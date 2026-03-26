CSK போட்ட மாஸ்டர் பிளான்... ஓபனிங்கில் சஞ்சு - ருதுராஜ்... பின்னணி என்ன?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் ஓபனிங் காரணம்: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் நாளை மறுநாள் (மார்ச் 28) தொடங்குகிறது. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறும் தொடக்க போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகிறது.
பலமான 10 ஐபிஎல் அணிகள்
10 அணிகள் மோதும் இத்தொடரில் அனைத்து அணிகளுமே ஒரு வகையில் பலமாகவும், சில வகையில் பலவீனமாகவும் தென்படுகின்றன. இருப்பினும், யார் இந்த முறை கோப்பையை வெல்வார்கள்?, எந்தெந்த நான்கு அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்? என்பது கணிக்க முடியாத அளவிற்கு உள்ளது.
கடந்த முறை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற ஆர்சிபி, மும்பை, பஞ்சாப் அணிகள் தற்போதும் வலிமையாக உள்ளது. நான்காவது இடத்தில் முடித்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மட்டுமே ஓரளவும் வலு குறைந்து காணப்படுகிறது. கடந்தாண்டு கடைசி இரண்டு இடங்களில் முடித்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த முறை சிறப்பான ஸ்குவாடை கட்டமைத்துள்ளன.
புது ரத்தத்துடன் சிஎஸ்கே
அதிலும் குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீது எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. கடந்தாண்டு சிஎஸ்கே மோசமான தோல்வியை சந்தித்து, கடைசி இடத்தில் நிறைவு செய்திருந்தது. எனவே, இந்தாண்டு குறைந்தபட்சம் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும் நோக்கிலும், அதிகபட்சம் 6வது கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பிலும் சிஎஸ்கே இருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில், கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியை வழிநடத்த காத்திருக்கிறார். சஞ்சு சாம்சனினும் வரவும் சிஎஸ்கேவுக்கு பலம் சேர்க்கிறது. ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், உர்வில் பட்டேல், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், நூர் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ் உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களால் சிஎஸ்கேவின் எதிர்காலமும் பிரகாசமாக இருக்கிறது. டி20 உலகக் கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடி சிவம் தூபேவும் நல்ல பார்மில் இருக்கிறார். சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் சிறப்பாகவே உள்ளது. பேக்-அப்பில் சர்பராஸ் கான், அமான் கான் உள்ளிட்டோரும் இருக்கிறார்கள்.
சிஎஸ்கேவின் சிக்கல் என்ன?
சிஎஸ்கேவுக்கு தற்போதைய பிரச்னையென்றால், நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக வெளியேறியதால் டெத் பௌலிங்கில் சிறப்பாக வீசக்கூடிய பௌலர்கள் யாருமே இல்லை. கலீல் அகமது, மேட் ஹென்றி, அன்சுல் கம்போஜ் என அனைவரும் புதிய பந்தில் பவர்பிளேவில் வீசக்கூடியவர்கள் என்பதால் அதுவும் பெரிய சிக்கலை உருவாக்கி உள்ளது. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் மூன்று - நான்கு போட்டிகளுக்கு பின்னரே அணியில் இணைவார் என்பதால் முதன்மையான பிளேயிங் லெவனை கட்டமைப்பதில் சிஎஸ்கேவுக்கு சிக்கல் இருக்கும்.
சிஎஸ்கேவின் சிக்கலுக்கு தீர்வு என்ன?
இந்நிலையில், சிஎஸ்கே அணி பந்துவீச்சில் இருக்கும் சிறு பிரச்னையை, பேட்டிங்கை வைத்து சீர்செய்ய வேண்டும். அதற்கு, முதல் பேட்டிங் செய்தால் வழக்கமாக அடிப்பதை விட நிச்சயம் 30-40 ரன்கள் அதாவது 210-220 ரன்களை அடித்தே ஆக வேண்டும். சேஸிங்கில் சிஎஸ்கேவுக்கு பிரச்னை இருக்காது. சிஎஸ்கே இந்தளவிற்கு ரன்களை குவிக்க வேண்டும் என்றால், பவர்பிளேவில் பவரான பார்ட்னர்ஷிப் வேண்டும். பவர்பிளேவில் குறைந்தபட்சம் 60-80 ரன்களை குவிக்க வேண்டும்.
ஓபனிங்கில் சஞ்சு - ருதுராஜ்
அதற்காகவே, சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணையை ஓபனிங்கில் இறக்க சிஎஸ்கே முடிவெடுத்திருக்கிறது. இதை கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிடம் அளித்த பேட்டியில் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
@Ruutu1331 reveals CSK's opening pair at #Captain#TATAIPL 202ar, 5:30 PM
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 26, 2026
சஞ்சு - ருதுராஜ் ஓபனிங் வந்தால்...
சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஜோடி அனுபவம் மிகுந்த அதிரடி ஜோடியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஜோடி சிறப்பாக செயல்பட்டால் சிஎஸ்கேவுக்கு நல்ல காலம் பிறக்கும். இவர்களுக்கு சிஎஸ்கே எதிர்பார்க்கும் 6 ஓவர்களில் 60-80 ரன்களை அடிக்கும் வல்லமை இருக்கிறது. இருவரில் யார் வேண்டுமானாலும் கடைசி வரை இருந்து ஆட்டத்தை சிஎஸ்கே வசம் கொண்டுசெல்லும் திறனும் அனுபவமும் ஒருங்கே இருக்கிறது. இதனால், மிடில் ஆர்டரில் வருபவர்கள் இன்னும் அதிரடியாக விளையாட வழிவகுக்கும்.
சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் 12
இவர்கள் ஓபனிங்கில் இறங்குவதால் ஆயுஷ் மாத்ரே அல்லது உர்வில் பட்டேல் நம்பர் 3 இடத்தில் களமிறங்கலாம். பிரெவிஸ் நம்பர் 4, தூபே நம்பர் 5, கார்த்திக் சர்மா மற்றும் பிரசாந்த் வீர் நம்பர் 6, நம்பர் 7இல் வந்தால், தோனி நம்பர் 8இல் விளையாடலாம். தூபே, பிரசாந்த் வீர், ஆகியோர் பந்துவீசும்பட்சத்தில் மேட் ஹென்றி, நூர் அகமது, அன்சுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது என நான்கு பந்துவீச்சாளர்கள் போதும். அருமையான பிளேயிங் 12 அமைந்துவிட்டது.
சிஎஸ்கேவின் ஆப்ஷன்கள்
அன்சுல் கம்போஜிற்கு பந்தில் ஜேமி ஓவர்டன் அல்லது அகேல் ஹொசைன் அல்லது ராகுல் சஹார் என எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்களும் உள்ளது. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் வந்துவிட்டால் நிச்சயம் அவர் பிராதன பிளேயிங் 12-ல் இடம்பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் ஜோடி சேர்ந்திருப்பது பேட்டிங்கிற்கு மட்டுமின்றி பந்துவீச்சுக்கும் பலம் சேர்க்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
மேலும் படிக்க | IPL 2026: சிஎஸ்கே இல்லை.. ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி இதுதான்! முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே அணியில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பரா? தோனியின் ரோல் என்ன?
மேலும் படிக்க | CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. இம்பேக்ட் வீரர் தோனி? முழு விவரம்
