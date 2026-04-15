மும்பை இந்தியன்ஸிற்கு பேரிடி! ரோஹித் சர்மா விளையாட மாட்டாரா?

Rohit Sharma : ஐபிஎல் 2026 தொடரில் தட்டுத்தடுமாறி வரும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு, அக்கட்சியின் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மாவின் காயம் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஹாம்ஸ்ட்ரிங் காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ரோஹித், அடுத்த இரண்டு முக்கியமான போட்டிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நடந்தது என்ன? காயம் எப்படி ஏற்பட்டது?
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ரோஹித் சர்மா பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார். அதிரடியாக விளையாடி வந்த அவர், ஆட்டத்தின் பாதியிலேயே தசைப்பிடிப்பு காரணமாக ரிட்டயர்ட் ஹர்ட் முறையில் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
ரோஹித் வெளியேறியது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது. இறுதியில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது. தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, ரோஹித்தின் காயம் குணமடைய சில நாட்கள் ஓய்வு தேவை என்பதால், அவர் அடுத்த இரு போட்டிகளில் விளையாடுவது சந்தேகமே.
தவறவிடப்போகும் முக்கியப் போட்டிகள்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது அடுத்தடுத்த சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வருகிறது. ரோஹித் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த போட்டிகள் அந்த அணிக்கு சவாலாக இருக்கும். ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மோதுகிறது. தொடர்ச்சியான தோல்விகளால் துவண்டுள்ள மும்பை அணிக்கு, இந்த இரு அணிகளும் பலமான சவாலை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரோஹித்தின் ஃபார்ம்:
இந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் ரோஹித் சர்மா மட்டுமே ஓரளவுக்கு நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 137 ரன்களை அவர் குவித்துள்ளார். அவரது சராசரி 45.67 ஆகவும், ஸ்டிரைக் ரேட் 165.06 ஆகவும் உள்ளது. ஒரு அரைசதத்தையும் அவர் பதிவு செய்துள்ளார். அதிரடி தொடக்கத்தை அளிப்பதில் வல்லவரான ரோஹித் இல்லாதது, பவர்பிளே ஓவர்களில் மும்பை அணிக்கு மிகப்பெரிய பலவீனமாக அமையும்.
மும்பை இந்தியன்ஸின் மோசமான தொடக்கம்
ஐபிஎல் 2026ல் மும்பை அணி ஒரு வினோதமான தொடக்கத்தைப் பெற்றுள்ளது. கடந்த 14 ஆண்டுகளாக முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றதில்லை என்ற சாபத்தை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான 6 விக்கெட் வெற்றியில் முறியடித்தது. ஆனால், அந்த மகிழ்ச்சி நீடிக்கவில்லை. அடுத்தடுத்து விளையாடிய 3 போட்டிகளிலும் மும்பை அணி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. காகிதத்தில் பலமான அணியாகத் தெரிந்தாலும், களத்தில் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்த ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான அணி திணறி வருகிறது.
பந்துவீச்சில் கவலை அளிக்கும் பும்ரா
மும்பை அணியின் தோல்விக்கு பேட்டிங் மட்டுமல்லாது, பந்துவீச்சும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, உலகின் சிறந்த பந்துவீச்சாளராகக் கருதப்படும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் ஒரு விக்கெட்டை கூட வீழ்த்தவில்லை என்பது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. ரன்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கச்சிதமாகச் செயல்பட்டாலும், விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தத் தவறுவது எதிரணிக்குச் சாதகமாக முடிகிறது. ட்ரெண்ட் போல்ட் மற்றும் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை.
மீண்டெழுமா மும்பை?
ரோஹித் சர்மா போன்ற ஒரு சீனியர் வீரர் இல்லாத நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒரு கூட்டு முயற்சியை (Collective Effort) வெளிப்படுத்தினால் மட்டுமே பஞ்சாப் மற்றும் குஜராத் அணிகளைச் சமாளிக்க முடியும். ஹர்திக் பாண்டியா தனது கேப்டன்சி மற்றும் தனிப்பட்ட ஆட்டத்திறனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். ரோஹித் விரைவில் குணமடைந்து அணிக்குத் திரும்புவதே மும்பை ரசிகர்களின் ஒரே பிரார்த்தனையாக உள்ளது.
