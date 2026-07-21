/டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் வீரரை கைது செய்ய உத்தரவு... அதற்கு அவரின் ரியாக்சன்!

Abhishek Porel Case : இந்தியாவில் மட்டுமில்லை உலகளவில் மிகவும் பிரபலமான டி20ஐ தொடராக ஐபிஎல் உள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடும்பட்சத்தில், உலக கிரிக்கெட்டில் அவர் முக்கிய இடத்தை பெறுவார். அதுமட்டுமின்றி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிவிட்டாலே அவர் பிரபலமாகவும் ஆகிவிடுவார்.
அந்த வகையில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி சார்பில் அபிஷேக் போரெல் விளையாடி வருகிறார். இதுவரை இந்திய அணியில் விளையாடாத அபிஷேக் போரெல் 35 போட்டிகளில் விளையாடி 769 ரன்களை அடித்துள்ளார். விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவர் 4 அரைசதம் அடித்துள்ளார்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் பிரதான பேட்டராக இருந்த அபிஷேக் போரெல் கடந்த 2026 சீசனில் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே களமிறக்கப்பட்டார். கேஎல் ராகுல் அணியில் இருப்பதால் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. ஓபனிங் ஆப்ஷனும் அதிகம் இருந்ததால் அபிஷேக் போரெல் கழட்டிவிடப்பட்டார்.
இவர் மீது கடந்த ஜூன் மாதம் காவல் நிலையத்தில் ஒரு பெண் புகார் அளித்திருந்தார். அதில் தன்னை திருமணம் செய்து வைப்பதாக பொய் நம்பிக்கை கொடுத்து, பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டதாகவும், தன்னை தாக்கியதாகவும், குற்றவியல் ரீதியாக மிரட்டியதாகவும் குற்றம் சுமத்தியிருந்தார்.
#BREAKING The Calcutta High Court has directed police to immediately arrest #Bengal & Delhi Capitals cricketer Abishek Porel and seize his electronic devices in an alleged rape case, where Porel has been accused of threatening to circulate intimate photos and videos of a medical… pic.twitter.com/pVKq0rjtjq— Live Law (@LiveLawIndia) July 20, 2026
பாலியல் வன்கொடுமை, குற்றவியல் மிரட்டல் மற்றும் பிற கடுமையான குற்றங்கள் தொடர்பாக ஒரு மருத்துவ மாணவி அளித்த புகாரின் பேரில் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றவியல் வழக்கு தொர்பாக கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் போரெலை கைது செய்யுமாறு கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதில் அபிஷேக் போரெல் மட்டுமின்றி இன்னொரு குற்றவாளியையும் கைது செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளார்.
புகாரின்படி, அந்த பெண்ணும் போரெலும் 3 ஆண்டுகளாக உறவில் இருந்து வந்ததாகவும், கடந்தாண்டு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டதாகவும், அதன் பிறகே போரெல் தன்னிடம் இருந்து விலகத் தொடங்கியதாகவும் அந்த பெண் குற்றஞ்சாட்டியிருக்கிறார்.
தனது புகாரில் திருமணம் செய்து கொள்வதாக வாக்குறுதி அளித்து போரெல் தன்னுடன் பாலியல் உறவு கொண்டதாகவும், மேலும் அவர் மீது தாக்குதல் மற்றும் குற்றவியல் மிரட்டல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளையும் அந்த பெண் சுமத்தி உள்ளார்.
போரெல் தற்போது பெங்களூருவில் இருக்கிறார். இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவர் முற்றிலும் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். அவை அனைத்தும் பொய்யானவை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
காவல்துறை இன்னும் தன்னை தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்றும் நான் இப்போது நன்றாக விளையாடி வருகிறேன், அதனால் பல்வேறு விஷயங்கள் வெளிவருகின்றன என்றும் போரெல் கூறியதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. காவல்துறை அவர்களின் முதற்கட்ட விசாரணையை முடித்த பிறகு விரிவாக பதிலளிப்பதாக போரெல் தெரிவித்துள்ளார்.
இவர் மேற்கு வங்க வீரர் ஆவார். உள்நாட்டு தொடர்களில் பெங்கால் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர் 2021-22 முதல் தர போட்டிகளில் அறிமுகமாகி உள்ளார். இதுவரை 32 முதல் தர போட்டிகள் மற்றும் 23 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார்.