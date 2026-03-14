IPL 2026: சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி-க்கு செக்! பிசிசிஐ கொண்டு வந்துள்ள புதிய விதிகள்!

ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர், கடந்த வாரம் முடிந்தது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் ஆன இந்திய அணி, இந்த முறை மீண்டும் கோப்பையை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது. இதனை தொடர்ந்து அனைத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் தொடர் ஐபிஎல் 2026 தான். இந்த ஆண்டு போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியாகாமல் இருந்த நிலையில், மார்ச் 28ம் தேதி ஐபிஎல் 2026 தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முதல் சில போட்டிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து பத்து அணிகளும் தங்களது பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஐபிஎல்லில் உள்ள அனைத்து 10 அணிகளுக்கும் பயிற்சி ஆட்டங்களில் பின்பற்ற வேண்டிய பல்வேறு புதிய மற்றும் கடுமையான விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026: காவ்யா மாறனின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்.. பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்!
பிசிசிஐயின் புதிய விதிமுறைகள்
பிசிசிஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய விதிகளில் முக்கியமானதாக பயிற்சி ஆடுகளங்களை பயன்படுத்துவது பற்றி உள்ளது. ஒரு அணி நெட் செஷன்களில் பயன்படுத்திய ஆடுகளத்தை மற்றொரு அணி பயன்படுத்தக் கூடாது என்று பிசிசிஐ திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. எதிர் அணி வேறொரு ஆடுகளத்தை மட்டும் தான் நெட் செஷன்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி மைதானத்தில் வேறு பயிற்சி ஆடுகளங்கள் இல்லை என்றால், புதிய பயிற்சி ஆடுகளத்தை வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை இரண்டு அணிகளுக்கும் அடுத்தடுத்து பயிற்சி செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டாலும், முதல் அணி பயன்படுத்திய ஆடுகளத்தை இரண்டாவது அணிக்கு வழங்கக்கூடாது. குறிப்பாக த்ரோ-டவுன் பயிற்சிகளுக்கு கூட ஒரு அணி பயன்படுத்திய ஆடுகளத்தை மற்றொரு அணிக்கு வழங்க கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அணி தங்களது பயிற்சிகளை முன் கூட்டியே முடித்தாலும் அல்லது அன்றைய தினம் பயிற்சியில் ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அந்த ஆடுகளத்தை மற்ற அணிகள் பயன்படுத்தக்கூடாது.
பயிற்சி போட்டிகளுக்கு நேர கட்டுப்பாடு
ஒவ்வொரு அணிகளுக்கு தங்களுக்குள் விளையாடும் பயிற்சி போட்டிகளுக்கும் பிசிசிஐ புதிய விதிகளை கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு ஒரு அணி அதிகபட்சமாக இரண்டு பயிற்சி போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட அனுமதி வழங்கப்படும். அந்தப் போட்டிகளை நடத்தும் முன்பு, பிசிசிஐ இடம் முறையான அனுமதி பெற வேண்டும். மேலும் ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெறும் மைதானங்களில் இந்த பயிற்சி போட்டிகளை நடத்த அனுமதி இல்லை. அதே போல இரவு நேரங்களில் பயிற்சிக் போட்டிகளை நடத்தினால் மூன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேல் நடத்தக் கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மைதானத்தில் பயிற்சி இல்லை
ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே எந்த ஒரு பயிற்சி போட்டியும் அந்த மைதானத்தில் நடத்தக் கூடாது. நெட் செஷன்களுக்கு கூட அந்த மைதானத்தை பயன்படுத்தக் கூடாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது பிசிசிஐ. இந்த 4 நாட்களில் உள்ளூர் அணிக்குப் பயிற்சி செய்ய மைதானம் தேவைப்பட்டால், சம்மந்தப்பட்ட மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் எவ்வித கட்டணமுமின்றி மாற்று மைதானத்தை இலவசமாக ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும்.
பயிற்சி நேரத்தை யார் முடிவு செய்வது?
ஐபிஎல் போட்டிகளில் எப்போதும் உள்ளூர் அணிகளே தங்களுக்கு தேவையான பயிற்சி நேரத்தை தேர்வு செய்ய உரிமையை பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வரும் மற்ற அணிகள் முந்தைய நாள் போட்டியில் விளையாடிவிட்டு, நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து வந்திருந்தால் அவர்களது கோரிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சி நேர ஒதுக்கீட்டில் ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் வெளி மாநில அணிக்கு சாதகமாகவே பிசிசிஐ முடிவெடுக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட பாகிஸ்தான் வீரர்.. வரலாற்றை மாற்றிய காவ்யா மாறன்! முழு விவரம்
