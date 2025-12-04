நிர்வாணம்... மேத்யூ ஹெய்டன் மானத்தை காத்த ஜோ ரூட்... என்ன மேட்டர்?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
AUS vs ENG: ஆஸ்திரேலிய மூத்த வீரர் மேத்யூ ஹெய்டனின் மானத்தை, இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட் காப்பாற்றியிருக்கிறார் என சொல்லலாம். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 4, 2025, 06:05 PM IST
  • ஆஷஸில் 2வது போட்டி இன்று தொடங்கியது.
  • 181 பந்துகளில் ஜோ ரூட் சதம்.
  • இதற்கு முன் அவரது அதிகபட்ச ரன்கள் 89 ஆகும்.

AUS vs ENG, Joe Root Maiden Century In Australia: பாரம்பரியமான ஆஷஸ் தொடர் தற்போது 2025-26 சீசன் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில், முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

AUS vs ENG: பிளேயிங் லெவன் மாற்றங்கள் 

சுமார் 10 நாள்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு, இரண்டாவது போட்டி இன்று பிரிஸ்பேன் காபா மைதானத்தில் தொடங்கியது. பகலிரவு முறையில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. இங்கிலாந்து அணியில் மார்க் வுட்டுக்கு பதில் வில் ஜாக்ஸ் சேர்க்கப்பட்டார். ஆஸ்திரேலிய அணியில் உஸ்மான் கவாஜா, நாதன் லயான் ஆகியோருக்கு பதில் ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மைக்கெல் நெசர் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டனர்.

AUS vs ENG: அடுத்தடுத்து டக்அவுட்

ஆஸ்திரேலிய அணியின் பந்துவீச்சில் கடந்த போட்டியை போல் மிட்செல் ஸ்டார்க் முதல் ஓவரிலேயே விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார். தொடர்ந்து அவரின் அடுத்த ஓவரிலும் விக்கெட் கிடைத்தது. பென் டக்கெட், ஒல்லி போப் இருவரும் டக்அவுட்டாகினர்.

AUS vs ENG: சொதப்பிய மற்ற வீரர்கள்

ஜோ ரூட் உடன் ஜோடி சேர்ந்து ஓபனர் ஜாக் கிராலி ரன்களை குவித்தார். இந்த ஜோடி 117 ரன்களை குவித்த நிலையில், கிராலி 76 ரன்களுக்கு மைக்கெல் நெசர் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து, ப்ரூக் 31 ரன்களை அடித்து சிறிது நேரம் தாக்குப்பிடித்தார். மறுமுனையில் ஜோ ரூட் அரைசதம் கடந்தார். கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 19, ஜேமி ஸ்மித் 0, வில் ஜாக்ஸ் 19 என அவசரப்பட்டு விக்கெட்டை பறிகொடுத்தனர்.

AUS vs ENG: ஜோ ரூட்டின் முக்கிய சதம் 

மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜோ ரூட் அவரது 40வது டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார். மேலும் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் அவர் அடிக்கும் முதல் டெஸ்ட் சதமும் இதுதான். ஜோ ரூட்டுக்கு இது நான்காவது ஆஸ்திரேலியே சுற்றுப்பயணம் ஆகும். கடந்த மூன்று சுற்றுப்பயணத்திலும் கைக்கூடாத சதம் இம்முறை வாயத்துள்ளது. 16 போட்டிகளில் மொத்தம் 30 இன்னிங்ஸை கடந்து இந்த சதம் சாத்தியமாகி உள்ளது. 181 பந்துகளில் இன்று அவர் தனது சதத்தை பதிவு செய்தார். இதற்கு முன் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் அவரது அதிகபட்ச டெஸ்ட் ரன்கள் என்பது 89 ஆகவே இருந்தது.

