/ஐபிஎல் வீரர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு! யாரும் வெளியே வரக் கூடாது!

இந்த ஐபிஎல் 2026 தொடரில் தொடர்ந்து பல சர்ச்சைகள் மற்றும் விதிமீறல்கள் நடந்து வருவதால், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஐபிஎல் அணிகளுக்கும், வீரர்களுக்கும் பல கடுமையான புதிய விதிமுறைகளை அமல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பாதுகாப்பு குறைபாடுகள், நடத்தை விதிகளின் மீறல் மற்றும் ஒரு அணியின் ரகசியங்கள் கசிவது போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதால், இனி எந்த விதிமீறல்களையும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது என பிசிசிஐ திட்டவட்டமாக எச்சரித்துள்ளது. சமீபத்தில் ஐபிஎல் அணி உரிமையாளர்கள் மற்றும் மேலாளர்களுக்கு பிசிசிஐ அனுப்பியுள்ள 8 பக்கங்கள் கொண்ட புதிய வழிகாட்டுதல் அறிக்கையில், ஹோட்டல் விதிகள் தொடங்கி மைதான பயிற்சிகள் வரை பல புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
வீரர்கள் தங்கும் ஹோட்டல்களில் இனி கட்டுப்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அணியின் மேலாளர் எழுத்துப்பூர்வமாக அனுமதி அளித்தால் மட்டுமே எந்தவொரு விருந்தினரும் வீரர்களின் தனிப்பட்ட ஹோட்டல் அறைகளுக்குள் நுழைய முடியும். முன்பு போல் வீரர்களை எளிதாக சந்தித்து பேச முடியாது. விருந்தினர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் வீரர்களை ஹோட்டல் வரவேற்பறையில் அல்லது பொதுவான இடங்களில் மட்டுமே சந்திக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். வீரர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், சூதாட்டம் போன்ற தேவையற்ற அச்சுறுத்தல்களை தவிர்ப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.
அணி வீரர்களுடன் நெருங்கி பழகும் வெளிநபர்கள் மூலம் சில முக்கிய அணியின் ரகசியங்கள் கசிவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது போன்ற சம்பவங்கள் கிரிக்கெட்டின் நேர்மைக்கு பெரும் களங்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பிசிசிஐ கருதுகிறது. இதனை தடுக்கும் விதமாக, அணி ரகசியங்களை வெளியே பகிரும் வீரர்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேவையற்ற Honey Traps போன்ற வலையில் வீரர்கள் சிக்காமல் இருக்க கூடுதல் விழிப்புணர்வு வழங்கவும் பிசிசிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளது.
முன்பெல்லாம் ஐபிஎல் வீரர்கள் தங்களுக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் நேரங்களில், தாங்கள் தங்கியிருக்கும் நகரங்களை சுற்றி பார்க்க தன்னிச்சையாக வெளியே செல்வது வழக்கம். ஆனால், இனி அவ்வாறு செய்ய முடியாது. புதிய விதிகளின்படி, எந்தவொரு வீரரோ அல்லது உதவி பணியாளரோ ஹோட்டலை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றால், அணியின் பாதுகாப்பு தொடர்பு அதிகாரி அல்லது நேர்மை அதிகாரி ஆகியோரிடம் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்து அனுமதி பெற வேண்டும். வீரர்கள் எங்கு செல்கிறார்கள், யாரை சந்திக்கிறார்கள் என்ற முழுமையான பயண விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படும்.
போட்டி நாட்களில் ஆடுகளங்களின் தன்மை பாதிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகார்களை தொடர்ந்து, பயிற்சி நடைமுறைகளிலும் பிசிசிஐ மாற்றம் கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி போட்டி நடைபெறும் நாட்களில், எந்தவொரு அணியும் மைதானத்தில் முழுமையான பயிற்சி மேற்கொள்ள கூடாது. பயிற்சி செய்யும் போது, எதிரெதிர் அணிகள் இனி ஒரே பயிற்சி ஆடுகளத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது. ஒவ்வொரு அணிக்கும் தனித்தனி வலைப்பயிற்சி பகுதிகள் ஒதுக்கப்படும். இது அணிகளுக்கு இடையேயான தேவையற்ற மோதல்களையும் உரசல்களையும் தவிர்க்க உதவும் என நம்பப்படுகிறது.
இந்த விதிகளை எந்தவொரு வீரரோ அல்லது அணியின் உதவி பணியாளரோ மீறுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அது சாதாரண விதிமீறலாக எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. உடனடியாக அவர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமின்றி, தொடர்ச்சியாக விதிகளை மீறினால் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து தடை செய்யப்படும் அளவிற்கு கடுமையான நடவடிக்கைகள் பாயும் என பிசிசிஐ எச்சரித்துள்ளது. ஐபிஎல் என்பது உலகின் மிக பெரிய கிரிக்கெட் திருவிழா. இனி வரும் போட்டிகளில் வீரர்கள் இந்த விதிகளை எவ்வாறு பின்பற்ற போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
|செயல்பாடு
|பழைய நடைமுறை
|புதிய விதிமுறை
|விருந்தினர்கள் சந்திப்பு
|நேரடியாக ஹோட்டல் அறைகளில் சந்திக்கலாம்
|அணி மேலாளரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி கட்டாயம்
|சந்திப்பு நடைபெறும் இடம்
|கட்டுப்பாடுகள் இல்லை
|பொதுவான இடங்களில் மட்டுமே
|வீரர்கள் வெளியே செல்லுதல்
|தன்னிச்சையாக வெளியே செல்லலாம்
|முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிப்பது கட்டாயம்
|ரகசியங்கள் கசிதல்
|பெரிதாகக் கண்காணிக்கப்படவில்லை
|மீறினால் அபராதம் மற்றும் தடை