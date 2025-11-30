English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐ எடுத்த முடிவு.. மாட்டுனது அஜித் அகர்கர்தான்?

கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐ எடுத்த முடிவு.. மாட்டுனது அஜித் அகர்கர்தான்?

Bcci Targets Only Ajit Agarkar Not Gautam Gambhir: கவுதம் கம்பீரின் பதவிக்கு எந்த ஆபாத்தும் இல்லை என்றும் பிசிசிஐயின் கோபம் அஜித் அகர்கர் மீதுதான் இருக்கிறது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:09 PM IST
  • இந்திய அணி தொடர் தோல்வி
  • அஜித் அகர்கர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தி
  • தப்பித்த கவுதம் கம்பீர்

Trending Photos

பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
camera icon7
Biryani
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. UIDAI புதிய விதிமுறைகள் இதோ!
camera icon7
Aadhaar card
ஆதார் கார்டில் மேஜர் மாற்றம்.. UIDAI புதிய விதிமுறைகள் இதோ!
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
camera icon8
Ind vs SA
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
camera icon6
December 01
இன்றே கடைசி! நாளை டிசம்பர் 01 முதல் அமலுக்கு வரும் 3 முக்கிய மாற்றங்கள்!
கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐ எடுத்த முடிவு.. மாட்டுனது அஜித் அகர்கர்தான்?

Bcci Targets Only Ajit Agarkar Not Gautam Gambhir: இந்திய தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடர்களில் தொடர்ந்து தோல்வியை தழுவி வருகிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணி ஒயிட்வாஷ் ஆனது. முன்னாதாக நியூசிலாந்து அணியுடனும் ஒயிட்வாஷ் ஆனது. இதனால் கெளதம் கம்பீரை நீக்கிவிட்டு புதிய பயிற்சியாளரை நியமிக்க வேண்டும் என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேசமயம் பிசிசிஐயும் கம்பீர் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அஜித் அகர்கர் மீதுதான் அதிருப்தி 

இந்த நிலையில், கம்பீர் பதவிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்றும் பிசிசிஐ நிர்வாகம் கம்பீரை விட்டுவிட்டு, தேர்வு குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கர் மீதுதான் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அவரை குறிவைப்பதாகவும் தற்போது தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. 

2027 வரை கம்பீர் பதவில் நீடிப்பார்

கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்திய தலைமை பயிற்சியாளராக பெற்றுப்பேற்றுக்கொண்டார் கெளதம் கம்பீர். அவரது பதவிகாலம் 2027ஆம் ஆண்டு வரை இருக்கிறது. அதுவரை அவரே பயிற்சியாளராக நீடிப்பார் என்றும் அவரை பாதியிலேயே நீக்கும் எண்ணம் பிசிசிஐக்கு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. பிசிசிஐயின் கோபம் எல்லாம் தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் மீது திரும்பி உள்ளதாக தெரிகிறது. குறிப்பாக அணித் தேர்வில் அதிக அளவு ஆல் ரவுண்டர்களை கொண்டிருப்பது பிசிசிஐக்கு பிடிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. 

அஜித் அகர்கரின் ஆல் ரவுண்டர் மோகம் 

சர்ஃப்ராஸ் கான் போன்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்களை எடுத்து செல்லாமல் அணியில் தேவையின்றி ஜடேஜா, சுந்தர் மற்றும் அக்சர் என மூன்று அஆல் ரவுண்டர்களை எடுத்து சென்றது பயணளிக்கவில்லை. ஆல் ரவுண்டர்கள் பேட்டிங்கிலும் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. இப்படி பயணளிக்காத ஆல்-ரவுண்டர்களை வைத்து அணியை நிறப்புவது பிசிசிஐக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதுவே தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்ததாக பார்க்கிறது. 

விரைவில் பிசிசிஐ கேள்வி கேட்கும் 

இந்த தவறான அணுகுமுறையை விரைவில் பிசிசிஐ கேள்வி கேட்டும் என கூறப்படுகிறது. மொத்தத்தில் அஜித் அகர்கர் மீதுதான் பிசிசிஐ கோபத்தில் உள்ளது என்று தெரிகிறது. மேலும், கெளதம் கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐக்கு எந்த குழப்பத்திலும் இல்லை என்றும் அவரது பதவிக்கு எந்த ஆபாத்தும் இல்லை என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

மேலும் படிக்க: IND vs SA ODI: தொரை வெல்லப்போவது யார்? அதிக ரன்கள், விக்கெட்களை எடுக்கும் வீரர்கள் யார்?

மேலும் படிக்க: IND vs SA ODI: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் பிளேயிங் 11 இருக்காரா? கே.எல். ராகுல் பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Gautam GambhirAjit AgarkarBCCITeam IndiaIndia vs South Africa

Trending News