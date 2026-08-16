/புவனேஸ்வர் குமாரின் டைமண்ட் டக்அவுட் சாதனை! ஒரு பந்துகூட எதிர்கொள்ளாமல் அவுட் - விவரம்

Bhuvneshwar Kumar : சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் பேட்ஸ்மேன்கள் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழப்பதை டக் அவுட் என்று குறிப்பிடுவர். அதில் முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தால் கோல்டன் டக் என்றும், ஒரு பந்தைக் கூட எதிர்கொள்ளாமல் பூஜ்ஜிய ரன்னில் ஆட்டமிழப்பதை டைமண்ட் டக் என்றும் அழைப்பார்கள். பொதுவாக டைமண்ட் டக் என்பது பேட்ஸ்மேன் எதிர்முனையில் நிற்கும்போதோ அல்லது ஸ்ட்ரைக்கர் முனையில் ரன் எடுக்க ஓடும்போதோ ரன் அவுட் செய்யப்படுவதன் மூலமாகவே அதிகம் நிகழும்.
ஆனால், இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான புவனேஸ்வர் குமார், ரன் அவுட் ஏதுமின்றி ஒரு பந்து கூட சந்திக்காமல் விசித்திரமான முறையில் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்தது சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றின் மிக அபூர்வமான நிகழ்வாக அமைந்தது. 2013 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 26 அன்று போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதின. இந்திய அணியின் பேட்டிங்கின்போது, 9வது விக்கெட்டாகக் களமிறங்கிய புவனேஸ்வர் குமார் ஸ்ட்ரைக்கர் முனையில் நின்றார்.
இலங்கை அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரங்கனா ஹெராத் வீசிய அந்தப் பந்து பேட்ஸ்மேனின் எல்லைக்கு வெகு தொலைவில் லெக்-சைடு திசையில் விலகி வைடாகச் சென்றது. பந்தை அடிக்க முற்பட்டு கிரீஸை விட்டு புவனேஸ்வர் குமார் முன்னால் நகர்ந்த தருணத்தில், விக்கெட் கீப்பர் குமார் சங்கக்காரா பந்தைப் பிடித்து சற்றும் தாமதிக்காமல் மின்னல் வேகத்தில் ஸ்டம்பிங் செய்தார்.
கிரிக்கெட் விதிகளின்படி, நடுவர் அந்தப் பந்தை வைடு என அறிவித்ததால், அது பேட்ஸ்மேன் எதிர்கொண்ட முறையான பந்தாக அதிகாரப்பூர்வ கணக்கில் சேர்க்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக, புவனேஸ்வர் குமார் சந்தித்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம் என்றே பதிவானது. அதே நேரத்தில், பந்து வைடாக இருந்தாலும் பேட்ஸ்மேன் கிரீஸை விட்டு வெளியே நின்றதால் அது சரியான ஸ்டம்பிங் அவுட்டாகக் கருதப்பட்டது. இதன் மூலம் தனது சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிக் கணக்கில் ஒரு பந்தை கூட சட்டப்பூர்வமாக எதிர்கொள்ளாமலேயே ஸ்டம்பிங் முறையில் விக்கெட்டை இழந்து 'டைமண்ட் டக்' முறையில் ஆட்டமிழந்தார்.
கிரிக்கெட் வரலாற்றின் புள்ளிவிவரங்களைப் புரட்டிப் பார்த்தால், ஒருநாள் போட்டிகளில் ரன் அவுட் இல்லாமல் வைடு பந்தில் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டு 'டைமண்ட் டக்' ஆன விநோத நிகழ்வு இரண்டு பேட்ஸ்மேன்களுக்கு மட்டுமே நடந்துள்ளது. புவனேஸ்வர் குமாருக்கு முன்னதாக, 2007 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில் கனடா அணியின் வீரர் ஹென்றி ஒசிண்டே இதேபோன்று வைடு பந்தில் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டு ஆட்டமிழந்திருந்தார். அதற்குப் பிறகு சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்த முறையில் ஆட்டமிழந்த ஒரே இந்திய பேட்ஸ்மேன் மற்றும் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட்டில் இரண்டாவது வீரர் என்ற விசித்திரமான சாதனைப் பட்டியலில் புவனேஸ்வர் குமார் இடம்பிடித்தார்.