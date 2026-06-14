/பிரேசில் VS மொராக்கோ: உலகக்கோப்பையில் அரங்கேறிய 'மரண மாஸ்' மோதல்!

Brazil vs Morocco : உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவின் குரூப் 'சி' (Group C) பிரிவில், உலக கால்பந்து தரவரிசையில் டாப் 10 இடங்களுக்குள் இருக்கும் இரண்டு பலத்த சிங்கங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டால் எப்படி இருக்கும்? மைதானமே அதிரும் அல்லவா? அப்படி ஒரு வெறித்தனமான ஆட்டம்தான் பிரேசில் மற்றும் மொராக்கோ அணிகளுக்கு இடையே அரங்கேறியது. ஆட்டத்தின் ஆரம்பம் முதல் இறுதி நிமிடம் வரை பரபரப்புக்குக் பஞ்சம் இல்லாத இந்த மரண மாஸ் மேட்ச் பற்றிய முழுமையான அலசலை இங்கே பார்ப்போம்.
ஆட்டம் தொடங்கிய முதல் சில நிமிடங்களில், ஐந்து முறை உலக சாம்பியனான பிரேசில் அணி சற்று தடுமாறியது. அவர்களின் பாஸ்கள் துல்லியமாக அமையாமல் இருந்ததை மொராக்கோ அணி தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் திட்டமிட்டது. அதற்கேற்றார்போல், ஆட்டத்தின் 20-வது நிமிடத்திலேயே மைதானத்தை உலுக்கும் அந்த அதிர்ச்சித் தருணம் அரங்கேறியது:
மொராக்கோவின் நட்சத்திர வீரர் பிரஹிம் டயஸ் எதிரணி வீரர்களை ஏமாற்றி, பந்தை மிகத் துல்லியமாக முன்னோக்கிப் பாஸ் செய்தார். அந்தப் பந்தைப் மின்னல் வேகத்தில் பெற்ற இஸ்மாயில் சைபாரி, பிரேசில் அணியின் பலம் வாய்ந்த டிஃபண்டர்ஸை (Defenders) அசால்ட்டாக ஓவர்டேக் செய்து உள்ளே புகுந்தார். கோல்கீப்பருக்கு எந்தவொரு வாய்ப்பும் தராமல், பந்தை நெட்டுக்குள் தள்ளி ஒரு மரண மாஸ் கோல் போட்டார். விஷயம் என்னவென்றால், உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இஸ்மாயில் சைபாரி அடிக்கும் முதல் கோல் இதுதான்! இந்த வரலாற்று கோல் மூலம் மொராக்கோ அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்று பிரேசிலுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.
முன்னிலை பெற்ற உற்சாகத்தில் மொராக்கோ ரசிகர்கள் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்க, 'நெருப்புடா' பாணியில் பிரேசில் தனது ஆட்டத்தை அதிரடியாக மாற்றியது. குறிப்பாக, பிரேசிலின் நம்பிக்கை நாயகன் வினிசியஸ் ஜூனியர் (Vinicius Jr) ஆட்டத்தைக் கையில் எடுத்தார்.
ஆட்டத்தின் 30-வது நிமிடத்தில், மைதானமே எழுந்து நின்று ஆரவாரம் செய்யும் அளவிற்கு ஒரு வெறித்தனமான கோல் விழுந்தது. வினிசியஸ் ஜூனியர் இடது புறத்தில் இருந்து பந்தை எடுத்துக் கொண்டு, மொராக்கோவின் அசைக்க முடியாத டிஃபன்ஸை சிதறடித்துக்கொண்டு உள்ளே புகுந்தார். மிகக் கடினமான கோணத்தில் இருந்து அவர் அடித்த ஷாட், மொராக்கோ கோல்கீப்பரைக் கடந்து கோலாக மாறியது! இதன் மூலம் ஸ்கோர் 1-1 என சமநிலையை எட்டியது.
பிரேசில் நாட்டின் மஞ்சள் நிற ஜெர்சியை அணிந்து வினிசியஸ் ஜூனியர் விளையாடும் 50-வது சர்வதேசப் போட்டி இதுவாகும். தனது பொன்விழா போட்டியில் இப்படி ஒரு மிக முக்கியமான கோலை அடித்து பிரேசில் ரசிகர்களுக்குக் கெத்தான விருந்து வைத்தார் வினி. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டம் 1-1 என்ற கணக்கில் விறுவிறுப்பாக முடிவடைந்தது.
இரண்டாவது பாதி ஆட்டம் தொடங்கியதும், இரு அணிகளின் மேலாளர்களும் (Managers) வெற்றிக்கான வியூகங்களை மாற்றியமைத்தனர். பிரேசில் அணியின் ஆக்ரோஷமான தாக்குதலைச் சமாளிக்க மொராக்கோ டிஃபன்ஸ் பலப்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல், பிரேசில் அணியும் மாற்று வீரர்களை களம் இறக்கி ஆட்டத்தின் வேகத்தைக் கூட்ட முயன்றது.
இரு அணிகளிலும் அடுத்தடுத்து பல முக்கிய பிளேயர்ஸ் மாற்றப்பட்டனர்.
பிரேசில் அணிக்கு சில கோல் அடிக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைத்தன, ஆனால் மொராக்கோவின் கோல்கீப்பர் மற்றும் டிஃபண்டர்கள் கோட்டை போல அரண் அமைத்துத் தடுத்தனர். மறுபுறம், மொராக்கோ அணியும் கவுண்டர் அட்டாக் மூலம் பிரேசிலை மிரட்டியது. இரு அணியினரும் தங்களின் முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்தியும், இரண்டாவது பாதியில் யாராலும் அந்த வெற்றிக்கான மாஸ் கோலை அடிக்க முடியவில்லை.
நடுவரின் இறுதி விசிலுக்குப் பிறகு, ஆட்டம் 1-1 என்ற கணக்கில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சமனில் (Draw) முடிவடைந்தது. உலகக் கோப்பையின் குரூப் 'சி' பிரிவில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த ஹை-வோல்டேஜ் போட்டியில், இரு அணிகளும் தலா 1 புள்ளியைப் (Points) பகிர்ந்து கொண்டன.
தோல்வியைத் தவிர்த்து, புள்ளியைத் தக்கவைத்ததன் மூலம் அடுத்த சுற்றுக்கான (Knockout Stage) வாய்ப்பில் இரு அணிகளுமே நீடிக்கின்றன.
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