/ஜெர்மனிக்கு ஷாக்... 4 முறை சாம்பியனை சாய்த்த ஈக்வடார் அணி - அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி

FIFA World Cup 2026, Germany vs Ecuador : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்திய நேரப்படி கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கியது. மொத்தம் 12 பிரிவுகளில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் நான்கு அணிகள் என 48 அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ளன. ஒரு அணி தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை என குரூப் சுற்றில் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடும்.
அந்த வகையில், குரூப் சுற்றில் மூன்றாம் கட்ட போட்டிகள் இந்த வாரம் நடைபெற்று வருகின்றன. வரும் ஜூன் 28ஆம் தேதியுடன் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைகின்றன. அடுத்து ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று தொடங்க இருக்கிறது. குரூப் சுற்றுக்கு பிறகு அனைத்து போட்டிகளும் நாக்-அவுட்தான் என்பதால், தற்போதே தொடர் பரபரப்படைந்துள்ளது.
அந்த வகையில், இந்திய நேரப்படி இன்று நள்ளிரவு முதல் காலை வரை மட்டும் மொத்தம் 6 குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. அதில், குராசோ - ஐவரி கோஸ்ட் போட்டியில் ஐவரி கோஸ்ட் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது.
அதேபோல் அதிகாலையில் நடந்த போட்டியில் நெதர்லாந்து 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் துனிசியாவை வீழ்த்தியது. ஜப்பான் - ஸ்வீடன் மோதிய மற்றொரு போட்டி 1 - 1 என்ற கணக்கில் டிராவானது. துருக்கி - அமெரிக்கா மற்றும் பராகுவே - ஆஸ்திரேலியா அணிகளின் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் இந்திய நேரப்படி இன்று 12.30 மணிக்கு நியூயார்க் நகரில் நடந்த போட்டியில் ஜெர்மனி - ஈக்வடார் மோதின. ஆட்டம் தொடங்கி 2வது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி வீரர் லெராய் சானே கோல் அடித்து மிரட்டினார். ஆனால் இதற்கு 9வது நிமிடத்தில் ஈக்வடோர் பதில் கோல் அடித்தது.
இதற்கு பின் நீண்டநேரம் கழித்து 77வது நிமிடத்தில் ஈக்வடார் வீரர் கான்ஸாலோ பிளாட்டா கோல் அடிக்க, 2-1 என கோல் கணக்கு மாறியது. கடைசி வரை ஜெர்மனியால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதன்மூலம், ஈக்வடார் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் வெற்றிபெற்றது.
4 முறை சாம்பியன் அணியான ஜெர்மனியை, 5வது முறையாக பிபா உலகக்கோப்பையில் விளையாடும் ஈக்வடார் அணி வீழ்த்தியிருப்பது கால்பந்து உலகத்தை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இந்த தோல்வியின் மூலம், பிபா தரவரிசையில் 10வது இடத்தில் இருந்த ஜெர்மனி தற்போது 12வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஈக்வடார் அணி 23வது இடத்தில் இருந்து 24வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது.
ஜெர்மனி அணி ஏற்கெனவே E பிரிவில் இருந்து அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற நிலையில், இன்று ஐவரி கோஸ்ட் மற்றும் ஈக்வடார் அணிகள் தங்களின் அடுத்தச் சுற்று வாய்ப்பை உறுதிசெய்துள்ளன. இந்த அணிகளை தவிர இதுவரை தென்னாப்பிரிக்கா, கனடா, நெதர்லாந்து, மொராக்கோ, அமெரிக்கா, போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா, பிரேசில், ஜப்பான், மெக்ஸிகோ, அர்ஜென்டினா, சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.