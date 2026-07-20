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16 ஆண்டு கால காத்திருப்புக்கு முடிவு.. உலக சாம்பியனான ஸ்பெயின்! இறுதிப்போட்டியில் நடந்தது என்ன?

World Cup Champions Spain: 2026 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. எக்ஸ்ட்ரா டைமில் பார்சிலோனா நட்சத்திரம் ஃபெரான் டோரஸ் அடித்த அதிரடி கோல் ஸ்பெயினுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 20, 2026, 03:56 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:11 AM IST
16 ஆண்டு கால காத்திருப்புக்கு முடிவு.. உலக சாம்பியனான ஸ்பெயின்! இறுதிப்போட்டியில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: @yamaltweetsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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