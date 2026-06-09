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கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! FIFA உலகக் கோப்பையை தடையின்றி ரசிக்க 'ஜீ5' செய்த ஏற்பாடு

FIFA World Cup 2026: ஜூன் 11 முதல் தொடங்கவுள்ள 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டிகளை இந்தியாவில் ஒளிபரப்ப ஜீ எண்டர்டெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் தயாராக உள்ளது. ஒரே நேரத்தில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் பார்த்தாலும் ஹேங் ஆகாத அளவுக்கு ஜீ5 (Zee5) தளம் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Written ByZEE TAMIL NEWS
Published: Jun 09, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:32 PM IST
கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! FIFA உலகக் கோப்பையை தடையின்றி ரசிக்க 'ஜீ5' செய்த ஏற்பாடு
Image Credit: Zee Media

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