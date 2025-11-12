CSK ஜடேஜாவை கட்டாயப்படுத்த முடியுமா? ஐபிஎல் டிரேடிங் ரூல்ஸ் சொல்வது என்ன?

IPL Trade Rules 2026: கடந்த ஐபிஎல் 2025 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. கேப்டனாக இருந்த ருதுராஜ் தலைமையில் ஆரம்ப கட்ட போட்டிகளில் சிஎஸ்கே சொதப்பியிருந்தது. அவர் காயம் காரணமாக விலக கேப்டன்ஸி மீண்டும் தோனியின் வசம் வந்தது. தோனியே வந்தும் அந்த சிஎஸ்கே அணியை காப்பாற்ற இயலவில்லை.
IPL Trade: சிஎஸ்கேவின் மிகப்பெரிய டிரேடிங்
சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கு எப்போதுமே டிக்கெட் கெடுபிடியாக இருக்கும் வேளையில், கடந்த சீசனில் இறுதிக்கட்ட போட்டிகளுக்கு பெரியளவில் யாரும் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றே சொல்லலாம். ஹவுஸ்புல்லாக காணப்பபட்டாலும் டிக்கெட்டுக்கு இருந்த கிராக்கி, கடைசி கட்டத்தில் இல்லை என்பதே நிதர்சனமாக உண்மை. இந்தச் சூழலில், அணியில் பெரிய மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக, 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன் சிஎஸ்கே பெரிய டிரேடிங் ஒன்றை செய்திருக்கிறது.
IPL Trade: சிஎஸ்கேவுக்கு இதுவே முதல்முறை
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கேப்டனான சஞ்சு சாம்சனை வாங்கிவிட்டு, அவருக்கு பதில் நட்சத்திர வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டர் சாம் கரண் இருவரையும் டிரேட் செய்ய சிஎஸ்கே முடிவெடுத்திருக்கிறது. இந்த டிரேடிங் இறுதிசெய்யப்பட்டுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. வரும் நவ. 15ஆம் தேதி அன்று அனைத்து அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைக்கும் வீரர்களின் பட்டியலை அறிவிக்க வேண்டும் என்பதால் நாளையோ, நாளை மறுதினமோ கூட டிரேடிங் அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிஎஸ்கே இதற்கு முன் ஒரு சில வீரர்கள் டிரேடிங்கை செய்திருந்தாலும், எந்த வீரரையும் இன்னொரு அணிக்கு தாரைவார்த்தது இல்லை. ஒருவேளை ஜடேஜா டிரேட் செய்யப்பட்டால் இதுவே முதல்முறை ஆகும்.
IPL Trade: ஜடேஜாவை கட்டாயப்படுத்த முடியுமா?
அந்த வகையில் வரும் டிச. 15ஆம் தேதி ஐபிஎல் மின ஏலம் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது. ஏலத்திற்கு ஒரு வாரம் முன்னர் வரை டிரேடிங் நடக்கலாம் என்பதால் டிசம்பர் வரையிலும் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. அதேவேளையில், ஜடேஜாவுக்கு சிஎஸ்கேவை விட்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இணைய விருப்பம் இல்லை என்றால், சிஎஸ்கேவால் அவரை கட்டாயப்படுத்த முடியுமா என பலரும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். அந்த வகையில், ஐபிஎல் டிரேடிங் விதிகளை நீங்கள் புரிந்துகொண்டால், இதற்கான பதிலையும் உங்களாலேயே புரிந்துகொள்ள முடியும். ஐபிஎல் டிரேட் விதிகள் கீழ் வருமாறு:
- ஐபிஎல் சீசன் முடிந்த உடனேயே டிரேடிங் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதே நேரத்தில், ஐபிஎல் ஏலத்திற்கு ஒரு வாரம் முன்பு வரை டிரேடிங் செய்யலாம்.
- டிரேட் செய்யப்பட இருக்கும் வீரர் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் படிவத்தில் கையொப்பமிடாமல் அவரை டிரேட் செய்ய முடியாது. உதாரணத்திற்கு, தற்போது ஜடேஜா டிரேடிங் ஒப்புதல் படிவத்தில் கையொப்பமிடாமல் சிஎஸ்கேவால் அவரை டிரேட் செய்ய முடியாது.
- ஒரு வீரரை ஒரு சீசனில், ஒரு முறை மட்டுமே டிரேட் செய்ய முடியும். உதாரணத்திற்கு, தற்போது ஜடேஜா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேடிங் மூலம் சென்றுவிட்டால், ராஜஸ்தான் அணியால் இந்த சீசனில் அவரை இனி டிரேட் செய்ய முடியாது.
