/குல்தீப் யாதவ் விவகாரம்: கவுதம் கம்பீர் மீது பிசிசிஐ அதிருப்தி – விளக்கம் கேட்க முடிவு!

இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2 வது டெஸ்டிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த சூழலில், இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் தொடர்பான விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் குல்தீப் யாதவ் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அவர் 25 ஓவர்கள் வீசியும் ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே கைப்பற்றினார். இதனால், போட்டி முடிந்த பிறகு நடைபெற்ற அணி ஆலோசனை கூட்டத்தில் கம்பீர், குல்தீப்பின் செயல்பாடு குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து 2வது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் குல்தீப் யாதவ்-க்கு இடம் வழங்கப்படவில்லை. அவருக்கு பதிலாக அறிமுக சுழற்பந்து வீச்சாளர் சரண்ஸ் ஜெயின் அணியில் சேர்க்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
குல்தீப் யாதவ் பயிற்சியில் பங்கேற்காததற்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட வைரஸ் தொற்றுதான் காரணம் என கூறப்பட்டது. இதனால் அவர் 2வது டெஸ்டில் விளையாட முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதே நேரத்தில், அணியில் யாரேனும் வீரர் தலையில் காயம் அடைந்து வெளியேறினால், அவருக்கு மாற்று வீரராக குல்தீப் யாதவ் செயல்பட முடியும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. அதாவது, கன்கஷன் சப் வீரராக குல்தீப் இடம்பெறுவார் என்றும், தேவைப்பட்டால் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் ஈடுபட அவருக்கு அனுமதி இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த விவகாரம்தான் பிசிசிஐ நிர்வாகிகளிடம் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வைரஸ் தொற்று காரணமாக குல்தீப்பால் விளையாட முடியவில்லை என்றால், அவரை கன்கஷன் மாற்று வீரராக அணியில் வைத்திருப்பது எப்படி சாத்தியம் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மேலும், ஒரு போட்டியில் விக்கெட் வீழ்த்தவில்லை என்பதற்காக குல்தீப்பிடம் அதிருப்தி தெரிவித்துவிட்டு, அடுத்த போட்டியில் அவரை பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கியது குறித்தும் பிசிசிஐ தரப்பில் அதிருப்தி நிலவுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கம்பீர் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு குல்தீப் யாதவுக்கு போதிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை என்ற விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது. கம்பீர் பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்திய அணி 100க்கும் அதிகமான போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், குல்தீப் 6 டெஸ்ட், 14 ஒருநாள் மற்றும் 17 டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார்.
முன்னாள் கேப்டன்களான விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா ஆகியோருடன் குல்தீப் யாதவ்-க்கு நல்ல நட்பு இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாகவே அவரை கம்பீர் தொடர்ந்து ஓரங்கட்டுவதாகவும் சில தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இருப்பினும், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இல்லை.
இந்த நிலையில், குல்தீப் யாதவ் விவகாரம் தொடர்பாக கம்பீரிடம் பிசிசிஐ நிர்வாகம் விளக்கம் கேட்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படாவிட்டால், அவருக்கு அபராதம் விதிப்பது குறித்தும் பரிசீலனை நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், கம்பீரை நேரில் அழைத்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எச்சரிக்கை விடுக்கவும் பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.