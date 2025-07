ஸ்டோக்ஸ், ஆர்ச்சர் இல்லை... இங்கிலாந்தின் பிளேயிங் 11 அறிவிப்பு - 4 மாற்றங்கள் என்னென்ன?

England Playing XI Announced: ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை (Anderson Tendulkar Trophy) தொடர் அதன் இறுதிக்கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டு. கடைசி மற்றும் 5வது டெஸ்ட் தொடர் நாளை (ஜூலை 31) நடைபெற இருக்கிறது.

இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகள் (England vs India) இடையே லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் இந்த 5வது டெஸ்ட் போட்டி மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. காரணம், இந்தியா இந்த போட்டியை வென்றால் மட்டுமே ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பையை தக்கவைக்க முடியும். ஆட்டத்தை டிரா செய்தாலோ, தோற்றாலோ இங்கிலாந்து அணி கோப்பையை வெல்லும்.

அந்த வகையில், கோப்பையை வெல்ல இரு அணிகளும் அதிக முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 4வது டெஸ்ட் போட்டிகள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன, நான்கு டெஸ்ட் போட்டிகளும் முழுமையாக நடைபெற்றுள்ளது, அதாவது ஒவ்வொரு டெஸ்ட் போட்டியும் 5 நாள்கள் விளையாடப்பட்டுள்ளன. 4வது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த ஜூலை 27ஆம் தேதிதான் நிறைவடைந்தது.

அப்படியிருக்க, இந்திய அணிக்கும் சரி, இங்கிலாந்து அணிக்கு சரி காயத்தாலும், கடுமையான வேலைப்பளூவினாலும் சில வீரர்கள் இந்த 5வது போட்டியில் இருந்து விலகுவார்கள் என கூறப்பட்டது. இந்திய அணியை பொறுத்தவரை ரிஷப் பண்ட் (Rishabh Pant) காயம் காரணமாக ஏற்கெனவே விலகிவிட்டார். ஜஸ்பிரித் பும்ரா (Jasprit Bumrah) இந்த போட்டியில் விளையாடுவாரா என்பதும் தெரியவில்லை. இந்திய அணி புதிய வீரர்களை உள்ளே கொண்டு வர திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

அந்த வகையில், இங்கிலாந்து அணி வழக்கம்போல் அதன் பிளேயிங் லெவனை (England Playing XI) ஒரு நாள் முன்னதாக இன்றே வெளியிட்டுள்ளன. அதில் பலருக்கும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 5வது போட்டியில் வலது தோல்பட்டையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக விலகி உள்ளார். இது இங்கிலாந்து ரசிகர்களுக்கு பெரும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Ben Stokes will miss out on the final Test of the series with a right shoulder injury

And we've made four changes to our side

— England Cricket (@englandcricket) July 30, 2025