/கம்பீர் நீக்கம்.. புதிய பயிற்சியாளரை நியமித்த பிசிசிஐ? யார்னு பாருங்க!

இந்திய டி20 அணி அயர்லாந்துக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் தோற்றதை அடுத்து இங்கிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடி வருகிறது. மூன்று போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இத்தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பை இந்திய அணி இழந்துள்ளது. இந்த செயல்பாடு பிசிசிஐ-க்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக கவுதம் கம்பீரின் செயல்பாடு திருப்திகரமாக இல்லை என பிசிசிஐ சில அதிரடியான முடிவுகளை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதாவது இங்கிலாந்து தொடரை முடித்த கையோடு இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. அங்கு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இரு அணிகளும் விளையாட உள்ளது. தொடரின் முதல் போட்டி ஜூலை 23 ஆம் தேதியும் இரண்டாவது போட்டி 25, மூன்றாவது போட்டி 26 ஆம் தேதியிலும் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், இத்தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்த பிசிசிஐ புது தலைமை பயிற்சியாளரை நியமிக்க முடிவு செய்துள்ளது. அதாவது பெங்களூரு, தேசிய கிரிக்கெட் அகடமிக்கு தலைவராக இருக்கும் விவிஎஸ் லக்ஷ்மனனை தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம், பிசிசிஐ கம்பீர் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதுதான்.
இளம் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என கூறி டெஸ்ட் அணியை பலவீணப்படுத்தினார். அதேபோல் தற்போது டி20 அணியிலும் இளம் வீரர்களை நுழைத்து வரலாற்று தோல்வியை சந்தித்துள்ளது இந்திய அணி. இதற்கு மேலும், பிசிசிஐ இதனை மோசமடைய செய்ய விரும்பவில்லை. உடனே தலையீட்டு இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என நேற்று மூன்றாவது போட்டி முடிந்த கையோடு மீட்டிங் வைத்து விவாதித்துள்ளனர்.
தற்போது விவிஎஸ் லக்ஷ்மணனை ஜிம்பாப்வே தொடருக்கு பயிற்சியாளராக நியமித்து அவரை சோதிக்க இருக்கிறது. அவர் வெற்றிகரமாக வழிநடத்தும் வகையிலும் அவரது தலைமையில் அணி வீரர்களின் மனநிலைமையை பார்த்தும் அவரையே அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. அதனால் கம்பீர் தலைமையில் தொடர்ந்து இந்திய அணி சொதப்பும் பட்சத்தில், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளேயே அவரை அப்பதவியில் இருந்து நீக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.