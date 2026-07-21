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டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் வீரரை கைது செய்ய உத்தரவு... அதற்கு அவரின் ரியாக்சன்!

Abhishek Porel Case : ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் அபிஷேக் போரெலை உடனே கைது செய்யும்படி கொல்கத்தா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அபிஷேக் பொரேலும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 01:09 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:09 AM IST
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் வீரரை கைது செய்ய உத்தரவு... அதற்கு அவரின் ரியாக்சன்!
Image Credit: Abhishek Porel | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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