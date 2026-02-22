இங்கிலாந்து மிரட்டல் வெற்றி... இடிந்து போன இலங்கை அணி - செமி பைனலுக்கு வாய்ப்பில்லை ராஜா!

ICC T20 World Cup 2026, SL vs ENG: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. இதன்மூலம், சூப்பர் 8 சுற்றின் இரண்டாவது பிரிவில், 2 புள்ளிகளுடன் இங்கிலாந்து அணி முதலிடத்தில் உள்ளது. நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தலா 1 புள்ளிகளுடன் முறையே 2வது, 3வது இடத்தில் உள்ளன. இலங்கை அணி நான்காவது மற்றும் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
கடும் அழுத்தத்தில் இந்திய அணி
இலங்கை அணியின் நெட் ரன்ரேட் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. அடுத்து, நியூசிலாந்து அணியுடன் பிப். 25ஆம் தேதி அன்றும் (கொழும்பு - பிரேமதாசா மைதானம்), பாகிஸ்தான் அணியுடன் பிப். 28ஆம் தேதி அன்றும் (கண்டி) இலங்கை அணி மோத உள்ளது. இந்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவது மட்டுமின்றி, அதிக நெட் ரன்ரேட் உடனும் வெற்றிபெற்றாக வேண்டும்.
சொந்த நாட்டில் விளையாடி வரும் இலங்கை அணி, குரூப் சுற்றில் ஜிம்பாப்வே அணியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைச் சந்தித்திருந்தது. தற்போது சூப்பர் 8 சுற்றில் முதல் போட்டியிலேயே இலங்கை அணி தோல்வியடைந்திருப்பதால் கூடுதல் அழுத்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்னொரு போட்டியில் தோற்றால் அரையிறுதிக்கான வாய்ப்பே இல்லை. இலங்கை அணி கடைசியாக 2014ஆம் ஆண்டில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து கடந்து வந்த பாதை
மறுபுறம், 2010 மற்றும் 2022 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணி குரூப் சுற்றில் நேபாள் அணிக்கு எதிராக போராடி 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. அதேநேரத்தில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியுடன் தோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் இத்தாலி அணியை வென்று சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருந்தது.
சால்ட் அடித்த அரைசதம்
கண்டியில் நடைபெற்ற இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி கேப்டன் ஷனகா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 146 ரன்களை எடுத்து 9 விக்கெட்டை இழந்தது. அதிகபட்சமாக பில் சால்ட் 62 ரன்களை குவித்தார். இலங்கை அணி பந்துவீச்சில் வெல்லாலகே 3 விக்கெட்டையும், தீக்ஷனா மற்றும் மதுசங்கா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
95 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்
147 ரன்கள் என்ற சுமாரான இலக்கை இலங்கை அணி துரத்தியது. ஆனால் ஆடுகளம் மிகவும் மெதுவாக இருந்தது. இதை கணிக்க தவறியதால் பவர்பிளேவிலேயே இலங்கை அணி 5 விக்கெட்டை இழந்து 35 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஒருபக்கம் கேப்டன் ஷனகா மட்டும் போராடிக்கொண்டிருக்க மற்றவர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சென்றனர். ஒருகட்டத்தில் ஷனகா 30 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இலங்கை அணி விறுவிறுவென விக்கெட்டை இழந்தது. இலங்கை அணி 16.4 ஓவர்களில் 95 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.
ஆட்டநாயகன் வில் ஜாக்ஸ்
இதன்மூலம் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. பேட்டிங்கில் முக்கியமான கட்டத்தில் 21 ரன்களை அடித்து, பவர்பிளேவில் 3 விக்கெட்டை சரித்த வில் ஜாக்ஸ் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். நடப்பு தொடரில் இங்கிலாந்து 5 போட்டிகளை விளையாடி 4இல் வென்றுள்ளது, இதில் வில் ஜாக்ஸ் மூன்று முறை ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
