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பிரேசில் VS மொராக்கோ: உலகக்கோப்பையில் அரங்கேறிய 'மரண மாஸ்' மோதல்!

Brazil vs Morocco : கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டியில் விறுவிறுவிப்பின் உச்சமாக நடந்த பிரேசில் மொராக்கோ போட்டி குறித்த அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:17 AM IST
பிரேசில் VS மொராக்கோ: உலகக்கோப்பையில் அரங்கேறிய 'மரண மாஸ்' மோதல்!
Image Credit: Brazil vs Morocco

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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