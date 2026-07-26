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கம்பீர் பதவிக்கு ஆப்பு...? ஆகஸ்டில் பிசிசிஐ நடத்தும் முக்கிய கூட்டம்

Team India : அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து, ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் கௌதம் கம்பீர், சுப்மான் கில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோருடன் பிசிசிஐ ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 26, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:41 PM IST
கம்பீர் பதவிக்கு ஆப்பு...? ஆகஸ்டில் பிசிசிஐ நடத்தும் முக்கிய கூட்டம்
Image Credit: Gautam Gambhir | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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