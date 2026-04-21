ஒரே நேரத்தில் 2 இந்திய டி20 அணிகள்: பிசிசிஐ-யின் புதிய மாஸ்டர் பிளான்!

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய மற்றும் அதிரடியான திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் அதிகரித்து வரும் தொடர்ச்சியான கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் நெருக்கடியான கால அட்டவணையை கருத்தில் கொண்டு, ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு இந்திய டி20 அணிகளை களமிறக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக, ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களை உள்ளடக்கி 30 முதல் 35 வீரர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய தொகுப்பை உருவாக்க முடிவு செய்துள்ளது.
திட்டத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்ன?
இந்த ஆண்டு இந்திய அணி பல்வேறு சர்வதேச தொடர்களில் பங்கேற்கவுள்ளது. குறிப்பாக, வரவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடர் ஆகியவை ஒரே காலகட்டத்தில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. ஒரே அணியை வைத்துக்கொண்டு இரண்டு பெரிய தொடர்களில் பங்கேற்பது சாத்தியமற்றது என்பதால், இரண்டு தனித்தனி அணிகளை உருவாக்குவது அவசியமாகிறது.
பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் என்டிடிவிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், "ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 தொடரும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற உள்ளன. எனவே நாம் இரண்டு டி20 அணிகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. எந்த நேரத்திலும் சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய வகையில் 30-35 வீரர்களை கொண்ட ஒரு பட்டியல் நம்மிடம் இருப்பது இப்போது அவசியமாகிவிட்டது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் மூலம் திறமைகளை அடையாளம் காணுதல்
ஐபிஎல் தொடர் பல ஆண்டுகளாக இந்திய அணிக்கு திறமையான வீரர்களை தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. தற்போது நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிறப்பாக விளையாடும் இளம் வீரர்களை அடையாளம் கண்டு, இந்த 35 பேர் கொண்ட குழுவில் இணைக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, பிரியான்ஷ் ஆர்யா, ஜெய்ஸ்வால், ரஜத் படிதார் போன்ற இளம் வீரர்கள் முன்னிலையில் உள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், திட்டமிடப்படாத அயர்லாந்து மற்றும் ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணங்களுக்கும் பிசிசிஐ தற்போது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த தொடர்கள் இளம் வீரர்களை பரிசோதிப்பதற்கான சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.
இரண்டாவது அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்?
இரண்டு அணிகள் உருவாக்கப்படும் பட்சத்தில், ஒரு அணிக்கு வழக்கமான கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையேற்பார். இரண்டாவது அணிக்கு யார் கேப்டனாக செயல்படுவார் என்ற கேள்விக்கு, ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் பெயர் முன்னணியில் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐபிஎல் தொடரில் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான செயல்பாடுகளே இதற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது.
2028 ஒலிம்பிக்கிற்கான முன் தயாரிப்பு
இந்த புதிய வியூகத்தின் பின்னணியில் மற்றொரு முக்கிய காரணமும் உள்ளது. 2028ம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற உள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கிரிக்கெட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வலுவான மாற்று வீரர்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பை இப்போதே உருவாக்குவது, பல விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெறும் தொடர்களில் இந்தியா பதக்கங்களை வெல்ல பெரிதும் உதவும் என பிசிசிஐ கருதுகிறது. இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் இந்த புதிய முயற்சி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும். அதிகமான இளம் வீரர்களுக்கு தங்களை நிரூபிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே வேளையில், இந்திய அணியின் ஆதிக்கமும் சர்வதேச அளவில் மேலும் வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. பிசிசிஐ ஒரே நேரத்தில் இரண்டு இந்திய டி20 அணிகளை ஏன் உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது?
பதில்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்கு அதிகப்படியான போட்டிகள் உள்ளதாலும், முக்கிய தொடர்கள் ஒரே காலகட்டத்தில் வருவதாலும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2. இரண்டு அணிகளுக்கான வீரர்கள் எவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்?
பதில்: இந்திய அணிக்கு எந்த நேரத்திலும் விளையாட தயாராக இருக்கும் வகையில், 30 முதல் 35 திறமையான வீரர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய தொகுப்பை பிசிசிஐ உருவாக்க உள்ளது.
3. இரண்டு அணிகளுக்கும் யார் கேப்டனாக இருப்பார்கள்?
பதில்: ஒரு அணிக்கு இந்தியாவின் வழக்கமான டி20 கேப்டனான சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், உருவாக்கப்படும் இரண்டாவது அணிக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
4. இந்த திட்டத்தின் நீண்டகால நோக்கம் என்ன?
பதில்: இந்த இரண்டு அணிகள் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் வலுவான மாற்று வீரர்களை உருவாக்குவதாகும். இதன் மூலம் 2028-ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற உள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கிரிக்கெட் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான முன் தயாரிப்பாகவும் இந்திய அணியை வலுப்படுத்தவும் பிசிசிஐ இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
