடியான அறிவிப்புக்கு முக்கிய காரணம் ஒன்று உள்ளது. கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை ஆர்சிபி அணி வென்றது. 18 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக கோப்பையை வென்ற அந்த அணி அதனை கொண்டாட நினைத்து ஒரு வெற்றி கொண்டாட்டத்தை நடந்த நினைத்தது. .அதன்படி, கடந்த ஜூன் 4 ஆம் தேதி நடந்த வெற்றி விழாவின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி எதிர்பாராத விதமாக 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
உயிரிழந்த 11 பேருக்கு மரியாதை
இந்த நிலையில், உயிரிழந்த 11 பேருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க விழாவை பிசிசிஐ ரத்து செய்துள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பில், கடந்த ஜூன் 4 ஆம் தேதி நடந்த துயர சம்பவத்தை நினைத்து வருந்துகிறோம். உயிரிழந்த 11 பேருக்கும் மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடக்க விழா கொண்டாட்டம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஏதுவும் நடத்தப்படாது. மே 31 ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்பாக கலை நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
