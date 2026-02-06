English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • சிதைந்த பென் ஸ்டோக்ஸின் முகம்.. மருத்துவமனியில் சிகிச்சை! என்ன ஆச்சு.. வைரலாகும் போட்டோ

சிதைந்த பென் ஸ்டோக்ஸின் முகம்.. மருத்துவமனியில் சிகிச்சை! என்ன ஆச்சு.. வைரலாகும் போட்டோ

Ben Stokes Injury: இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ், ஏற்கனவே காயத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், மீண்டும் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 6, 2026, 11:21 AM IST
  • இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ்
  • பயிற்சியின்போது பலத்த காயம்
  • வைரலாகும் போட்டோ

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
camera icon9
senior citizens
மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், ஆஷா பணியாளர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: ஓய்வூதியம், வருமானம் அதிகரிக்கும்
சிதைந்த பென் ஸ்டோக்ஸின் முகம்.. மருத்துவமனியில் சிகிச்சை! என்ன ஆச்சு.. வைரலாகும் போட்டோ

Ben Stokes Latest News: இங்கிலாந்து அணியின் டெஸ்ட் கேப்டன் மற்றும் உலகின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவரான பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் தொடரின்போது அவருக்கு தசைபிடிப்பு ஏற்பட்டது.  இதனால் ஓய்வில் இருந்த அவர் சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் குணமடைந்தார். இந்த நிலையில், மீண்டும் அவருக்கு முகத்தில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

முகத்தில் பலத்த காயம் 

தசை பிடிப்பில் இருந்து மீண்டு வந்த பென் ஸ்டோக்ஸ், மீண்டும் போட்டிகளுக்கு தயாராக பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளார். அப்போது பந்து முகத்தில் பட்டு அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அவரது வலது கண், கன்னத்தில் நல்ல அடியும், உதட்டில் வெட்டு காயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று தற்போது ஓய்வில் இருந்து வருகிறார். 

வைரலாகும் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு 

காயம் தீவிரமாக இருந்தபோதிலும், பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த சம்பவத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அவரது இன்ஸ்டாகிராமில், புகைப்படத்துடன் கூடிய ஸ்டோரி ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அவர், நீங்கள் பந்தின் நிலையை பார்க்க வேண்டும் என எழுதி சிரிக்கும் எமோஜியையும் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலான நிலையில், பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவர்கள் பென் ஸ்டோக்ஸ் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்றும் விரைவில் உங்களை களத்தில் பார்க்க காத்திருக்கிறேன் என்றும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 

விரைவில் மீண்டு வருவார்

பென் ஸ்டோக்ஸ் தற்போது டி20 மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அவர் தொடர்ந்து டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார். அவர் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் தொடர் நடைபெற்றது. அதில் ஆஸ்திரேலியா 4-1 என்ற கணக்கில் வென்று ஆஷஸ் தொடரை தக்கவைத்துக்கொண்டது.  

இதையடுத்து இங்கிலாந்து அணி வரும் ஜூன் மாதம் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட இருக்கிறது. தற்போது காயத்தால் அவதியில் இருக்கும் பென் ஸ்டோக்ஸ் இதில் இருந்து விரைவில் மீண்டு நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கு திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இங்கிலாந்து அணிக்காக பென் ஸ்டோக்ஸ்

34 வயதாகும் பென் ஸ்டோக்ஸ், இதுவரை 120 டெஸ் போட்டிகளில் விளையாடி 7216 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 14 சதங்களும் 37 அரைசதங்களும் அடங்கும். பந்து வீச்சில் 245 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி உள்ளார். 114 ஒருநாள் போட்டிகளில் அவர், 3463 ரன்கள் குவித்து 74 விக்கெட்களை கைப்பற்றி உள்ளார். இதில் 5 சதங்கள் மற்றும் 24 அரைசதங்கள் அடங்கும். 43 டி20 போட்டிகளில் 585 ரன்கள் எடுத்து 26 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். இந்த வடிவில் ஒரே ஒரு அரைசதம் மட்டும் அடித்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: IND vs USA: இந்தியா பிளேயிங் 11.. முக்கிய பவுலர் காயம்! சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமிருக்கா?

மேலும் படிக்க: மொத்தமா 8 போட்டிகள்தான்.. கரியரே முடிந்தது! தோனியுடன் அறிமுகமான வீரர் - யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Ben stokesEnglandCricketinjury

Trending News