ரன் இல்லை, விக்கெட் இல்லை, கேட்சும் இல்லை! ஆனாலும் 'ஆட்டநாயகன்' - கிரிக்கெட் விசித்திரம்

Cricket Records : எல்லா விளையாட்டுகளைப் போலவே கிரிக்கெட்டிலும் விசித்திர சாதனைகளுக்குப் பஞ்சமில்லை. அந்தவகையிலான சாதனையே இது. ஆம், ரன் இல்லை, விக்கெட் இல்லை, கேட்சும் இல்லை, ஆனாலும் ஆட்டநாயகன் விருது பெற்ற ஒரு பிளேயரின் விசித்திரமான சாதனை குறித்து தான் நாம் இப்போது பார்க்க இருக்கிறோம். பொதுவாக கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறந்த பேட்டிங், பவுலிங் செய்பவருக்கு ஆட்டநாயகன் விருது கொடுப்பார்கள். அரிதான நேரங்களில் பெஸ்ட் பீல்டிங், அபாரமான கேட்ச் பிடிப்பவர்களுக்கு இந்த விருது கிடைக்கும். ஆனால், இதை எதையுமே செய்யாத ஒரு பிளேயர் கிரிக்கெட்டில் ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றிருக்கிறார். இதை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?. சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் இது நிஜமாகவே நடந்தது.
எப்போது இந்த சாதனை நடந்தது?
இந்த விசித்திரமான சம்பவம் 2001 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24 ஆம் தேதி அன்று நடந்தது. ஜிம்பாப்வேயில் நடைபெற்ற கோகோ கோலா கோப்பை முத்தரப்பு தொடரின் ஒரு லீக் ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதின. ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடந்த அந்தப் போட்டி இன்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் வியப்புடன் பேசப்படுகிறது. முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 266 ரன்கள் குவித்தது.
அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான டெரன் கங்கா 66, கிறிஸ் கெய்ல் 53, மற்றும் சந்தர்பால் 51 என மூவர் அரைசதம் அடித்து அசத்தினர். அடுத்து 267 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி, 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 239 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஆட்டநாயகன் பெற்ற பிளேயர்!
போட்டி முடிந்த பிறகு, அரைசதம் அடித்த மூவரில் ஒருவருக்கோ அல்லது 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மார்வின் தில்லான் என்பவருக்கோ தான் விருது கிடைக்கும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், அறிவிக்கப்பட்ட பெயர் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அவர் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கேமரூன் கஃபி. அந்தப் போட்டியில் கஃபி களம் இறங்க வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை (DNB), விக்கெட் எடுக்கவில்லை, கேட்ச் பிடிக்கவில்லை, ரன் அவுட் செய்யவில்லை.
விருது வழங்கப்பட்டது ஏன்?
இப்படி இருந்தும் அவருக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது ஏன்? என்ற சுவாரஸ்யமான கேள்வி உங்களுக்குள் எழலாம். அதுவும் விக்கெட் எடுக்காமல் ஒரு வீரருக்கு எப்படி விருது கொடுக்க முடியும்? என்ற எல்லோருக்கும் பொதுவாக எழுவது இயல்பு தான். ஆனால், இதற்கான பதில் கஃபியின் பந்துவீச்சுப் புள்ளிவிவரத்தில் ஒளிந்திருந்தது. அன்றைய ஆட்டத்தில் கஃபி வீசிய 10 ஓவர்களில், 2 மெய்டன் ஓவர்கள் உட்பட வெறும் 20 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார். அவருடைய எக்கனாமி ரேட் சரியாக 2.00 ஆகும்.
அன்றைய காலத்தில் ஒருநாள் போட்டிகளில் பேட்ஸ்மேன்கள் அதிரடியாக விளையாடி வந்த சூழலில், விக்கெட் விழவில்லை என்றாலும் எதிரணியினரால் ரன் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு கஃபி நெருக்கடி கொடுத்தார். ரன் வேகம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால், ஜிம்பாப்வே பேட்ஸ்மேன்கள் மற்ற பந்துவீச்சாளர்களின் பந்துகளில் ரன் எடுக்க முயற்சி செய்து விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர். கஃபியின் இந்த துல்லியமான பந்துவீச்சு தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது என நடுவர்கள் கருதினர்.
யார் இந்த கேமரூன் கஃபி?
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டில் 1994 முதல் 2004 வரை விளையாடிய கஃபி, தனது உயரத்திற்கும், துல்லியமான லைன் மற்றும் லென்த்திற்கும் பெயர் பெற்றவர். 41 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 41 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். 15 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 43 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். அதிரடி வீரர்களை அடக்கி வைப்பதில் கஃபி கில்லாடி. அவரது பந்துவீச்சில் ரன் எடுப்பது பேட்ஸ்மேன்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும்.
ஏன் இது ஒரு மைல்கல்?
இன்றைய டி20 கிரிக்கெட் காலத்தில் 10 ஓவர்களில் 20 ரன்கள் என்பது கனவில் கூட நினைக்க முடியாத ஒன்று. ஆனால், ரன் ஏதும் எடுக்காமல், விக்கெட் எடுக்காமல் ஒரு வீரர் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வானது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை. 25 ஆண்டுகள் கடந்தும் இந்த விசித்திரமான சாதனை இன்றும் முறியடிக்கப்படாமல் நீடிக்கிறது.
