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குல்தீப் யாதவ் விவகாரம்: கவுதம் கம்பீர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தி – விளக்கம் கேட்க முடிவு!

குல்தீப் யாதவ் விவகாரத்தில் பயிற்சியாளர் கம்பீர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. குல்தீப்பை இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் எடுக்காதது குறித்து உண்மை விளக்கத்தை பிசிசிஐ கேட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 25, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:58 PM IST
குல்தீப் யாதவ் விவகாரம்: கவுதம் கம்பீர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தி – விளக்கம் கேட்க முடிவு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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