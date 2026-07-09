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3 RCB வீரர்களை தூக்கும் பிசிசிஐ.. கம்பீருக்கு நெருக்கடி! IND அணியில் நடக்கப்போகும் மாற்றம்

இந்திய டி20 அணி தொடர் தோல்விகளை சந்தித்துள்ள நிலையில், பிசிசிஐ ஆர்சிபி அணியில் இருக்கும் மூன்று வீரர்களுக்கு பிசிசிஐ அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:49 PM IST
3 RCB வீரர்களை தூக்கும் பிசிசிஐ.. கம்பீருக்கு நெருக்கடி! IND அணியில் நடக்கப்போகும் மாற்றம்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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