- இரு அணிகளும், டிரேடிங்கிற்கும் அதன் விதிமுறைகளுக்கும் பரஸ்பரம் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும்.
- ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் வாங்கப்படும் வீரர்களை உடனடியாக டிரேட் செய்ய முடியாது.
- வெளிநாட்டு வீரர்களை டிரேட் செய்யும் முன்பு அவர்களின் சொந்த கிரிக்கெட் வாரியங்களில் இருந்து தடையில்லாச் சான்றிதழ் (NOC) பெற வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, தற்போது சாம் கரண் டிரேட் செய்யப்படுகிறார் என்றால், அவர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தில் NOC பெற வேண்டும்.
- இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், அனைத்து டிரேட்களையும் இறுதிசெய்து அறிவிக்கும். இதன்மூலம், டிரேடிங்கில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும்.
- ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் செல்லுபடியாகும் முன் பிசிசிஐ-ன் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் தேவை.
- அனுமதிக்கப்பட்ட டிரேடிங் காலகட்டத்தில், அணிகள் வரம்பற்ற டிரேடிங் செய்யலாம். அதாவது ஒரு வீரரை மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை எத்தனை வீரர்களை வேண்டுமானால் டிரேட் செய்யலாம்.
- டிரேட் செய்யப்படும் வீரர்கள் மருத்துவ ரீதியாக உடல் தகுதியுடன் இருக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு டிரேடிங் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு இரு அணிகளும் அனைத்து லீக் கட்டணங்களையும் செலுத்த வேண்டும்.
- டிரேடிங்கில், ஒரு வீரரை வாங்கும் அணி, முதலில் மற்றொரு அணியைச் சேர்ந்த வீரர் மீதான ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தி (Expression Of Intertest) பிசிசிஐக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு, பிசிசிஐ அந்த வீரர் தற்போது விளையாடும் அணிக்கு தெரிவிக்கும். இதற்கு பதிலளிக்க 48 மணிநேரம் கொடுக்கப்படும். மேலும் அந்த அணி அதை ஏற்றுக்கொண்டால், சம்பந்தப்பட்ட வீரருக்கு ஒரு ஒப்புதல் படிவம் அனுப்பப்படும். அவர் கையெழுத்திட்டு பிசிசிக்கு சமர்ப்பித்த உடன், டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தையை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கலாம்.
- வீரரை வாங்கும் அணி, ஒரு வீரருக்கு அவர் வாங்கும் சம்பளத்தை விட அதிக தொகையை வழங்கினால், கூடுதல் தொகை வீரருக்கும், அந்த வீரரை கொடுக்கும் அணிக்கும் இடையில் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
- சம்பளத்தை விட குறைவாக தொகை கொடுக்கப்படுவதாக இருந்தால், அந்த குறிப்பிட்ட வீரர் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் இதற்கு பிசிசிஐ ஒப்புதல் தேவை.
- முழு லீக் கட்டணமும் சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டும். மேலும் நிலுவையில் உள்ள எந்தவொரு தொகையும் டிரேடிங்கிற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும்.
- முறைகேடுகள், ஆர்வமின்மை அல்லது விதிமுறைகளை மீறல் ஆகியவற்றை பிசிசிஐ கண்டறிந்தால் டிரேடிங்கை ரத்து செய்யலாம் அல்லது நிறுத்திவைக்கலாம்.
- ஒவ்வொரு டிரேடிங்கிற்கு பிறகும் இரு அணிகளின் ஏல பர்ஸ் தொகை மாற்றியமைக்கப்படும். டிரேடிங்கிற்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்படும். உதாரணத்திற்கு, சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஜடேஜா இருவரும் ரூ.18 கோடி என்பதால், இரு அணிகளின் பர்ஸில் தற்போதைக்கு மாற்றம் இருக்காது. ஆனால், சாம் கரணையும் சிஎஸ்கே, ராஜஸ்தானுக்கு கொடுக்கும்பட்சத்தில் சிஎஸ்கேவின் பர்ஸில் சாம் கரணின் ரூ.2.4 கோடி என்பது சேர்க்கப்படும், ராஜஸ்தானின் பர்ஸில் கழிக்கப்படும்.
மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே வருவதில் திடீர் சிக்கல்? ஜடேஜா நீடிக்க வாய்ப்பு!
மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன் மட்டும் இல்லை! இந்த 2 வீரர்களை டார்கெட் செய்யும் சிஎஸ்கே!
மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன் எதற்கு? அதான் இந்த வீரர் இருக்காரே.. CSK அணி தவறு செய்கிறதா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