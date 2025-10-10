English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவுக்கு பிசிசிஐ போட்ட கண்டிஷன்

Virat Kohli, Rohit Sharma : இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா தொடர்ச்சியாக விளையாட வேண்டும் என்றால், பிசிசிஐ ஒரு கண்டிஷன் போட்டுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:01 AM IST
  • ரோகித், விராட் கோலிக்கு கண்டிஷன்
  • உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும்
  • பிசிசிஐ கண்டிஷனை ஏற்பார்களா? முக்கிய தகவல்

விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவுக்கு பிசிசிஐ போட்ட கண்டிஷன்

Virat Kohli, Rohit Sharma : இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா ஆகியோர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்குப் பிறகு ஓய்வு அறிவிப்பார்கள் என்ற ஊகங்களுக்கு மத்தியில், அவர்கள் இருவரும் தொடர்ந்து அணியில் நீடிக்க ஒரு புதிய திட்டத்தை பிசிசை வகுத்துள்ளது. 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் விளையாடும் நோக்கத்துடன் இவர்கள் செயல்பட்டால், கட்டாயம் உள்ளூர் தொடர்களில் விளையாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடரில் கட்டாயம் பங்கேற்பு?

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பி.சி.சி.ஐ) புதிய திட்டத்தின்படி, ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஜனவரியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பு, குறைந்தபட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு விஜய் ஹசாரே டிராபி 50 ஓவர் போட்டி ஆட்டங்களில் விளையாட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தேர்வுக்குழுவின் எதிர்பார்ப்பு: பி.சி.சி.ஐ.யின் தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர், மத்திய ஒப்பந்தத்தில் உள்ள அனைத்து வீரர்களும் உடற்தகுதியுடன் இருந்தால், கட்டாயம் உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இது, அனுபவம் வாய்ந்த இந்த இரு வீரர்களுக்கும் பொருந்தும்.

போட்டிகளுக்கான இடைவெளி: டிசம்பர் 6 அன்று தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டிக்கும், ஜனவரி 11 அன்று நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கும் இடையே ஐந்து வார இடைவெளி உள்ளது. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடர் டிசம்பர் 24 அன்று தொடங்குகிறது. மும்பை மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்கான போட்டிகள் ஆறு சுற்றுகள் வரை நடக்கவுள்ளன. இதில் குறைந்தது மூன்று ஆட்டங்களிலாவது இவர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்று பி.சி.சி.ஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அப்படி விளையாடினால் மும்பை அணிக்காக ரோகித் சர்மாவும், டெல்லி அணிக்காக விராட் கோலியும் விளையாடுவார்கள்

முன்னாள் வீரர்களின் வலியுறுத்தல்

அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களான கோலி மற்றும் ரோஹித் இருவரும் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டியதன் அவசியத்தை முன்னாள் வீரர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் தனது யூடியூப் சேனலில், "இந்த இருவரும் மீண்டும் ஃபார்முக்கு வர உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் விளையாட வேண்டியிருக்கும். போதுமான 50 ஓவர் கிரிக்கெட் இல்லாததால், அவர்கள் இந்தியா 'ஏ' தொடரில் விளையாடியிருக்கலாம். இல்லையென்றால், நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் இருக்கிறீர்கள் என்று தெரிந்துகொள்ள, விஜய் ஹசாரே டிராபியிலாவது விளையாட வேண்டும் என்று தேர்வாளர்கள் தெளிவாகச் சொல்லியிருக்க வேண்டும்" என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

2027 உலகக் கோப்பை

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்திய அணி குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஒருநாள் போட்டிகளிலேயே விளையாட உள்ளதால், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா போன்ற மூத்த வீரர்கள் 2027 உலகக் கோப்பை வரை தொடர்ந்து போட்டிகளுக்கான பயிற்சியில் (Match Practice) இருக்க, உள்ளூர் 50 ஓவர் போட்டிகளில் விளையாடுவது மட்டுமே இருக்கும் ஒரே வழியாகும். புதிதாக ஒருநாள் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சுப்மன் கில் கூட, விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா ஆகியோரின் திறன் மற்றும் அனுபவம் 2027 உலகக் கோப்பைக்கான அணியின் திட்டங்களில் தொடர்ந்து ஒரு முக்கியப் பகுதியாக இருக்கும் என்று சமீபத்திய பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, ஓய்வு குறித்த ஊகங்களுக்கு மத்தியில், இந்த நட்சத்திர வீரர்கள் தங்கள் ஃபார்ம் மற்றும் ஃபிட்னஸைத் தொடர்ந்து நிரூபிக்க, விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடர் ஒரு முக்கியமான களமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Virat KohliRohit SharmaBCCI ConditionVijay Hazare TrophyIndian cricket news

