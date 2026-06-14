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கால்பந்தின் ஆண்ட பரம்பரை... பிரேசில் அணிக்கு என்னாச்சு? நெய்மர் எப்போது வருவார்?

Brazil National Football Team : 5 முறை உலகக் கோப்பையை வென்று, கால்பந்தின் 'ஆண்ட பரம்பரை' என பெயர் பெற்ற பிரேசில் அணி கடைசியாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று 24 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இப்போது 2026 தொடரில் அதன் முதல் போட்டியில் விளையாடி உள்ள பிரேசில் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்பட்டுள்ளது. பிரேசில் அணியின் முதுகெலும்பான நெய்மர் ஜூனியர் காயத்தில் இருந்து எப்போது மீண்டு வருவார்...?

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:41 PM IST
கால்பந்தின் ஆண்ட பரம்பரை... பிரேசில் அணிக்கு என்னாச்சு? நெய்மர் எப்போது வருவார்?
Image Credit: Image Credit : Neymar Jr, FIFA World Cup 2026 | Image Source : X/@HQpcrt

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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கால்பந்தின் ஆண்ட பரம்பரை... பிரேசில் அணிக்கு என்னாச்சு? நெய்மர் எப்போது வருவார்?
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