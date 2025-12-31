English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • 157 ரன்களை அதிரடியாக அடித்த CSK வீரர்... இதனால் பிளேயிங் லெவனில் எந்த வீரருக்கு ஆப்பு?

157 ரன்களை அதிரடியாக அடித்த CSK வீரர்... இதனால் பிளேயிங் லெவனில் எந்த வீரருக்கு ஆப்பு?

Chennai Super Kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் அதிரடியாக 157 ரன்களை குவித்தாலும், அவரை பிளேயிங் லெவனில் விளையாட வைக்க முடியாத சிக்கல் இருக்கிறது. அது ஏன்?, அவர் யார்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 31, 2025, 02:27 PM IST
  • விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் தற்போது நடைபெறுகிறது.
  • மார்ச் மாத இறுதியில் ஐபிஎல் தொடங்கும்.
  • சிஎஸ்கே அணி தற்போது பலமாக தோற்றமளிக்கிறது.

Chennai Super Kings, Sarfaraz Khan IPL 2026: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் கடந்த டிசம்பர் 24ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஒருநாள் கிரிக்கெட் பார்மட்டில் நடைபெறும் இந்த உள்நாட்டு தொடரில் பிரதான 32 அணிகள் போட்டியிடுகின்றன. இவை 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 8 அணிகள் இடம்பெற்றிருக்கும்.

Vijay Hazare Trophy 2025-26: மும்பை - கோவா அணிகள் மோதல்

குரூப் சுற்றில் தங்களின் பிரிவில் இடம்பெற்றிருக்கும் மற்ற 7 அணிகளுடன் ஒரு அணி தலா ஒரு முறை மோதும். குரூப் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்து, காலிறுதிச் சுற்றுக்கு மொத்தம் 8 அணிகள் முன்னேறும். காலிறுதிச் சுற்றில் மொத்தம் 4 போட்டிகள் நடைபெறும், 4 போட்டியில் வெற்றியடையும் அணிகள் அரையிறுதிக்குச் செல்லும். இரண்டு அரையிறுதிப் போட்டியில் வெல்லும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லும். இறுதிப்போட்டி வரும் ஜனவரி 18ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐயின் CoE மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. 

இந்நிலையில், இன்று நான்காம் சுற்றுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், சி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன மும்பை - கோவா அணிகள் இன்று ஜெய்ப்பூரில் மோதி வருகின்றன. மும்பை, கோவா அணிகள் தலா 3 போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் வென்றுள்ளன. ரன்ரேட் அடிப்படையில் சி பிரிவில் மும்பை, கோவா அணிகள் முறையே முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்திருக்கின்றன. மும்பை அணியின் முதலிரண்டு போட்டிகளில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான ரோஹித் சர்மா விளையாடினார். தற்போது நியூசிலாந்து தொடருக்கு தயாராகும் பொருட்டு, இதில் இருந்து ஒதுங்கியிருக்கிறார்.

Vijay Hazare Trophy 2025-26: 157 ரன்களை அடித்த சர்பராஸ் கான்

இன்றைய போட்டியில் கோவா அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி, முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 444 ரன்களை குவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சர்பராஸ் கான் 75 பந்துகளில் 157 ரன்களை குவித்து மிரட்டியிருக்கிறார். இதில் 14 சிக்ஸர், 9 பவுண்டரி அடக்கம். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 209.33 ஆகும். ரோஹித் சர்மா இந்தாண்டு சிக்கிம் அணிக்கு எதிராக 62 பந்துகளில் சதம் அடித்து சாதனை படைத்தார், ஆனால் சர்பராஸ் கான் ரோஹித்தின் சாதனையை மிஞ்சி 56 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டி உள்ளார். 

அடுத்து சர்பராஸ் கான் இளைய சகோதரர் முஷீர் கான் 66 பந்துகளில் 5 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் என 60 ரன்களை குவித்துள்ளார். விக்கெட் கீப்பர் ஹர்திக் தமோர் 53 ரன்களையும், யுஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 46 ரன்களையும் குவித்தனர். கோவா பந்துவீச்சாளர் தர்ஷன் மிஷால் 9 ஓவர்களுக்கு 98 ரன்களை கொடுத்து 3 விக்கெட்டை எடுத்தார், லலித் யாதவ் 9 ஓவர்களுக்கு 93 ரன்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை எடுத்தார், கௌஷிக் 10 ஓவர்களில் 60 ரன்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை எடுத்தார். அர்ஜூன் டெண்டுல்கர் 8 ஓவர்கள் வீசி 78 ரன்களை அடித்து விக்கெட் ஏதும் எடுக்கவில்லை.

சிஎஸ்கேவுக்கு பெரிய தலைவலி

445 ரன்களை சேஸிங் செய்யும் கோவா அணியை விட சிஎஸ்கே அணிக்குதான் தற்போது பெரிய தலைவலி எனலாம். சர்பராஸ் கானை ரூ.75 லட்சம் கொடுத்து சிஎஸ்கே மினி ஏலத்தில் தட்டித்தூக்கியது. சர்ஃபராஸ் கானின் சமீபத்திய சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியின் பார்ம் மூலமே சிஎஸ்கேவில் அவருக்கு இடம் கிடைத்தது. தற்போது மீண்டும் ஒரு வைட் பால் சீரிஸில் தனது திறனை சர்பராஸ் கான் நிரூபித்திருப்பதால் சிஎஸ்கே நிச்சயம் இவரை பிளேயிங் லெவனில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழுந்து வருகின்றன. சர்பராஸ் கானின் வித்தியாசமான ஷாட்கள் சேப்பாக்கத்தில் பெரிய பலத்தை சிஎஸ்கேவுக்கு கொடுக்கும் என அஸ்வின் உள்பட பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். 

சர்பராஸ் கான் விளையாடுவாரா?

ஆனால், சிஎஸ்கேவில் ஏற்கெனவே பேட்டிங் ஆர்டர் செட்டாகிவிட்டது. ஆயுஷ் மாத்ரே - சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - சிவம் தூபே - பிரெவிஸ் என 5 பேட்டர்கள் இருக்க, அதிரடி ஆட்டக்காரர் உர்வில் பட்டேலே வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருப்பார். அடுத்து பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, தோனி ஆகியோரில் யாரை எடுக்கலாம் என பல விவதாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க, சர்பராஸ் கானின் பார்மும்  எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றுcd விதமாக அமைந்துவிட்டது. சர்பராஸ் கான் மிடில் ஆர்டர் வீரர், பேட்டர் மட்டுமே. தூபே வேகப்பந்துவீச்சில் கைக்கொடுப்பார், அதேநேரத்தில் இடதுகை வீரர். பிரெவிஸை மாற்றவே முடியாது. பிரசாந்த் வீர் ஆல்-ரவுண்டர். எனவே, கார்த்திக் சர்மா அல்லது தோனிக்கு பதில் நம்பர் 6, நம்பர் 7இல்தான் சர்பராஸ் கானை களமிறக்க முடியும். ஆனால், சர்பராஸ் கான் பினிஷிங் ரோலில் சரியாக இருப்பாரா என்பதும் கேள்விக்குறி. இதனால், சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் லெவன் அல்லது இம்பாக்ட் வீரர் என எதிலாவது இடம்பிடிப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

CSKIPL 2026Vijay Hazare Trophy 2026Sarfaraz KhanGoa vs Mumbai

