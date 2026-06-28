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சோகத்தில் கால்பந்து உலகம்... ரொனால்டோ vs மெஸ்ஸி - இனி பார்க்கவே முடியாது!

Ronaldo vs Messi : இதுவரை பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்ளாத ரொனால்டோ - மெஸ்ஸி ஆகியோர், நடப்பு உலகக் கோப்பையில் மோதிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு மிக மிக அரிதாகி உள்ளது. இருவருக்கும் இதுதான் கடைசி உலகக் கோப்பை தொடர் என்பதால் கால்பந்து உலகம் கடும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:06 PM IST
சோகத்தில் கால்பந்து உலகம்... ரொனால்டோ vs மெஸ்ஸி - இனி பார்க்கவே முடியாது!
Image Credit: Image Credit : FIFA World Cup 2026, Ronaldo vs Messi | Image Source : Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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