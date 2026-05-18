/பதவியை பறிக்கும் பிசிசிஐ... ரிஷப் பண்ட் அப்செட் - என்ன காரணம்?

Rishabh Pant : இந்திய டெஸ்ட் அணியின் துணை கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ரிஷப் பண்ட்டை விடுவிக்க பிசிசிஐ முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதன் பின்னணியை இங்கு அலசலாம்.
Rishabh Pant Vice Captaincy Team India: இந்திய டெஸ்ட் அணியில் மிக முக்கியமான வீரராக வலம் வருபவர், அதிரடி ஆட்டத்திற்கு சொந்தமான ரிஷப் பண்ட். இந்திய அணியில் இவர் டி20ஐ மற்றும் ஓடிஐ போட்டிகளை விளையாடி சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கும். ஆனால், டெஸ்ட் அணியில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார்.
2023இல் கார் விபத்தில் சிக்கியதற்கு முன்னரும் சரி, அதன் பின்னரும் சரி இந்திய டெஸ்ட் அணியில் ரிஷப் பண்டின் இடத்திற்கு எவ்வித சிக்கலும் இருந்ததில்லை. குறிப்பாக, டெஸ்ட் அணியின் பிரதான விக்கெட் கீப்பராக ரிஷப் பண்ட் செயல்பட்டு வருகிறார். மேலும், சுப்மான் கில்லிடம் கேப்டன்ஸி ஒப்படைக்கப்பட்டபோது, ரிஷப் பண்ட் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார்.
இதன்மூலம், ரிஷப் பண்ட் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் தனது இடத்தை மேலும் உறுதிசெய்தார். அவரின் அதிரடி ஆட்டங்கள் உள்நாட்டில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் பெரும் தாக்கத்தை இந்திய அணிக்கு கொடுத்திருக்கிறது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 7 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 2 சதம் மற்றும் 4 அரைசதத்துடன் 629 ரன்களை ரிஷப் பண்ட் குவித்துள்ளார், சராசரி 48.38 ஆக உள்ளது.
இந்நிலையில், வரும் ஜூன் மாதம் நியூ சண்டிகர் நகரில் நடைபெற இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் ரிஷப் பண்டை துணை கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்க பிசிசிஐ முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு கமிட்டி நாளை (மே 19) கௌகாத்தியில் கூடுகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஸ்குவாடை பிசிசிஐ இறுதிசெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டத்திலேயே, ரிஷப் பண்டின் துணை கேப்டன் பொறுப்பு குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிகிறது.
இதுகுறித்து PTI ஊடகம் வெளியிட்ட செய்தியில், பிசிசிஐ தரப்பில் பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத ஒருவர், "ரிஷப் பண்ட் போன்ற ஒரு ஆட்டத்தை வென்றுகொடுக்கக் கூடிய பேட்டரை இழப்பதை, இந்திய கிரிக்கெட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளவே இயலாது. அவரது அதிரடியான பேட்டிங் மூலம் டெஸ்ட் போட்டிகளை வென்று. ஆனால், அவருக்கு கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்கும் போதெல்லாம், பேட்டிங்கில் அவர் சிறப்பான முடிவுகளை எடுப்பதாக தெரியவில்லை என்ற ஒரு கருத்து முக்கிய வீரர்கள் இடையே வலுத்து வருகிறது" என தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
எனவே, ரிஷப் பண்டுக்கு எவ்வித தலைமை பொறுப்பும் வழங்காமல், அவரை சுதந்திரமாக இயங்கவிட பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கின்றனர். இதன்மூலம், இந்திய டெஸ்ட் அணியில் தனக்கான இடத்தை உறுதிசெய்திருக்கும் கேஎல் ராகுலுக்கு, தலைமை பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். அவரும் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. ரிஷப் பண்ட்டை சுதந்திரமாக இயங்க வைப்பதே பிசிசிஐயின் முக்கிய முடிவாக இருக்கும்.
ரிஷப் பண்ட் இதுவரை ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே டெஸ்ட் போட்டியில் கேப்டனாக செயல்பட்டுள்ளார். கடந்தாண்டு நவம்பரில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிராக கௌகாத்தியில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் கேப்டனாக செயல்பட்டார். அந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. அந்த போட்டியில் 2 இன்னிங்ஸிலும் மொத்தமே 20 ரன்களை மட்டுமே ரிஷப் பண்ட் அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிஷப் பண்ட் இதுவரை 49 போட்டிகளில் 86 இன்னிங்ஸில் 3476 ரன்களை அடித்துள்ளார். சராசரி 42.91 ஆகும். இதில் 18 அரைசதம், 8 சதம் அடக்கம். அதிகபட்சமாக 159* அடித்துள்ளார்.