/3 RCB வீரர்களை தூக்கும் பிசிசிஐ.. கம்பீருக்கு நெருக்கடி! IND அணியில் நடக்கப்போகும் மாற்றம்

இந்திய டி20 அணி தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. சமீபத்தில் அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், அந்த அணிக்கு எதிரான 2 டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்து வரலாற்று சரிவை சந்தித்தது.
இதையடுத்து தற்போது இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை 3 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. முதல் போட்டி மழையின் காரணமாக பாதியிலேயே ரத்தானது. இதனைத் தொடர்ந்து நடந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றிகளை பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பை இந்திய அணி இழந்துள்ளது.
குறிப்பாக மூன்றாவது போட்டியில் இந்திய அணி 76 ரன்களுக்கே ஆல் அவுட்டானது. இது பிசிசிஐக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. அதேசமயம் தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் மீது அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனால் அப்போட்டி முடிந்த உடனேயே இணைய வழி மூலம் மீட்டிங் நடத்தி, தோல்விக்கு என்ன காரணம், அடுத்ததாக என்ன செய்யலாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியில் ஆர்சிபி வீரர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது பிசிசிஐ அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதாவது அந்த நள்ளிரவு மீட்டிங்கின் போது, சஞ்சு சாம்சனுக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். இளம் வீரர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என முதலில் டெஸ்ட் அணியை பலவீனப்படுத்தினோம். தற்போது டி20 அணியையும் பலவீனப்படுத்திவிட்டோம். எதிர்காலத்தை யோசித்து, அடுத்த 5 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு என அணியை கட்டமைக்க வேண்டாம். தறமைக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும். திறமை இருக்கும் வீரர்களை வயது காரணமாக புறக்கணிக்கிறோம். அப்படிதான் டெஸ்ட் அணி பலவீனம் ஆனது. இனி இப்படி நடக்கக் கூடாது. மேலும், அணி தேர்வில் இனி பயிற்சியாளரோ, கேப்டனோ தலையிட கூடாது. தேர்வு குழுவினரே வீரர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என பிசிசிஐ திட்டவட்டமாக தெரிவித்து உள்ளது.
இந்திய டி20 அணியில் திலக் வர்மா, அக்சர் படேல் ஆகியோரின் சமீபத்திய சுமாரான ஃபார்ம் மற்றும் அனுபவமிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் இல்லாதது பெரும் குறையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனை சரிசெய்ய, வயது காரணியால் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்த மேட்ச் வின்னர்களான க்ருணால் பாண்டியா, ராஜத் படிதர் மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் ஆகியோருக்கு மீண்டும் இந்திய அணியில் வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. திறமையான சீனியர் வீரர்களைப் பயன்படுத்த பிசிசிஐ-யும் சாதகமாகவே உள்ளது.
மற்றொருபுறம், தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் கீழ் டெஸ்ட் மற்றும் டி20 அணிகள் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருவதால் பிசிசிஐ நிர்வாகம் அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதே நிலை நீடித்தால், இந்த ஆண்டோடு கம்பீரை நீக்கிவிட்டு, அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விவிஎஸ் லக்ஷ்மனை புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்க ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. கம்பீரின் அதிகாரப்பூர்வப் பதவிக்காலம் 2027 உலகக் கோப்பை வரை இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.