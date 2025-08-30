English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரோஹித் சர்மாவிற்கு பிசிசிஐ வைத்த செக்! ஆஸ்திரேலியா தொடரில் சந்தேகம் தான்?

டெஸ்ட் மற்றும் டி20யில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு நாள் போட்டிகளில் மட்டும் ரோஹித் சர்மா கேப்டனாக தொடர்வார் என்று கூறப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 30, 2025, 11:24 AM IST
  • ரோஹித் சர்மாவுக்கு புதிய ஃபிட்னஸ் சவால்!
  • ஆஸ்திரேலியா தொடருக்கு முன் 'ப்ரோன்கோ'!
  • தேர்ச்சி பெற பிசிசிஐ உத்தரவு!

ரோஹித் சர்மாவிற்கு பிசிசிஐ வைத்த செக்! ஆஸ்திரேலியா தொடரில் சந்தேகம் தான்?

இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்த ரோகித் சர்மா இங்கிலாந்து தொடருக்கு முன்பு திடீரென டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். கடந்த ஆண்டு டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில் டெஸ்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்றார். ரோஹித் சர்மாவின் இந்த திடீர் முடிவு பல்வேறு சந்தேகங்களையும் எழுப்பியது. இந்நிலையில் ஒரு நாள் போட்டிகளில் மட்டும் ரோஹித் சர்மா கேப்டனாக தொடர்வார் என்று கூறப்படுகிறது. இந்திய அணியில் மீண்டும் விளையாடுவதற்கு முன்பு, ரோஹித் சர்மா தனது உடற்தகுதியை நிரூபிக்க பெங்களூருவில் உள்ள இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சிறப்பு மையத்திற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார். வரவிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்பதற்கு முன், அவர் இந்த சோதனையில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | CSK இந்த வீரர்களை கழட்டிவிட்டால்... கேம்ரூன் கிரீனை ஈஸியாக எடுக்கலாம் - பர்ஸ் தொகை விவரம்!

தற்போது வெளியான தகவலின்படி, ரோஹித் சர்மா செப்டம்பர் 13 அன்று பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் உள்ள சிறப்பு மையத்தில் உடற்தகுதி குறித்த அறிக்கை அளிக்க வேண்டும். அங்கு அவர் இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் தங்கி, உடற்தகுதி சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது. வழக்கமான 'யோ-யோ' டெஸ்ட்டுடன், இந்திய அணியின் புதிய வலிமை மற்றும் கண்டிஷனிங் பயிற்சியாளர் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட "ப்ரோன்கோ டெஸ்ட்" (Bronco Test) என்ற கடுமையான உடற்தகுதி தேர்வையும் ரோஹித் எதிர்கொள்ள உள்ளார். 

ப்ரோன்கோ டெஸ்ட் என்றால் என்ன?

ப்ரோன்கோ டெஸ்ட் என்பது ஒரு வீரரின் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் ஏரோபி திறனை சோதிக்கும் ஒரு உயர்-தீவிர ஓட்ட பயிற்சியாகும். இந்த சோதனையில் வீரர்கள் 20 மீட்டர், 40 மீட்டர் மற்றும் 60 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஷட்டில் ரன்களை ஐந்து முறை முடிக்க வேண்டும். மொத்தத்தில் 1.2 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கூடிய விரைவில் கடப்பதே இந்த சோதனையின் இலக்காகும். இது குறிப்பாக ரக்பி வீரர்களிடையே பிரபலமான ஒரு உடற்தகுதி அளவீடு ஆகும்.

சோதனையின் பின்னணி

ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்ற பிறகு, மார்ச் மாதத்தில் இருந்து ரோஹித் சர்மா சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்கவில்லை. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் மீண்டும் அணிக்கு திரும்புகிறார். அக்டோபர் 19, 23 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இந்த முக்கியமான தொடருக்கு முன்னதாக, கேப்டனின் உடற்தகுதியை உறுதிப்படுத்த பிசிசிஐ இந்த சோதனைகளை நடத்துகிறது. இந்த உடற்தகுதி சோதனைகளுக்கு பிறகு, ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. இது முக்கிய தொடருக்கு சிறந்த பயிற்சியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | அஸ்வினை உலகம் அடையாளம் கண்டது ஐபிஎல் மூலமாகத்தான்.. கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த்

Rohit SharmaBronco TestAustralia tourVirat KohliBCCI

