Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ஜெர்மனிக்கு ஷாக்... 4 முறை சாம்பியனை சாய்த்த ஈக்வடார் அணி - அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி

ஜெர்மனிக்கு ஷாக்... 4 முறை சாம்பியனை சாய்த்த ஈக்வடார் அணி - அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி

Germany vs Ecuador : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 4 முறை சாம்பியன் அணியான ஜெர்மனியை, 2-1 என்ற கோல் கணக்கில், ஈக்வடார் அணி வெற்றிபெற்று வரலாறு படைத்தது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈக்வடார் அணியின் வெற்றி, ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 26, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:39 AM IST
ஜெர்மனிக்கு ஷாக்... 4 முறை சாம்பியனை சாய்த்த ஈக்வடார் அணி - அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி
Image Credit: Germany vs Ecuador (Image Credit : X/@BaldeWaves)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜெர்மனிக்கு ஷாக்... 4 முறை சாம்பியனை சாய்த்த ஈக்வடார் அணி - அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி
FIFA1 hr ago
2
CM Vijay1 hr ago
3
horoscope2 hrs ago
4
MDMK NewsJun 25
5
Vaibhav SuryavanshiJun 25