ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு பெரும் சிக்கல்! தடை விதிக்கப்படுமா? பிசிசிஐ நடவடிக்கை?

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில், இதுவரை தோல்வியையே சந்திக்காமல் வீறுநடை போட்டு வரும் ஒரே அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தான். களத்தில் எதிரணிகளை துவம்சம் செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் அந்த அணிக்கு, தற்போது களத்திற்கு வெளியே மிகப்பெரிய சிக்கல் ஒன்று எழுந்துள்ளது. போட்டியின் போது அணியின் நிர்வாகி ஒருவர் விதிமுறைகளை மீறி, ஆட்டம் நடைபெறும் டக்-அவுட் பகுதியில் செல்போன் பயன்படுத்திய விவகாரம் தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு ஆகிய அமைப்புகள் தங்களது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளன.
டக்-அவுட்டில் செல்போன் சர்ச்சை
கடந்த ஏப்ரல் 10ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் ஆட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது. ஆனால், அந்த வெற்றியை கொண்டாட முடியாத அளவுக்கு போட்டியின் நடுவே ஒரு பெரும் சர்ச்சை வெடித்தது. போட்டியின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸின் 11-வது ஓவர் வீசப்பட்டுக்கொண்டிருந்த போது, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் மேலாளர் ரோமி பிந்தர், அணியின் டக்-அவுட்டில் அமர்ந்தவாறு தனது மொபைல் போனை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார். அவர் ஏதோ ஒரு தகவலை போனில் ஸ்க்ரோல் செய்து பார்த்து கொண்டிருந்த காட்சி நேரலை கேமராக்களில் மிக தெளிவாக பதிவாகியது. மேலும், அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த ராஜஸ்தான் அணியின் இளம் பேட்டிங் சென்சேஷனான 15 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் அந்த செல்போன் திரையை அவ்வப்போது எட்டி பார்த்த காட்சிகளும் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகின.
ஐபிஎல் ஊழல் தடுப்பு விதிமுறைகள் கூறுவது என்ன?
கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மேட்ச் பிக்ஸிங், சூதாட்டம் மற்றும் வெளிப்புற தொடர்புகளை முற்றிலுமாக தடுக்கும் வகையில், வீரர்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு பகுதி விதிமுறைகளை பிசிசிஐ மிக கடுமையாக பின்பற்றி வருகிறது.
2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான PMOA விதிகளின்படி
டக்-அவுட் மற்றும் மைதானத்திற்குள் வீரர்களோ, பயிற்சியாளர்களோ அல்லது அணி நிர்வாகிகளோ மொபைல் போன்கள், ஸ்மார்ட் வாட்ச்கள் போன்ற எவ்வித தகவல் தொடர்பு சாதனங்களையும் பயன்படுத்தக் கூடாது. இது முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அணியின் மேலாளருக்கு மட்டும் செல்போன் வைத்திருக்க அனுமதி உண்டு. ஆனால், அதையும் அவர் வீரர்களின் ஓய்வறையில் மட்டுமே அவசர தொடர்புகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். அதை தவிர்த்து, நேரடி ஆட்டம் நடக்கும் பகுதியான டக்-அவுட்டிற்குள் எக்காரணம் கொண்டும் போனை எடுத்து வரக் கூடாது.
மைதானத்திற்குள் நுழையும் போதே, வீரர்கள் மற்றும் அணி உதவியாளர்கள் அனைவரும் தங்களது மின்னணு சாதனங்களை அணியின் பாதுகாப்பு தொடர்பு அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் என்பது கட்டாய விதியாகும்.
பிசிசிஐ-யின் அதிரடி நடவடிக்கை மற்றும் விசாரணை
விதிமுறைகள் இவ்வளவு கடுமையாக உள்ள நிலையில், ரோமி பிந்தர் செல்போன் பயன்படுத்தியதை பிசிசிஐ மிக தீவிரமான நெறிமுறை மீறலாக பார்க்கிறது. இது குறித்து பிசிசிஐ-யின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "ரோமி பிந்தர் பிஎம்ஓஏ நெறிமுறைகளை மீறியுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது அவர் அறியாமல் செய்த தவறாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் வெளிப்படையான விதிமீறல் நடந்துள்ளதால், நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது வெறும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமா அல்லது போட்டிகளில் பங்கேற்க தடையாக இருக்குமா என்பதை போட்டி நடுவர் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் முடிவு செய்யப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
முன்னாள் ஐபிஎல் தலைவர் லலித் மோடியின் கடும் விமர்சனம்
இந்த சம்பவம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் ஐபிஎல் தலைவரான லலித் மோடி, இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். எக்ஸ் தளத்தில் இது குறித்துப் பதிவிட்டுள்ள அவர், "டக்-அவுட்டிற்குள் செல்போன் பயன்படுத்துவது முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்ட ஒன்று. ஊழல் தடுப்பு விதிகளை மீறியவர்கள் மீது பிசிசிஐ உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று ஆவேசமாக வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ராஜஸ்தான் அணிக்கு என்ன நடக்கும்?
தற்போது இந்த விவகாரம் பிசிசிஐ-யின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் போட்டி நடுவரான நாராயணன் குட்டி ஆகியோரின் தீவிர விசாரணையில் உள்ளது. அவர்கள் கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விரிவான அறிக்கையைத் தயாரிக்க உள்ளனர். இந்த விசாரணையின் முடிவில், ராஜஸ்தான் அணியின் மேலாளர் ரோமி பிந்தருக்குக் பிசிசிஐ-யின் கடுமையான எச்சரிக்கை அல்லது அணி நிர்வாகத்திற்கு பெரும் தொகையை அபராதமாக விதிப்பது அல்லது வரவிருக்கும் போட்டிகளில், ரோமி பிந்தர் டக்-அவுட் மற்றும் ஓய்வறை பகுதிக்குள் நுழைவதற்கு தற்காலிகமாகவோ தடை விதிக்கப்படலாம். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அசைக்க முடியாத பலத்துடன் விளையாடி வரும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு, களத்திற்கு வெளியே எழுந்துள்ள இந்த பிரச்சனை தேவையற்ற கவனச்சிதறலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
