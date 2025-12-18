English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CSK-வின் பெரிய பலவீனம் என்ன தெரியுமா...? மினி ஏலத்தில் செய்த பெரிய தப்பு!

CSK-வின் பெரிய பலவீனம் என்ன தெரியுமா...? மினி ஏலத்தில் செய்த பெரிய தப்பு!

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி செய்த பெரிய தவறு என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:22 AM IST
  • சிஎஸ்கே அணி ரூ.43.4 கோடியுடன் ஏலத்திற்கு சென்றது.
  • சிஎஸ்கே அணி 9 வீரர்களை எடுத்தது.
  • பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை அதிக தொகைக்கு எடுத்துள்ளது.

Chennai Super Kings, IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 சீசனை முன்னிட்டு மினி ஏலம் நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 16) அபுதாபியில் நடைபெற்றது. ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை வலைவீசி பிடித்தன எனலாம்.

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்ட வீரர்கள்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொருத்தவரை மதீஷா பதிரானா, ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கர்ரண், டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா, விஜய் சங்கர், கமலேஷ் நாகர்கோட்டி, ஷேக் ரஷீத், வன்ஷ் பேடி, ஆன்ட்ரே சித்தார்த் என 12 வீரர்களை விடுவித்தது. மேலும்,  ரூ.43.4 கோடி பர்ஸ் தொகையுடன் ஏலத்திற்கு வந்த சிஎஸ்கே அணிக்கு 9 வீரர்கள் மொத்தம் தேவைப்பட்டது. அதில் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் அடக்கம்.

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே எடுத்த 9 வீரர்கள்

அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணி கேம்ரூன் கிரீனுக்கு ரூ.25 கோடி வரை ஏலம் கேட்டாலும் கேகேஆர் பக்கம் (ரூ.25.20 கோடி) தள்ளிவிட்டது. அதேபோல், பதிரானாவுக்கு சிஎஸ்கே ஏலம் கேட்கவே இல்லை. கேகேஆர் அவரை ரூ.18 கோடிக்கு எடுத்தது. மேலும், ரவி பிஷ்னோய்க்கு ரூ.6 கோடிக்கு மேல் ஏலம் கேட்கவில்லை, அவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ரூ.7.20 கோடிக்கு எடுத்துவிட்டது.

இந்தச் சூழலில் சிஎஸ்கே அணி அகேல் ஹொசைன் (ரூ.2 கோடி), மேட் ஹென்றி (ரூ.2 கோடி), மேத்யூ ஷார்ட் (ரூ.1.50 கோடி) ஜாக் ஃபோல்க்ஸ் (ரூ.75 லட்சம்) ஆகிய வெளிநாட்டு வீரர்களை எடுத்ததுவிட்டது. Uncapped வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் (ரூ.14.20 கோடி), கார்த்திக் சர்மா (ரூ.14.20 கோடி) ஆகியோருக்கு அதிக தொகையை ஒதுக்கியது. பர்ஸ் தொகையில் பாதிக்கு மேல் இவர்கள் மீது முதலீடு செய்தது. சர்ஃபராஸ் கான் (ரூ.75 லட்சம்), அமான் கான் (ரூ.40 லட்சம்) ஆகியோரையும் எடுத்திருக்கிறது. முதலில் ராகுல் சஹாருக்கு ஆர்வம் காட்டாத சிஎஸ்கே, Acclerated செட்டில் அவரை ரூ.5.20 கோடிக்கு எடுத்தது. 

