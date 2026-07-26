/கம்பீர் பதவிக்கு ஆப்பு...? ஆகஸ்டில் பிசிசிஐ நடத்தும் முக்கிய கூட்டம்

Team India : இன்றுடன் இந்தியா - ஜிம்பாப்வே டி20ஐ தொடர் நிறைவடைகிறது. அடுத்த 15 நாள்களுக்கு இந்திய அணிக்கு ரெஸ்ட்தான். அதுவும் அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு டெஸ்ட் போட்டிகள் மட்டுமே உள்ளது. செப்டம்பர் மாதத்தில்தான் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக ஓடிஐ தொடர் நடக்கிறது.
இந்த நேரத்தில், பிசிசிஐ இந்திய வொயிட் பால் கிரிக்கெட் குறித்த முழு மதிப்பாய்வை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தெரிகிறது. அந்த வகையில், வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மும்பை அலுவலகத்தில் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், டி20ஐ கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் கேப்டன் சூப்மான் கில், பெங்களூரு CoE தலைவர் விவிஎஸ் லஷ்மண் ஆகியோர் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தாண்டில் டி20ஐ உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி வென்றாலும், அடுத்தடுத்து தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 0-2 என்ற கணக்கிலும்; இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 0-4 என்ற கணக்கிலும் தோல்வியை தழுவியது இந்திய அணி. ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக தொடரை வென்றது ஆறுதல்.
தற்சமயம் டி20ஐ கிரிக்கெட்டை விட, ஓடிஐ கிரிக்கெட்டுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய நிலை உள்ளது. 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரை வெல்ல இந்திய அணி முழு மூச்சில் செயல்பட்டாக வேண்டும். இப்போதே அதை நோக்கிய பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இந்திய அணி 2023ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஓடிஐ தொடரை வென்றது. ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஓடிஐ தொடரை இழந்துள்ளது. எனவே, வொயிட் பால் கிரிக்கெட் குறித்து பல்வேறு முடிவுகளை எடுக்க பிசிசிஐ இந்த கூட்டத்தை கூட்டுகிறது.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா நேற்று (ஜூலை 25) கூறுகையில், "ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இந்திய அணியின் இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே தொடர்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்படும்" என்றார். மேலும், "இது ஆகஸ்ட் மாத தொடக்கத்தில் இருக்கும். சிலரின் (இந்திய அணி பயிற்சியாளர் குழுவில்) ஒப்பந்தங்கள் நிறைவடைகின்றன. அதுகுறித்து ஆலோசிப்போம்.
ஆலோசனை கூட்டத்தில் இங்கிலாந்தில் என்ன தவறு நடந்தது? உள்ளிட்ட அனைத்தையும் விவாதிப்போம். இந்திய அணி வீரர்கள் ஜிம்பாப்வே நாட்டில் இருந்து வந்த பிறகு இந்த கூட்டம் நடைபெறும்" என்றார்.
மேலும் வெளியாகி உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் பிசிசிஐ எந்தவொரு பெரிய முடிவையும் எடுக்காது எனலாம். அதாவது, கேப்டன்ஸியில் இருந்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயரையோ, சுப்மான் கில்லையோ நீக்காது. அதேநேரத்தில், தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் பதவிக்கும் எந்த பிரச்னையும் இல்லை.
2027ஆம் ஆண்டு வரை கௌதம் கம்பீருக்கு பிசிசிஐ உடன் ஒப்பந்தம் உள்ளது. எனவே, நிச்சயம் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை வரை அவர் பயிற்சியாளராக தொடர்வார். வைபவ் சூர்யவன்ஷி - சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரின் தேர்வில் கௌதம் கம்பீர் மீது தொடர்ச்சியாக ரசிகர்கள் தரப்பில் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இந்திய அணியில் தற்போது நிலவும் பெரிய குழப்பம் என்னவென்றால், உதவி பயிற்சியாளர் ரியான் டென் டோஷேட் மற்றும் பீல்டிங் பயிற்சியாளர் டி திலிப் ஆகியோர் ஒரே வேலையில்தான் இருக்கின்றனர், அதாவது இறண்டு சர்வதேச பயிற்சியாளர்களும் அணியில் ஒரே பங்களிப்பையே அளிக்கின்றனர். கம்பீரின் ஆதரவு டோஷேட் பக்கமும், பிசிசிஐ ஆதரவு திலிப் பக்கமும் உள்ளது.
இந்திய அணியில் தற்சமயம் பீல்டிங் மிக மிக மோசமாக உள்ளது, அதை தீர்க்க வேண்டும். டோஷ்டே அல்லது திலிப் ஆகியோரில் ஒருவரை நீக்க வேண்டும். டென் டோஷ்டேவுக்கு ஐபிஎல் அணிகளில் இருந்து ஆப்பர் வந்ததாக தகவல். கௌதம் கம்பீர் உடன் டென் டோஷ்டே மட்டுமின்றி உதவி பயிற்சியாளராக அபிஷேக் சர்மாவும் இருந்தார், அவர் நீக்கப்பட்டார்.
பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக மார்னே மார்கல் உள்ளார். அடுத்தாண்டு அவரது சொந்த மண்ணில் உலகக் கோப்பை நடைபெறும் வேளையில், அவரை நீக்குவது சரியாக இருக்காது. சமீபத்தில் இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக சிதான்ஷு கோடக், சுழற்பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராக சாய்ராஜ் பஹுதுலே ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர்.