/சோகத்தில் கால்பந்து உலகம்... ரொனால்டோ vs மெஸ்ஸி - இனி பார்க்கவே முடியாது!

FIFA World Cup 2026, Ronaldo vs Messi : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன. நாளை (ஜூன் 29) முதல் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுகள் தொடங்குகின்றன. குரூப் சுற்றோடு 16 அணிகள் வெளியேறிவிட்டன.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மற்றும் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆகியோர்தான் ஸ்பெஷல். இத்தொடர் 41 வயது ரொனால்டோவுக்கும், 39 வயது மெஸ்ஸிக்கும் 6வது பிபா உலகக் கோப்பை எனலாம். கண்டிப்பாக (?) இதுதான் இருவருக்கும் கடைசி உலகக் கோப்பையாக இருக்கும் என பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ: வயதாகிவிட்டாலும் கூட இருவரும் இன்னும் முழு உடற்தகுதியுடன் களத்தில் சீறுவதை காண முடிகிறது. ரொனால்டோ இரண்டு போட்டிகளில் கோல் ஏதும் அடிக்காவிட்டாலும், உஸ்பெகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து மிரட்டினார். இன்னும் அவர் அதே எனர்ஜியுடன்தான் உள்ளார்.
லியோனல் மெஸ்ஸி: மறுபுறம் மெஸ்ஸி முதல் இரண்டு போட்டிகளிலேயே 5 கோல்களை அடித்து மிரட்டினார். அதில் ஹாட்ரிக் கோல்களும் அடக்கம். இன்று நடந்த ஜார்டனுக்கு எதிரான போட்டியில் 60வது நிமிடத்திற்கு பிறகு களமிறங்கி ஃப்ரீ கிக்கில் ஒரு கோலை அடித்து மிரட்டினார்.
இதன்மூலம் இந்த இரண்டு முரட்டு காளைகளை அடக்க இன்னும் யாரும் பிறந்து வரவில்லை என்பதை இருவரும் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்து வருகிறார்கள்.
இந்தச் சூழலில் இருவரும் நடப்பு உலகக் கோப்பையில் நேருக்கு நேர் மோதுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு அதிகம் உள்ளது. ஆனால், அதற்கு இனி வாய்ப்பில்லை என ஏறத்தாழ உறுதியாகிவிட்டது. இறுதிப்போட்டியை தவிர இரு அணிகளும் மோதிக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லை.
2வது இடத்தில் முடிந்த போர்ச்சுகல்: இன்று நடந்த கொலம்பியாவுக்கு எதிரான போட்டி டிராவில் முடிந்ததால் K பிரிவில் இரண்டாவது இடத்தையே போர்ச்சுகல் பெற்றது. போர்ச்சுகல் அணி மூன்றில் இரண்டு போட்டிகளை டிரா செய்தது, ஒரே ஒரு போட்டியை மட்டும் வென்று 5 புள்ளிகளை மட்டுமே பெற்றது.
முதலிடத்தில் முடித்த அர்ஜென்டினா: ஆனால் அர்ஜென்டினா மூன்று போட்டிகளையும் வென்று J பிரிவில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. அர்ஜென்டினாவை போல் போர்ச்சுகல் அணியும் தனது பிரிவில் முதலிடத்தை பிடித்திருந்தால் காலிறுதியில் இரு அணிகளும் மோதியிருக்கும். எனவே, இப்போது போர்ச்சுகல் மற்றும் அர்ஜென்டினா தனித் தனி நாக்-அவுட் பாதையில் பயணிக்க இருக்கிறார்கள்.
போர்ச்சுகல் அணியை ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் பலம் வாய்ந்த குரேஷியாவை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியில் வென்றால் ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில், ஸ்பெயின் அல்லது ஆஸ்திரியா அணியை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
அதிலும் வென்றால் அடுத்து காலிறுதியில் பெல்ஜியம்/செனகல்/அமெரிக்கா உள்ளிட்ட அணிகளில் ஒன்றை எதிர்கொள்ள நேரிடும். காலிறுதியில் வென்றால் முதல் அரையிறுதி போட்டிக்கு போர்ச்சுகல் தகுதிபெறும்.
அர்ஜென்டினா அணி காபோ வெர்தே அணியை ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் எதிர்கொள்கிறது. அதில் வெல்லும்பட்சத்தில், ஆஸ்திரேலியா/எகிப்து அணியை ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.
அதிலும் வென்றால் கொலம்பியா/சுவிட்சர்லாந்து அணிகளில் ஒன்றை காலிறுதியில் சந்திக்க வேண்டும். அதில் வென்றால் அர்ஜென்டினா இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிபெறும்.
எனவே, அரையிறுதிக்கு இரு அணிகளும் வந்து, அதிலும் இரு அணிகளும் வென்றால் மட்டுமே நாம் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் போர்ச்சுகல் - அர்ஜென்டினா போட்டி நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் போர்ச்சுகல் அணி அரையிறுதி வருமா என்பதே தற்போது சந்தேகமாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுவரை கிளப் போட்டிகள், நட்பு ரீதியான போட்டிகள், சர்வதேச போட்டிகள் என 36 முறை ரொனால்டோ - மெஸ்ஸி இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளனர். தற்போது இருவரும் வெவ்வேறு நாடுகளின் கிளப் அணிகளில் விளையாடுவதால், கிளப் போட்டிகளிலும் இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அமைவது அரிது.
ஆனால், பிபா உலகக் கோப்பையை பொருத்தவரை இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதியதே இல்லை. அப்படியிருக்க இருவரின் கடைசி உலகக் கோப்பை தொடர் என கூறப்படும் நடப்பு தொடரிலாவது ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பது நடக்குமா என்பதை அறிய காத்திருக்க வேண்டும்.