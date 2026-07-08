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கம்பீர் நீக்கம்.. புதிய பயிற்சியாளரை நியமித்த பிசிசிஐ? யார்னு பாருங்க!

தொடர் தோல்விகளால் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தியில் உள்ளதால், வரவிருக்கும் ஜிம்பாப்வே டி20 தொடருக்கான இடைக்கால பயிற்சியாளராக விவிஎஸ் லக்ஷ்மணன் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:55 PM IST
கம்பீர் நீக்கம்.. புதிய பயிற்சியாளரை நியமித்த பிசிசிஐ? யார்னு பாருங்க!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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