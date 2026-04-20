இந்திய அணிக்கு கேப்டனாகும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. பிசிசிஐ புதிய திட்டம்!

2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையே நடக்கும் டி20 தொடரும் ஓரே நேரத்தில் நடைபெற இருக்கின்றன. இதனால் இந்திய அணியை இரண்டு குழுக்களாக பிரித்து அனுப்ப பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்தி வெளியாகி உள்ளன.
இது தொடர்பாக NDTVயிடம் பிசிசி அதிகாரி ஒருவர் பேசி உள்ளார். அவர் கூறியதாவது, “ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 தொடரும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற இருக்கின்றன. எனவே இரண்டிலும் இந்திய அணிகள் பங்கேற்க வேண்டும். அதனை கருத்து கொண்டு இப்போதில் இருந்தே சர்வதேச போட்டிகளுக்கு அழைக்கப்படக்கூடிய 30 முதல் 35 கிரிக்கெட் வீரர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை வைத்திப்பது அவசியம் ஆகிறது. வரவிருக்கும் அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணங்களை போலவே ஒரு பெரிய குழுவை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்” என அவர் கூறினார்.
இந்திய அணிக்கு கேப்டனாகும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் உட்பட பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளில் கிரிக்கெட் அங்கமாகிவிட்டதால், வாரியம் இப்பணிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளன. இந்திய டி20 அணியில் இருக்கும் 30 முதல் 35 வீரர்களை இரண்டு குழுக்கலாக பிரித்து அனுப்புவதே இதன் நோக்கமாகும். இதில் ஏதேனும் ஒரு அணிக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டன் ஆக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
கேப்டன்சியில் கலக்கும் ஸ்ரேயாஸ்
கடந்த இரண்டு ஐபிஎல் தொடர்களிலும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிறப்பாக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். 2025 ஐபிஎல் தொடரில் அந்த அணியை இறுதி போட்டி வரை அழைத்து சென்றார். ஆனால் கோப்பையை கைப்பற்றவில்லை. நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள பஞ்சாப் அணி ஒரு போட்டியில் கூட தோல்வி அடையவில்லை இம்முறையும் நிச்சயம் இறுதி போட்டி வரை அந்த அணி வரும் என கணிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்திய அணியின் கேப்டனாக வாய்ப்புள்ளது என்ற செய்தி அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
பரிசீலனையில் உள்ள வீரர்கள்
1) ஐபிஎல்லில் வளர்ந்து வரும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷ்ஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, அங்கரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரஜத் பட்டிதார், ஆயூஷ் படோனி போன்ற பேட்டர்கள் தேர்வாளர்களின் கண்காணிப்பில் உள்ளனர்.
2) அதேபோல் பந்து வீச்சில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருக்கும் ரவி பிஷ்னோய், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் பிரசித் கிருஷ்ணா, அசோக் குமார், கொல்கத்தா அணியில் இருக்கும் கார்த்திக் தியாகி ஆகியோர் பரீசிலனையில் உள்ளனர்.
3) விக்கெட் கீப்பராக துருவ் ஜூரேல் முன்னணி போட்டியாளர்களில் ஒருவராக உள்ளார். மேலும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டன் பதவிக்கான பரீசிலனையில் உள்ளார் என கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆல்-ரவுண்டர்களில் கேகேஆர் அணி வீரர் அனுக்குல் ராய்யும் ஒருவராக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
இந்திய அணி சுற்றுப்பயணம்
இந்திய அணி ஜூன் மாதம் அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. இதையடுத்து அப்படியே ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் 19 ஆம் தேதி வரை இங்கிலாந்து சென்று அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட் டி20 தொடர், பின்னர் ஜூலை 23 முதல் 26 ஆம் தேதி வரை ஜிம்பாப்வேவிற்கு சுற்றுப்பயணம்மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ், இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடர்
இதையடுத்து இந்தியாவிக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வருகிறது. இங்கு 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை அக்டோபர் 6 முதல் 11 ஆம் தேதி வரை விளையாடுகிறது. பின்னர் இலங்கை அணி வருகை தருகிறது. அந்த அணி டிசம்பர் மாதம் 12 முதல் 26 ஆம் தேதி வரை, இந்திய அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட் டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டி20 கிரிக்கெட்டில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இதுவரை இந்தியாவிற்காக 51 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் அவர் 1,104 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 8 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது சராசரி 30.66 ஆக உள்ளது. அதேபோல் 138 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 3939 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இதில் 30 அரைசதங்களும் அடங்கும். இதில் அவரது சராசரி 34.86 ஆக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!