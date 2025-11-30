கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐ எடுத்த முடிவு.. மாட்டுனது அஜித் அகர்கர்தான்?

Bcci Targets Only Ajit Agarkar Not Gautam Gambhir: இந்திய தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடர்களில் தொடர்ந்து தோல்வியை தழுவி வருகிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணி ஒயிட்வாஷ் ஆனது. முன்னாதாக நியூசிலாந்து அணியுடனும் ஒயிட்வாஷ் ஆனது. இதனால் கெளதம் கம்பீரை நீக்கிவிட்டு புதிய பயிற்சியாளரை நியமிக்க வேண்டும் என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேசமயம் பிசிசிஐயும் கம்பீர் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது.
அஜித் அகர்கர் மீதுதான் அதிருப்தி
இந்த நிலையில், கம்பீர் பதவிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்றும் பிசிசிஐ நிர்வாகம் கம்பீரை விட்டுவிட்டு, தேர்வு குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கர் மீதுதான் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அவரை குறிவைப்பதாகவும் தற்போது தகவல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.
2027 வரை கம்பீர் பதவில் நீடிப்பார்
கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்திய தலைமை பயிற்சியாளராக பெற்றுப்பேற்றுக்கொண்டார் கெளதம் கம்பீர். அவரது பதவிகாலம் 2027ஆம் ஆண்டு வரை இருக்கிறது. அதுவரை அவரே பயிற்சியாளராக நீடிப்பார் என்றும் அவரை பாதியிலேயே நீக்கும் எண்ணம் பிசிசிஐக்கு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. பிசிசிஐயின் கோபம் எல்லாம் தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் மீது திரும்பி உள்ளதாக தெரிகிறது. குறிப்பாக அணித் தேர்வில் அதிக அளவு ஆல் ரவுண்டர்களை கொண்டிருப்பது பிசிசிஐக்கு பிடிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
அஜித் அகர்கரின் ஆல் ரவுண்டர் மோகம்
சர்ஃப்ராஸ் கான் போன்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்களை எடுத்து செல்லாமல் அணியில் தேவையின்றி ஜடேஜா, சுந்தர் மற்றும் அக்சர் என மூன்று அஆல் ரவுண்டர்களை எடுத்து சென்றது பயணளிக்கவில்லை. ஆல் ரவுண்டர்கள் பேட்டிங்கிலும் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. இப்படி பயணளிக்காத ஆல்-ரவுண்டர்களை வைத்து அணியை நிறப்புவது பிசிசிஐக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதுவே தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்ததாக பார்க்கிறது.
விரைவில் பிசிசிஐ கேள்வி கேட்கும்
இந்த தவறான அணுகுமுறையை விரைவில் பிசிசிஐ கேள்வி கேட்டும் என கூறப்படுகிறது. மொத்தத்தில் அஜித் அகர்கர் மீதுதான் பிசிசிஐ கோபத்தில் உள்ளது என்று தெரிகிறது. மேலும், கெளதம் கம்பீர் விஷயத்தில் பிசிசிஐக்கு எந்த குழப்பத்திலும் இல்லை என்றும் அவரது பதவிக்கு எந்த ஆபாத்தும் இல்லை என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
