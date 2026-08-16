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புவனேஸ்வர் குமாரின் டைமண்ட் டக்அவுட் சாதனை! ஒரு பந்துகூட எதிர்கொள்ளாமல் அவுட் - விவரம்

Bhuvneshwar Kumar : ஒரு பந்து கூட எதிர்கொள்ளாமல் டைமண்ட் டக் ஆன புவனேஸ்வர் குமாரின் விநோதமான சாதனை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 16, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:55 PM IST
புவனேஸ்வர் குமாரின் டைமண்ட் டக்அவுட் சாதனை! ஒரு பந்துகூட எதிர்கொள்ளாமல் அவுட் - விவரம்
Image Credit: Bhuvneshwar Kumar

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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புவனேஸ்வர் குமாரின் டைமண்ட் டக்அவுட் சாதனை! ஒரு பந்துகூட எதிர்கொள்ளாமல் அவுட்
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