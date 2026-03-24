  • IPL 2026: இந்த வாரம் தொடங்கும் ஐபிஎல்! பிசிசிஐ கொண்டு வந்துள்ள அதிரடி விதிகள்!

IPL 2026: இந்த வாரம் தொடங்கும் ஐபிஎல்! பிசிசிஐ கொண்டு வந்துள்ள அதிரடி விதிகள்!

ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் பிசிசிஐ சில அதிரடியான புதிய விதிகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இது ஐபிஎல் அணிகள் மற்றும் வீரர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:42 PM IST
IPL 2026: இந்த வாரம் தொடங்கும் ஐபிஎல்! பிசிசிஐ கொண்டு வந்துள்ள அதிரடி விதிகள்!

ஐபிஎல் 2026 திருவிழா கோலாகலமாகத் தொடங்க உள்ளது. வரும் மார்ச் 28ம் தேதி பெங்களூருவில் முதல் போட்டி நடைபெறுகிறது. இதில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றன. இரண்டு பலம் வாய்ந்த அணிகள் முதல் போட்டியில் மோதுவதால் ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். மேலும் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் பத்து அணிகளும் இந்த ஐபிஎல் திருவிழாவிற்காக கடுமையான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே ஒவ்வொரு அணியும் வீரர்களுக்கான பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டன. 

இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் பிசிசிஐ சில அதிரடியான புதிய விதிகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இது ஐபிஎல் அணிகள் மற்றும் வீரர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போட்டி நடைபெறும் நாட்களில் வீரர்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது என பல விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய விதிகளை ஒவ்வொரு அணியும் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று ஐபிஎல் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பிசிசிஐ கொண்டுவந்துள்ள புதிய விதிகள் என்ன, அது வீரர்களை எப்படி பாதிக்கும் என்பது குறித்து முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

போட்டி நடக்கும் நாளில் பயிற்சிக்கு தடை

பிசிசிஐ கொண்டுவந்துள்ள முக்கியமான விதிகளில் ஒன்று, போட்டி நடைபெறும் நாளில் எந்தவொரு அணியும் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடக் கூடாது என்பதாகும். பொதுவாக போட்டி தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு மைதானங்களில் வீரர்கள் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடுவார்கள்; ஆனால் தற்போது அதற்கு முழுமையாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மைதானத்தில் உள்ள பிட்ச் மற்றும் இதர விஷயங்களை போட்டிக்காக பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த புதிய விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், போட்டி நடைபெறும் நாளில் வீரர்களுக்கு உடற்தகுதி சோதனைகளை நடத்தவும் பிசிசிஐ தடை விதித்துள்ளது.

வலைப்பயிற்சிக்கான புதிய கட்டுப்பாடுகள்

போட்டி நடக்கும் நாட்களை தவிர, மற்ற நாட்களிலும் வலைப்பயிற்சி செய்வதற்கு பிசிசிஐ சில கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்துள்ளது. ஒரு மைதானத்தில் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடும் இரண்டு அணிகளுக்கும் அவர்களுக்கான இடம் பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்படும். அங்கு அவர்களுக்கு பயிற்சி செய்ய சில பிட்சுகளும், பெரிய ஷாட்களை அடித்து பயிற்சி செய்ய சில பிரத்யேக பிட்சுகளும் வழங்கப்படும். இரண்டு அணிகளும் ஒரே இடத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் இரண்டு அணிகளுக்கும் சமமாக பிட்சுகள் ஒதுக்கப்படும். 

தற்போது பிசிசிஐ கொண்டு வந்துள்ள புதிய விதிகளின்படி, எந்தவொரு அணியும் தங்களது எதிரணிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது. அந்த இடம் காலியாக இருந்தாலும், அதனை பயன்படுத்த பிசிசிஐ தடை விதித்துள்ளது. மைதானத்தில் உள்ள பிட்ச் பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தவும், இரண்டு அணிகளுக்கும் சமநிலையை பேணவுமே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்குக் கட்டுப்பாடு

பொதுவாக சர்வதேச போட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி, ஐபிஎல் போட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி, வீரர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் மைதானத்திற்கு வந்து போட்டியை பார்ப்பது வழக்கமான ஒன்றாகும். இந்நிலையில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் வருகை குறித்தும் பிசிசிஐ புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி, வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது அவர்களின் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்கள் மைதானத்திற்குள் வருவதற்கு முற்றிலுமாக அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் பயிற்சிகளை காண விரும்பினால், அவர்களுக்கென பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஹாஸ்பிடாலிட்டி பகுதிகளில் இருந்து மட்டுமே பார்க்க வேண்டும்.

அணியின் பேருந்தில் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும்

ஒவ்வொரு வீரரும் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் ஹோட்டல்களில் இருந்து மைதானத்திற்கு வருவதற்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, எந்தவொரு வீரரும் அந்த அணியின் அதிகாரப்பூர்வ பேருந்தில் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் என்றும், தனிப்பட்ட வாகனங்களிலோ அல்லது வேறு எந்தவொரு முறையிலோ மைதானத்திற்கு வரக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

டிரெஸ் கோட் மற்றும் விருது வழங்கும் விழா விதிகள்

ஐபிஎல் விளையாடும் ஒவ்வொரு வீரரும் முறையான டிரெஸ் கோடைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று பிசிசிஐ நிர்ணயித்துள்ளது. அதன்படி, போட்டி முடிந்த பிறகு நடைபெறும் விருது வழங்கும் விழாக்களில் ஆரஞ்சு கேப் அல்லது பர்பிள் கேப் வைத்திருக்கும் வீரர், அதனை மேடையில் கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும். மேலும் எந்தவொரு வீரரும் ஸ்லீவ்லெஸ் டீசர்ட்டுகளை அணிய கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் தொடரை மிகவும் கட்டுக்கோப்பாகவும், எந்தவொரு சர்ச்சைகளுமின்றியும் நடத்துவதற்காகவே பிசிசிஐ இதுபோன்ற கடுமையான விதிமுறைகளைக் கொண்டுவந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

