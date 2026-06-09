/கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! FIFA உலகக் கோப்பையை தடையின்றி ரசிக்க 'ஜீ5' செய்த ஏற்பாடு

மும்பை: உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை (FIFA World Cup 2026) கால்பந்து திருவிழா இன்னும் இரண்டு நாட்களில், அதாவது ஜூன் 11 முதல் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கவுள்ளது. வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய அளவில் நடத்தப்படும் இந்த உலகக் கோப்பையை இந்தியாவில் நேரலை செய்யும் மாபெரும் உரிமத்தை முன்னணி பொழுதுபோக்கு நிறுவனமான 'ஜீ எண்டர்டெய்ன்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்' (ZEEL) பெற்றுள்ளது.
இந்திய ரசிகர்களுக்கு தடையற்ற, உயர்தர கால்பந்து அனுபவத்தை வழங்குவதற்காக ஜீ நிறுவனம் தனது தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பை அசுர வேகத்தில் மேம்படுத்தியுள்ளது. 'ஜீ5' (Zee5) ஓடிடி தளம் மற்றும் 'யுனைட்8 ஸ்போர்ட்ஸ்' (Unite8 Sports) ஆகிய லீனியர் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் இந்த போட்டிகள் ஒளிபரப்பப்படவுள்ளன.
உலகக் கோப்பை போட்டிகளின் போது ஆன்லைனில் ஒரே நேரத்தில் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் (Peak Concurrency) போட்டிகளைப் பார்ப்பார்கள். இதனால் தளம் முடங்கிவிடாமல் இருக்க, ஜீ5 (Zee5) நிறுவனம் தனது டிஜிட்டல் கட்டமைப்பில் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.
தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க பல அடுக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் (Observability) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
எவ்வளவு அதிகமான டிராஃபிக் இருந்தாலும், பஃபரிங் (Buffering) இன்றி ரசிகர்கள் போட்டிகளைக் கண்டு மகிழலாம்.
போட்டிகளை சட்டவிரோதமாக ஆன்லைனில் திருட்டுத்தனமாக ஒளிபரப்பும் இணையதளங்களை ஒடுக்க ஜீ நிறுவனம் மிக முக்கியமான சட்டப் போராட்டத்தை நடத்தி வென்றுள்ளது. டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து ஆன்லைன் பைரஸியைத் தடுப்பதற்கான 'டைனமிக் இன்ஜங்ஷன்' (Dynamic Injunction) என்ற சிறப்பு இடைக்காலத் தடையாணை உத்தரவை ஜீ நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்த அதிரடி உத்தரவின் மூலம், உலகக் கோப்பை போட்டிகளைத் திருட்டுத்தனமாக ஒளிபரப்பும் எந்தவொரு 'மிரர்' (Mirror) அல்லது 'பிராக்ஸி' (Proxy) இணையதளங்களையும், இணைய சேவை வழங்குநர்கள் (ISPs) மற்றும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உதவியோடு ஜீ நிறுவனத்தால் உடனடியாக முடக்க முடியும். இதன் மூலம் இந்திய ரசிகர்கள் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் பாதுகாப்பான தளங்கள் வழியாக மட்டுமே உலகக் கோப்பையை ரசிக்க முடியும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரம்மாண்ட தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு குறித்து ஜீ நிறுவனத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் பேசுகையில், "எதிர்காலத் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப, லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களின் நேரலை அனுபவத்தை மேம்படுத்த ஜீ நிறுவனம் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துள்ளது. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை போன்ற உலகளாவிய விளையாட்டுத் திருவிழாவிற்கு மேம்பட்ட பொறியியல் திறனும், கடுமையான செயல்பாட்டு ஒழுங்கும் தேவை. எங்களுடைய இந்த தயாரிப்பு தொழில்நுட்பம், உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு உழைப்பாகும். லீனியர் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆகிய இரு தளங்களிலும் நேரலை விளையாட்டு ஒளிபரப்பில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை ஜீ நிறுவனம் படைக்கும்" என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகள் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகளில் கூட்டாக நடத்தப்படுகின்றன. வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக இந்த முறை 48 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் நள்ளிரவிலும், அதிகாலையிலும் ஒளிபரப்பாக உள்ளதால், அலுவலகம் செல்பவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் தங்களது மொபைல் போன்களிலேயே ஜீ5 (Zee5) ஆப் மூலம் பயணங்களின் போதும், இருந்த இடத்திலிருந்தே போட்டிகளை நேரலையாகக் காணும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக பிரத்யேக டேட்டா பேக்குகள் மற்றும் சந்தா சலுகைகளையும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஜீ வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
மிகக் குறுகிய காலத்தில் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகளைச் செய்து, விளையாட்டு ஒளிபரப்புத் துறையில் ஜீ நிறுவனம் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. இனி இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்.