Chennai Super Kings: யார் யாருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு

ஜடேஜாவுக்கு மாற்றாக பிரசாந்த் வீரை சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கிறது. இதன்மூலம், பின்வரிசையில் சிக்ஸ் அடிக்கும் திறன் கொண்ட பிரசாந்த் வீருக்கு நேரடியாக பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கும், அவரின் இடது கை சுழற்பந்துவீச்சும் சிஎஸ்கேவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். பிளேயிங் லெவனில் தோனி இருக்கும்பட்சத்தில் கார்த்திக் சர்மாவுக்கான வாய்ப்பு குறைவு எனலாம். மேத்யூ ஷார்ட், சர்பராஸ் கான் பேக்-அப் பேட்டர் ஆவார். பிரசாந்த் வீர் இருப்பதால் அகேல் ஹொசைனுக்கான வாய்ப்பு குறைகிறது. அமான் கான் பேக்-அப் சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிக்க மேட் ஹென்றி மற்றும் நேதன் எல்லிஸ் ஆகியோருக்கு இடையே போட்டி இருக்கும்.

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணி செய்த பெரிய தவறு

ஆனால், சுழற்பந்துவீச்சுக்கு பல வீரர்கள் இருக்கும் வேளையில், வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் இல்லாதது பெரும் பிரச்னையாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்போதைக்கு ஜேமி ஓவர்டன் மட்டுமே இருக்கிறார். கேம்ரூன் கிரீனை எடுக்காதபட்சத்தில் ஜேசன் ஹோல்டரை சிஎஸ்கே அணி எடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், ரூ.6.80 கோடி வரை குஜராத் அணியிடம் முட்டிமோதி சிஎஸ்கே பின்வாங்கிவிட்டது. இதனால், ரூ.7 கோடிக்கு குஜராத் அணி எடுத்தது. இதுதான் சிஎஸ்கே அணி மினி ஏலத்தில் செய்த பெரிய தவறு எனலாம்.

Chennai Super Kings: ஜேசன் ஹோல்டர் ஏன் முக்கியம்?

ஜேசன் ஹோல்டரை தவறவிட்ட பிறகே, ராகுல் சஹாரை ரூ.5.20 கோடிக்கு எடுத்தது. ஒரு வெளிநாட்டு வீரரை எடுக்கலாம் என்ற வாய்ப்பும் இருந்தது. தற்போது சிஎஸ்கேவிடம் ரூ.2.40 கோடி மிச்சம் இருக்கிறது. ஜேசன் ஹோல்டருக்கு நிச்சயம் ரூ.10 கோடிக்கும் மேல் சென்றிருக்க வேண்டும். ஜேசன் ஹோல்டர் ஏலத்திற்கு வந்தபோது சிஎஸ்கே இன்னும் 6 வீரர்களை எடுக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. கையில் ரூ.13 கோடி இருந்தது. குஜராத் அணிக்கு 4 வீரர்கள் எடுக்க வேண்டும், கையில் ரூ.12 கோடி இருந்தது. ஜேசன் ஹோல்டரை ரூ.10 கோடி வரை சென்றிருந்தால் சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் பக்காவாக அமைந்திருக்கும். 

ஜேசன் ஹோல்டர் உங்களுக்கு டெத் ஓவர்களில் கைக்கொடுப்பார். பின்வரிசை பேட்டிங்கிலும் கைக்கொடுப்பார். பிரெவிஸ் - ஹோல்டர் - நூர் அகமது - நேதன் எல்லிஸ் (அ) மேட் ஹென்றி என்ற வெளிநாட்டு காம்பினேஷனில் சிஎஸ்கே பலமாக இருந்திருக்கும். இப்போதைய சூழலில் பவர்பிளேவில் பந்துவீசக்கூடியவர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள், டெத் ஓவருக்கு எல்லிஸை மட்டும் நம்ப வேண்டிய சழல் இருக்கிறது. கலீல் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ் ஆகியோர் டெத் ஓவர்களில் அவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டதில்லை. ஜேசன் ஹோல்டர் 2025ஆம் ஆண்டில் பல டி20 லீக்கில் பேட்டிங்கிலும், பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | CSK வீரரை வாங்க துடித்த ரிஷப் பண்ட்.. யார் தெரியுமா? சுவாரஸ்யம் பகிர்ந்த LSG ஓனர்!

மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே அணியில் 35 வயதிற்கு மேல் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
 

