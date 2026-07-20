/16 ஆண்டு கால காத்திருப்புக்கு முடிவு.. உலக சாம்பியனான ஸ்பெயின்! இறுதிப்போட்டியில் நடந்தது என்ன?

Spain 2026 World Cup Champions: 16 ஆண்டுகால நீண்ட காத்திருப்புக்கு ஒருவழியாக முடிவு வந்திருக்கிறது. கால்பந்து உலகின் அரியாசனத்தில் மீண்டும் அமர்ந்திருக்கிறது ஸ்பெயின் (La Furia Roja). நியூ ஜெர்சியில் விறுவிறுப்பாக நடந்த 2026 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், பலம் வாய்ந்த அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் ஆகியுள்ளது ஸ்பெயின் அணி.
அன்று 2010-ல் மாந்திரீகன் ஆண்ட்ரெஸ் இனியெஸ்டா (Andrés Iniesta) எக்ஸ்ட்ரா டைமில் கோல் அடித்து ஸ்பெயினுக்கு முதல் உலகக் கோப்பையை பெற்றுத் தந்தார். இன்று, அதே பார்சிலோனா கிளப்பைச் சேர்ந்த ஃபெரான் டோரஸ் (Ferran Torres) 106-வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து வரலாற்றை மீண்டும் கண்முன்னே நிறுத்தியுள்ளார்.
இந்த 2026 இறுதிப் போட்டி, 2010-ல் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த இறுதிப் போட்டியை அப்படியே பிரதிபலிப்பது போல் இருந்தது.
அன்று நெதர்லாந்து வீரர் ஜான் ஹைடிங்கா ரெட் கார்டு வாங்கி வெளியேறினார். இன்று அர்ஜென்டினாவின் முக்கிய வீரரான என்ஸோ பெர்னாண்டஸ் (Enzo Fernandez) ஆட்டத்தின் வழக்கமான நேரத்தின் முடிவில் (Stoppage Time) இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டை பெற்று வெளியேறினார். இந்த நூற்றாண்டில் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ரெட் கார்டு வாங்கிய 3-வது வீரர் என்ற மோசமான சாதனையை இவர் படைத்துள்ளார் (இதற்கு முன் 2006-ல் ஜிடேன், 2010-ல் ஹைடிங்கா).
ஆட்டத்தின் முதல் பாதியிலேயே அர்ஜென்டினாவுக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டது. அணியின் தூணாக விளங்கிய டிஃபெண்டர் லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ் காயம் காரணமாக பாதியிலேயே வெளியேற வேண்டியதாயிற்று.
வழக்கமான 90 நிமிடங்களில் இரு அணிகளாலும் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. ஆனால், ஆட்டம் எக்ஸ்ட்ரா டைமுக்கு நகர்வதற்குள் என்ஸோ பெர்னாண்டஸ் ரெட் கார்டு வாங்கியது அர்ஜென்டினாவை நிலைகுலைய வைத்தது. 10 பேராக சுருங்கிய அர்ஜென்டினாவை எக்ஸ்ட்ரா டைமில் ஸ்பெயின் மொத்தமாகத் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. ஸ்பெயின் அடித்த இரண்டு கோல்கள் ஆஃப்சைடு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டாலும், ஃபெரான் டோரஸின் அந்த ஒரு மெகா கோல் ஆட்டத்தின் விதியை மாற்றியது.
இத்தாலி மற்றும் பிரேசில் நாடுகளைப் போல, உலகக் கோப்பை மகுடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் அர்ஜென்டினாவின் கனவு இத்தோடு கலைந்தது. அர்ஜென்டினாவின் அசுரனாகக் கொண்டாடப்படும் லியோனல் மெஸ்ஸி, தனது தேசிய ஜெர்சியில் விளையாடிய கடைசி சர்வதேசப் போட்டி இதுவாகத்தான் இருக்கும் என கால்பந்து உலகம் கணிக்கிறது. ஒரு ஜாம்பவானின் சர்வதேசப் பயணம் தோல்வியோடு முடிவடைந்தது ரசிகர்களுக்கு பெரும் சோகமே.
அடுத்ததாக 2030-ல் போர்ச்சுகல் மற்றும் மொராக்கோ நாடுகளுடன் இணைந்து ஸ்பெயின் இந்த உலகக் கோப்பையை நடத்தவுள்ளது. சொந்த மண்ணில் உலக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் மாபெரும் பொறுப்பு இப்போது ஸ்பெயின் வசம் வந்துள்ளது.