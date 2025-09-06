English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup: 2025 ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ள இருப்பதால் நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி வருகிறது. இதனால், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) தனது மௌனத்தைக் கலைத்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:11 PM IST
ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறும்.. பிசிசிஐ அதிரடி!

India - Pakistan Match: பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சைகியா, மத்திய அரசின் கொள்கைகளை பின்பற்றி செயல்படுவதாகவும், எந்தவொரு பன்னாட்டு தொடரிலும் இந்தியா பங்கேற்கத் தடையில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார். கடந்த ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி, ஜம்மு-காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் ஆதரவுடைய பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 26 சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்தனர். இதனால் பாகிஸ்தானுடனான உறவை முற்றிலுமாக துண்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் வலுத்தன. 

எனினும் பிசிசிஐ செயலாளர் தேவாஜித் சைகியா தெரிவித்ததாவது, "இந்திய அரசின் கொள்கையை பின்பற்றி அதிகாரிகள் செயல்படுவார்கள். பன்னாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா பங்கேற்காதிருப்பது வீரர்களின் நலனுக்கும், இந்திய கிரிக்கெட் வளர்ச்சிக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்" எனும் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் கூறியதாவது, "பாகிஸ்தானுடன் ஓர் நேரடி போட்டியில் இந்தியா விளையாடுவது கட்டாயம். இருதரப்பு தொடர்களை தவிர்த்து நமது நாட்டின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்பாமலேயே செயல்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. பன்னாட்டு மற்றும் ஆசியக் கோப்பை போன்ற போட்டிகளில் பங்கேற்பது இந்திய கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பலன் தருகிறது" என்றார்.

பாகிஸ்தானுடனான போட்டிகளை புறக்கணிப்பதின் விளைவுகளாக இந்திய விளையாட்டு சார்ந்த பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு எதிராக தடைகள் விதிக்கப்படலாம் எனவும், விளையாட்டு வீரர்களின் சர்வதேச கலந்துகொள்ளுதலுக்கு பாதிப்புகள் வரக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், நீரஜ் சோப்ரா என்ற இந்திய ஈட்டி எறிதல் வீரரின் உதாரணத்தை கொண்டு விளக்கியதாவது, "பிற விளையாட்டுகளிலும் இதேபோல் பாகிஸ்தானுடனான விளையாட்டுகளை புறக்கணிப்பது இந்திய வீரர்களின் விருப்பமான கலந்துகொள்ளுதலை குறைக்கக் கூடும்" என அவர் கூறினார்.

இவ்வாறாக, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் நிலைப்பாட்டும், பாகிஸ்தானுடனான போட்டியில் இந்திய அணியின் பங்கேற்பும் பற்றிய விவாதத்தைக் கிளப்பி வருகிறது. 2025 ஆசியக் கோப்பையில் இந்தியா பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் முக்கிய போட்டி செப்டம்பர் 14-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகி உள்ளது.

இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் விளையாடும் இந்த ஆசியக் கோப்பை தொடரில், துணை கேப்டன் சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, ஹர்திக் பாண்ட்யா போன்ற முக்கிய வீரர்களும் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த தொடர், அடுத்தாண்டு நடைபெறவிருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன்னோடியாகக் கருதப்படுவதால், ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. 

