  • Tamil News
  • Sports
  • உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு.. கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு சம்பள உயர்வு: BCCI அதிரடி

உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு.. கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு சம்பள உயர்வு: BCCI அதிரடி

Pay Hike For Domestic Women Cricketers: இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்டில் புரட்சி: பிசிசிஐ-யின் மெகா ஊதிய உயர்வு. 2025 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளின் ஊதியத்தை பிசிசிஐ இருமடங்காக உயர்த்தியுள்ளது. முழு விவரங்கள் இங்கே.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 23, 2025, 02:30 PM IST
  • 2025 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு பிசிசிஐ-யின் (BCCI) அதிரடி சீர்திருத்தங்கள்.
  • உள்நாட்டு வீராங்கனைகளின் தினசரி ஊதியம் ₹20,000-லிருந்து ₹50,000 ஆக உயர்வு.
  • மாற்று வீராங்கனைகள் மற்றும் ஜூனியர் பிரிவினருக்கும் ஊதிய உயர்வு அறிவிப்பு.

2025 மகளிர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றி, ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, மகளிர் கிரிக்கெட்டை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லவும், அடிமட்ட அளவிலிருந்து திறமைகளைக் கண்டறியவும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) பல்வேறு சீர்திருத்தங்களையும் நிதி சலுகைகளையும் அறிவித்துள்ளது.

அண்மையில் நடைபெற்ற பிசிசிஐ-யின் அப்பெக்ஸ் கவுன்சில் (Apex Council) கூட்டம் ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுத்துள்ளது. இதில் உள்நாட்டு மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளின் ஊதியத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் சில வீராங்கனைகள் தங்களின் முந்தைய வருமானத்தை விட இரு மடங்கு அதிகமாகப் பெறுகின்றனர். இது அவர்களுக்கு நீண்டகாலமாகத் தேவைப்பட்ட நிதிப் பாதுகாப்பை அளிப்பதோடு, பல்வேறு நிலைகளில் போட்டிகளை அறிமுகப்படுத்தவும் வழிவகுத்துள்ளது.

புதிய கட்டமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு, உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் மூத்த மகளிர் வீரர்களுக்கு தினசரி போட்டி ஊதியம் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வு காரணமாக விளையாடும் XI வீரர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ₹50,000 வரை கிடைக்கும். இது முன்பு ₹20,000 ஆக இருந்தது. மாற்று வீராங்கனைகளுக்கும் அவர்களின் தினசரி சம்பளத்திலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இளையோர் பிரிவினருக்கும் இதே போன்ற நன்மைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதேபோல நடுவர்கள் உட்பட போட்டி அதிகாரிகளுக்கும் ஊதிய உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. 

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு ஊதிய உயர்வு அறிவித்திருப்பது என்பது உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சுற்றுப்பாதை அனைத்து அம்சங்களிலும் மேம்பட்டு வருவதை மேலும் வழுப்படுத்தும் இந்த மாற்றங்கள் மகளிர் கிரிக்கெட்டை ஒரு லாபகரமான விளையாட்டாக மாற்ற உதவும் என்றும், அதன் விளைவாக, வீராங்கனைகள் உள்நாட்டுப் போட்டிகளை விட்டு வெளியேறும் வாய்ப்பு குறையும் என்றும் கிரிக்கெட் அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

உலகக் கோப்பை வெற்றி என்பது வெறும் களத்தில் பெற்ற வெற்றி மட்டுமல்ல, அது முதலீடு, ஊடக வெளிச்சம் மற்றும் வணிக ரீதியான ஆர்வம் ஆகிய மூன்றையும் ஒன்றிணைத்துள்ளது. இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு, முன்னணி வீராங்கனைகளின் பிராண்ட் மதிப்பு பன்மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல மகளிர் கிரிக்கெட்டில் முதலீடு செய்யப் பல முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. பிசிசிஐ-யின் இந்த ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகள், தற்போதைய உற்சாகத்தைப் பயன்படுத்தி அனைத்து நிலைகளிலும் மகளிர் கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

மொத்தத்தில், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் தற்போது ஒரு பொற்காலத்தை நோக்கிப் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உலகளாவிய வெற்றி இப்போது உள்நாட்டு அளவில் ஒரு நிலையான வளர்ச்சிக்கான பாதையை அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது.

மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் ஊதிய உயர்வின் முக்கிய அம்சங்கள்:

ஆடும் லெவன் (Playing XI): ஒரு நாளைக்கு ₹20,000 ஆக இருந்த ஊதியம் தற்போது ₹50,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

மாற்று வீராங்கனைகள் (Reserve Players): இவர்களுக்கான தினசரி ஊதியமும் கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூனியர் பிரிவு: இளம் வீராங்கனைகளும் இந்த ஊதிய உயர்வால் பலன் அடைந்துள்ளனர். 

புதிய வீராங்கனைகள்: புதிய திறமையாளர்களுக்குக் கூடுதல் நிதி ஊக்கம் வழங்கப்படுகிறது.

நடுவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்: வீராங்கனைகள் மட்டுமின்றி, நடுவர்கள் மற்றும் மேட்ச் ரெஃபரிகளின் ஊதியமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

உள்நாட்டு கிரிக்கெட்: இது ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சூழலையும் மேம்படுத்த உதவும்.