AUS vs ENG: 325 ரன்களுடன் இங்கிலாந்து அணி

ரூட் சதம் அடித்தாலும் அட்கின்சன் 4, கார்ஸ் 0 என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழக்க 10வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த ரூட் - ஆர்ச்சர் ஜோடி ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சை நாலாப்பக்கமும் சிதறடித்தது. இன்றைய முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 325 ரன்களை குவித்து 9 விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்திருந்தது. ஜோ ரூட் 135 ரன்களுடனும், ஆர்ச்சர்  32 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். மிட்செல் ஸ்டார்க் மொத்தம் 6 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். மைக்கெல் நெசர், ஸ்காட் போலாண்ட் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார். நாளை இரண்டாவது நாளில் ஒரு விக்கெட்டை எடுத்து பேட்டிங் செய்வதற்கு ஆஸ்திரேலியா முனைப்பு காட்டும்.

AUS vs ENG: ஹெய்டன் போட்ட சவால் என்ன?

இது ஒருபுறம் இருக்க, ஜோ ரூட் சதம் அடித்து முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் மேத்யூ ஹெய்டனின் மானத்தை காப்பாற்றியிருக்கிறார். அதாவது, இதுவரை ஜோ ரூட் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் சதமே அடிக்காமல் இருந்தார். ஆனால், அவரது சமீபத்திய பார்மை பார்த்த மேத்யூ ஹெய்டன், ஜோ ரூட் நிச்சயம் இந்த முறை ஆஸ்திரேலியாவில் சதத்தை அடிப்பார். அப்படி அடிக்காவிட்டால், மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் முழு நிர்வாணமாக ஓடுகிறேன் என்றும் நம்பிக்கை உடன் வாக்குறுதி அளித்தார்.

AUS vs ENG: நம்பிக்கையையும், மானத்தையும் காத்த ரூட்

ஆனால் முதல் போட்டியில் ஜோ ரூட் 0, 8 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தபோது அவர் இந்த முறையும் ஆஸ்திரேலியாவில் சதமடிக்க மாட்டார் என கேலிக்குள்ளாக்கப்பட்டது. ஆனால் இதை அடுத்த போட்டியிலேயே சுக்குநூறாக உடைத்துள்ள ஜோ ரூட், மேத்யூ ஹெய்டனின் நம்பிக்கையை மட்டும் காப்பாற்றாமல் மானத்தையும் காப்பாற்றியிருக்கிறார்.

AUS vs ENG: ஹெய்டன் சொன்னது என்ன? 

மேலும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அதன் X பக்கத்தில், மேத்யூ ஹெய்டன் ஜோ ரூட்டுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளது. அதில் ஹெய்டன், "நல்ல நாள், ஜோ (ரூட்). ஆஸ்திரேலியாவில் சதம் அடித்ததற்கு வாழ்த்துக்கள். (சதம் அடிக்க) உனக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுத்தது அவ்வளவுதான்.  விளையாட்டில் என்னை விட சிறந்த திறமைசாலி வேறு யாரும் இல்லை. நான் நீ கண்டிப்பாக சதம் அடிப்பாய் என நல்ல முறையில் ஆதரவளித்து பேசியிருந்தேன். 10 அரைசதம் மற்றும் இறுதியாக ஒரு சதம்... வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் சிறப்பான வீரர், சதத்தை கொண்டாடுங்கள்" என பேசியிருந்தார்.

மேலும் படிக்க | டிராவிஸ் ஹெட்டால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இத்தனை கோடி நஷ்டம்... ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | நீக்கப்படும் கம்பீரின் செல்லப்பிள்ளை... உள்ளே வரும் ரிஷப் பண்ட் - இந்திய அணியில் வரும் மாற்றம்!

மேலும் படிக்க | ருதுராஜ் சதத்தால் இந்திய அணியில் இடம் உறுதி - ஆனால் இந்த 3 வீரர்களுக்கு ஆபத்து...!

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Aus vs EngThe AshesJoe RootMatthew HaydenJoe Root Century

