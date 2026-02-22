English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இங்கிலாந்து மிரட்டல் வெற்றி... இடிந்து போன இலங்கை அணி - செமி பைனலுக்கு வாய்ப்பில்லை ராஜா!

இங்கிலாந்து மிரட்டல் வெற்றி... இடிந்து போன இலங்கை அணி - செமி பைனலுக்கு வாய்ப்பில்லை ராஜா!

SL vs ENG: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:49 PM IST
  • ஆட்டநாயகனாக வில் ஜாக்ஸ் தேர்வு
  • 95 ரன்களில் இலங்கை ஆல்-அவுட்
  • பவர்பிளேவிலேயே 5 விக்கெட்டை இழந்த இலங்கை

Trending Photos

IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இம்பாக்ட் வீரர் யார்...? ஆப்ஷன்கள் இதோ!
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
camera icon7
Shani peyarchi
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 3 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் குவியும்
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
camera icon6
Samsung
S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
இங்கிலாந்து மிரட்டல் வெற்றி... இடிந்து போன இலங்கை அணி - செமி பைனலுக்கு வாய்ப்பில்லை ராஜா!

ICC T20 World Cup 2026, SL vs ENG: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. இதன்மூலம், சூப்பர் 8 சுற்றின் இரண்டாவது பிரிவில், 2 புள்ளிகளுடன் இங்கிலாந்து அணி முதலிடத்தில் உள்ளது. நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தலா 1 புள்ளிகளுடன் முறையே 2வது, 3வது இடத்தில் உள்ளன. இலங்கை அணி நான்காவது மற்றும் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கடும் அழுத்தத்தில் இந்திய அணி

இலங்கை அணியின் நெட் ரன்ரேட் கடுமையாக சரிந்துள்ளது. அடுத்து, நியூசிலாந்து அணியுடன் பிப். 25ஆம் தேதி அன்றும் (கொழும்பு - பிரேமதாசா மைதானம்), பாகிஸ்தான் அணியுடன் பிப். 28ஆம் தேதி அன்றும் (கண்டி) இலங்கை அணி மோத உள்ளது. இந்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவது மட்டுமின்றி, அதிக நெட் ரன்ரேட் உடனும் வெற்றிபெற்றாக வேண்டும்.

சொந்த நாட்டில் விளையாடி வரும் இலங்கை அணி, குரூப் சுற்றில் ஜிம்பாப்வே அணியிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைச் சந்தித்திருந்தது. தற்போது சூப்பர் 8 சுற்றில் முதல் போட்டியிலேயே இலங்கை அணி தோல்வியடைந்திருப்பதால் கூடுதல் அழுத்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.  ஒருவேளை சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்னொரு போட்டியில் தோற்றால் அரையிறுதிக்கான வாய்ப்பே இல்லை. இலங்கை அணி கடைசியாக 2014ஆம் ஆண்டில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்து கடந்து வந்த பாதை

மறுபுறம், 2010 மற்றும் 2022 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணி குரூப் சுற்றில் நேபாள் அணிக்கு எதிராக போராடி 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. அதேநேரத்தில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியுடன் தோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் இத்தாலி அணியை வென்று சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருந்தது.

சால்ட் அடித்த அரைசதம்

கண்டியில் நடைபெற்ற இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி கேப்டன் ஷனகா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 146 ரன்களை எடுத்து 9 விக்கெட்டை இழந்தது. அதிகபட்சமாக பில் சால்ட் 62 ரன்களை குவித்தார். இலங்கை அணி பந்துவீச்சில் வெல்லாலகே 3 விக்கெட்டையும், தீக்ஷனா மற்றும் மதுசங்கா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். 

95 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்

147 ரன்கள் என்ற சுமாரான இலக்கை இலங்கை அணி துரத்தியது. ஆனால் ஆடுகளம் மிகவும் மெதுவாக இருந்தது. இதை கணிக்க தவறியதால் பவர்பிளேவிலேயே இலங்கை அணி 5 விக்கெட்டை இழந்து 35 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஒருபக்கம் கேப்டன் ஷனகா மட்டும் போராடிக்கொண்டிருக்க மற்றவர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சென்றனர். ஒருகட்டத்தில் ஷனகா 30 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இலங்கை அணி விறுவிறுவென விக்கெட்டை இழந்தது. இலங்கை அணி 16.4 ஓவர்களில் 95 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது. 

ஆட்டநாயகன் வில் ஜாக்ஸ்

இதன்மூலம் இங்கிலாந்து அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. பேட்டிங்கில் முக்கியமான கட்டத்தில் 21 ரன்களை அடித்து, பவர்பிளேவில் 3 விக்கெட்டை சரித்த வில் ஜாக்ஸ் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். நடப்பு தொடரில் இங்கிலாந்து 5 போட்டிகளை விளையாடி 4இல் வென்றுள்ளது, இதில் வில் ஜாக்ஸ் மூன்று முறை ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | பாபர் அசாமுக்கு டி20 கிரிக்கெட் ஏற்றதல்ல.. ஸ்ட்ரைக் ரேட் வெறும் 115 தான் - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | மழையால் ரத்தான சூப்பர் 8 போட்டி! மீண்டும் இந்தியா vs பாக் மோதல்?

மேலும் படிக்க | NZ vs PAK: ஒரு பால் கூட வீசவில்லை; மழையால் சூப்பர் 8 போட்டி ரத்து... பாயிண்ட்ஸ் எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SL vs ENGICC T20 World Cup 2026Sri LankaICC T20 World Cup 2026 Super 8Team England

Trending News