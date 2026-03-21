2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பையில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு? பிசிசிஐ அதிரடி முடிவு!

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐசிசி டி20 உலக கோப்பையை இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து அடுத்ததாக 2027 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள 50 ஓவர் உலகக் கோப்பைக்கு இந்திய அணி தயாராகி வருகிறது. இன்னும் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பைக்கு ஓர் ஆண்டு உள்ள நிலையில், இப்போதே பிசிசிஐ அதற்கான வேலைகளை தொடங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் பிரமாண்டமாக நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடருக்கான 20 பேர் கொண்ட உத்ததேச பட்டியலை பிசிசிஐ தயார் செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த 2023ம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவிடம் தோல்வியை தழுவியது.
மேலும் படிக்க | நாதன் எல்லிஸ் விலகல் - CSK குறிவைக்கும் 5 பௌலர்கள் - யாருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு?
ஐபிஎல் 2026 திருவிழா
50 ஓவர் உலக கோப்பைக்கு இன்னும் ஒரு வருடம் உள்ள நிலையில், பிசிசிஐ தேர்வு குழுவினர் 20 பேர் கொண்ட உத்ததேச பட்டியலை தயார் செய்துள்ளனர். அவர்களின் உடற்தகுதி மற்றும் பார்மை ஐபிஎல் 2026-ல் மிகத் தீர்வுமாக கண்காணித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஐபிஎல் 2026 வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோத உள்ளன. இன்னும் ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான முழு அட்டவணையையும் பிசிசிஐ வெளியிடவில்லை. முதல் சில போட்டிகளுக்கு மட்டுமே வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்த ஐபிஎல் சீசன் முழுவதும் எஸ்.எஸ். தாஸ், ஆர்.பி. சிங், அஜய் ராத்ரா மற்றும் பிரக்யான் ஓஜா ஆகியோர் அடங்கிய பிசிசிஐ-யின் தேசிய தேர்வு குழுவினர், நேரடியாக பல மைதானங்களுக்கு சென்று வீரர்களின் செயல்பாட்டைகண்காணிக்க உள்ளனர். "குறைந்தபட்சம் வாரத்திற்கு ஐந்து போட்டிகளையாவது ஒரு தேர்வாளர் நேரடியாக மைதானத்திலிருந்தோ அல்லது தொலைக்காட்சியின் மூலமாகவோ உன்னிப்பாக கண்காணிப்பார்" என பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
புது முகங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை?
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிசிசிஐ செய்யும் மிகப் பெரிய தவறாக, ஐபிஎல்லில் சிறப்பாக விளையாடும் வீரர்களுக்கு தேசிய அணியில் உடனே வாய்ப்பு கொடுப்பது பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் பிசிசிஐ தனது தவறை திருத்திக் கொள்ள உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு ஐபிஎல்லில்ல் திடீரென்று சிறப்பாக விளையாடும் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட போவதில்லை என்றும், அனுபவம் உள்ள வீரர்களுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்க உள்ளதாகவும், ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 20 பேர் கொண்ட உத்ததேச பட்டியில் உள்ள வீரர்களை மட்டுமே முழுமையாக கண்காணிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதே சமயம், 2028 ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் தொடர் மற்றும் 2028 டி20 கோப்பை போன்ற தொடர்களுக்கான வீரர்களை இந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரிலிருந்து பிசிசிஐ தேர்வு செய்யப் போவதில்லை என்றும், முழு கவனமும் 2027 ஒருநாள் உலக கோப்பை மீது மட்டுமே உள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.
வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் யார் யார்?
கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்திய அணிக்கு அனைத்து பார்மெட்டுகளிலும் அறிமுகமான வீரர் ஹர்ஷித் ராணா. ஆரம்பத்தில் இவர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டாலும், தன்னுடைய சிறப்பான பவுலிங் மற்றும் பேட்டிங் மூலம் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளார். 2026 டி20 உலக கோப்பை அணியிலும் இடம் பெற்றிருந்த ஹர்ஷித் ராணா, கடைசி நேரத்தில் காயம் காரணமாக விலகினார். இந்நிலையில் 2027 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஒரு நாள் உலக கோப்பை அணியில் ஹர்ஷித் ராணா இடம் பெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அவரது காயத்தை கருத்தில் கொண்டு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. தென்னாபிரிக்கா மைதானங்கள் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கு அதிகம் உதவும். அதன்படி பும்ரா, சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் அர்ஸ்தீத் ஆகியோர் அணியில் இடம் பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும் ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவும் இந்த அணியில் இடம் பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடர்
ஐபிஎல் 2026 தொடர் முடிந்த பிறகு, ஜூன் 6 முதல் 10ம் தேதி வரை முல்லான்பூரில் இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட உள்ளது. இந்த டெஸ்ட் போட்டி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகளின் கீழ் வராது என்றாலும், இந்திய அணியின் பலத்தில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ள போவதில்லை என தேர்வு குழு முடிவெடுத்துள்ளது. ஆகஸ்ட் முதல் மார்ச் மாதம் வரை இந்திய அணி மொத்தம் 9 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி என்பதால் 2ம் தர வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை இந்திய அணி பயன்படுத்தாது என்றும், முக்கிய வீரர்கள் அனைவரும் இடம் பெறுவார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. "இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பெறுவது சோதனை முயற்சிகளுக்கானது கிடையாது. இளம் வீரர்களை சோதித்து பார்க்க வேண்டுமென்றால் அதற்காகவே இந்தியா-ஏ தொடர் உள்ளன. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பும்ரா, சிராஜ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகிய மூன்று பந்துவீச்சாளர்களே தேர்வு குழுவினரின் முதல் சாய்ஸாக உள்ளனர்" பிசிசிஐ அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | கடப்பாரை மும்பை அணி... மிரட்டும் இந்த 2 வீரர்கள் - 6வது கப் உறுதி!
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் வரலாற்றில அதிக டக்அவுட்! ரோகித் இதை மட்டும் செய்யாதீங்க - ரசிகர்களின் கோரிக்கை
